شركة Quantum Cryptography تبدأ في استخدام Volt Active Data

بيدفورد، ماساتشوستس, 27 فبراير / شباط 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت Volt Active Data (Volt)، أول منصة اتخاذ قرار في الوقت الفعلي مصممة لدعم زمن الاستجابة، والتوسع، والاستمرارية، ودعم متطلبات المعالجة السحابية/ الطرفية للتطبيقات الناشئة الحديثة، اليوم أن الشركة التايوانية AhP-Tech تستخدم الآن منصة Volt Active Data لدعم عمليات التشفير القوية القائمة على الحوسبة الكمومية، والترميز، والتشفير.

تعمل آلية التجزئة الكمومية الخاصة بشركة AhP-Tech على تعزيز تقنيات كلمات المرور الصالحة لمرة واحدة، مما يساعد على جعلها أكثر أمانًا. ووقع اختيار الشركة على Volt بفضل قابليتها للتوسع وموثوقيتها التي ثبُت جدواها، وتستخدم منصة Volt Active Data لإدارة إمكانية الوصول إلى جداول التجزئة الكمومية وتخزينها.

صرح David Flower الرئيس التنفيذي لشركة Volt: "هذه الخطوة بمثابة تأكيد على أن Volt هي مستقبل إدارة البيانات." وأضاف: "تعد Volt االخيار الأمثل للتطبيقات الناشئة مثل المعلومات الكمومية والاتصالات الكمومية، وذلك بفضل ما تتمتع به من موثوقية لا مثيل لها، وسهولة في التوسع، بالإضافة إلى إمكانية التخزين في الذاكرة دون المساس بالبيانات."

حول Volt Active Data

مع التدفق المستمر للبيانات في أنظمة الشركات، تظهر الحاجة لمعالجتها بسرعة دون المساس بوقت التشغيل أو الدقة. تعمل Volt Active Data على حل مشكلة الإغراق بالبيانات من خلال منصة البيانات القوية للغاية، والتي تدعم أكثر من مليار مستخدم نشط يوميًا على مستوى العالم وتسمح للمؤسسات بتعظيم قيمة استثماراتها في شبكات الجيل الخامس وإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي.

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