شركة QSAN تكشف النقاب عن أحدث حلولها لعصر الذكاء الاصطناعي في معرض COMPUTEX 2024

إطلاق الجيل الجديد من مصفوفة تنظيم الأقراص NVMe ومنصة الحاويات الجديدة كليًا

تايبيه، تايوان, 26 أبريل / نيسان 2024 /PRNewswire/ -- يغزو الذكاء الاصطناعي AI العالم بقوة هائلة، فيعيد تشكيل خريطة الصناعات المختلفة ويحفز المؤسسات على دمج تطبيقاته وتقنياته في أعمالها. وفي الوقت الذي تستعد فيه الشركات لاستثمار هذه الفرصة الاستثنائية لتحقيق نمو أعمال سريع، تُعد عملية تحديث البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات IT الخطوة الأولى والجوهرية لفعل ذلك. في معرض COMPUTEX 2024، ستكشف شركة QSAN النقاب عن حلول متطورة تضع بين يدي المؤسسات مفاتيح النجاح في عصر الذكاء الاصطناعي AI.

مصفوفة تنظيم أقراص All NVMe ذات أداء لا يُضاهى

يوفر جهاز XCubeFAS 5226 من الجيل الجديد أداءً فائق السرعة. فهو مزود بزمن وصول متناهي الصغر ونقل عالي للبيانات ومعدل إدخال/إخراج قوي (IOPS) مُصمم خصيصًا لتسريع العمليات المُعقدة في عصر الذكاء الاصطناعي المرتقب.

منصة حاويات مبتكرة

تعتبر سلسلة KubeSwift بمثابة جهاز مبتكر يُمكن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة SMBs من الاستفادة الكاملة من قدرات CaaS (الحاويات كخدمة). يعمل هذا الحل المتكامل على تبسيط نشر تطبيقات الحاويات وإدارتها وتوسيع نطاقها، مما يوفر أساسًا متينًا للبنى التحتية لتكنولوجيا المعلومات الحديثة IT.

وحدة تخزين مؤسسية موحدة عالية قابلة للتوسع

مع التقدم المستمر في مجال الذكاء الاصطناعي AI، ستزداد قيمة البيانات بشكل كبير، مما يستدعي بالضرورة إلى تأمين سعة تخزين هائلة لمواكبة هذا النمو. هنا تبرز قوة XCubeNXT، فهو عبارة عن نظام تخزين موحد للمؤسسات يتيح قابلية للتوسع تصل إلى مستوى PB، بالإضافة إلى إمكانية التوافر العالي والاتصال متعدد الوظائف. ويهدف هذا النظام لتلبية الاحتياجات من تخزين كميات هائلة من البيانات التي تنتجها تطبيقات الذكاء الاصطناعي AI.

اشترك في جلسات QSAN Tech Talk

ستستضيف شركة QSAN جلسات Tech Talk النقاشية التي ستقدم رؤى قيمة حول تقنيات التخزين واستشراف المستقبل. وسيقدم خبراء مهنيون في المجال هذه الجلسات التي ستتناول مواضيع مُثرية مثل تطبيقات الذكاء الاصطناعي AI، وتوجهات تقنيات التخزين، وتحليل السوق، والتوقعات المستقبلية. سجّل الآن في جلسات tech talk النقاشية لتوسيع آفاق معرفتك واستشراف المستقبل.

استشارة خاصة مع خبير QSAN

ستوفر شركة QSAN خلال معرض COMPUTEX 2024 خدمة استشارات تخزين مُصممة خصيصًا لتطلعات وأهداف عملك. لا تفوت فرصة تحديد موعد مع خبير QSAN، فهو يملك مفاتيح تسريع نمو أعمالك.

معلومات QSAN في معرض 2024 COMPUTEX

تاريخ الفعالية: من 4 إلى 7 يونيو 2024

وقت الفعالية: من 9:30 صباحًا إلى 5:30 مساءً بتوقيت جرينتش (GMT+8)

رقم الجناح: M1435a (الحوسبة الذكية AI وتحقيق التكامل بين النظم)

الموقع: الطابق الرابع، مركز Taipei Nangang Exhibition، القاعة الأولى (TaiNEX 1)

العنوان: رقم 1، طريق Jingmao الثاني، منطقة نانجانغ، مدينة تايبيه، ١١٥، تايوان

قاعة عرض QSAN لجلسات Tech Talk والاستشارة مع الخبراء

تاريخ الفعالية: من 4 إلى 7 يونيو 2024

وقت الفعالية: من 10:00 صباحًا إلى 5:30 مساءً بتوقيت جرينتش (GMT+8)

الموقع: قاعة عرض QSAN

العنوان: رقم 2، خط. 1،طريق Fukang، منطقة نانغانغ، مدينة تايبيه 115، تايوان

للاطلاع على المزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: www.QSAN.com

للتواصل الاعلامي

البريد الإلكتروني: [email protected]

العنوان: الطابق الرابع، رقم 103، طريق نيهو، منطقة نييھو، مدينة تايبيه، تايوان 11494

الهاتف: +886-2-7720-2118