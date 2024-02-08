شركة RCI الرائدة في مجال تبادل العطلات تحتفل بالذكرى الخمسين لتأسيسها

تحتفل أول شركة في العالم لتبادل العطلات بإنجاز كبير من خلال علامات تجارية خاصة وعروض سفر لأعضائها لأكثر من 50000 رحلة طوال عام 2024

أورلاندو

7 فبراير / شباط 2024

/PRNewswire/ -- تحتفل اليوم شركة RCI ®، الشركة الرائدة عالميًا في مجال تبادل العطلات، بالذكرى السنوية الخمسين لتأسيسها، بمناسبة مرور 50 عامًا على ريادتها في اقتصاد المشاركة من خلال تحويل صناعة تبادل العطلات عبر تقديم أول منصة لتبادل الإجازات. وللاحتفال بهذا الحدث المهم، تطرح الشركة علامة تجارية خاصة تحمل اسم 'RCI 50' و شبكة خاصة للموقع الالكتروني ، بالإضافة إلى تقديم صفقات سفر على مدار العام لأكثر من 50000 رحلة لأعضائها البالغ عددهم 3.5 مليون شخص حول العالم.

وتكريمًا لخمسة عقود من ريادة مجال تبادل العطلات، تقدم RCI مجموعة متنوعة من الصفقات والرسائل للأعضاء، تهدف للاحتفال بالماضي، وإلهام الإثارة للمستقبل؛ بدءًا من الجدول الزمني التفاعلي والفيديو التاريخي التذكاري وشهادات الأعضاء والشركات التابعة وصفقات السفر وحتى العدد الرقمي الخاص من مجلة RCI، ويمكن الوصول إلى هذه المواد وغيرها في شبكة واحدة مناسبة من خلال الموقع: www.RCI.com

"نحن فخورون جدًا بالاحتفال بالذكرى الخمسين لشركة RCI في عام 2024، وقد تطورت RCI باستمرار، باعتبارها الشركة الرائدة في مجال تبادل الإجازات، لتقديم الخدمة لأعضائها أينما كانوا ودعم الشركات التابعة لها على مدار السنوات الماضية"، هذا ما قاله Paul Mulcahy، المدير الإداري لشركة RCI بأمريكا الشمالية، "وبينما تدخل الشركة عقدها السادس من العمل، فإنها تعد بالمزيد والمزيد من المزايا والمرونة والجودة وفرص السفر لعملائها. لنحظى سويًا بخمسين عامًا أخرى من زيارة المزيد من الأماكن معًا!"

قدمت RCI لأول مرة مفهوم تبادل الإجازات في عام 1974، مما يسمح لأصحاب تبادل العطلات 'بإيداع' الأسابيع أو النقاط الثابتة الخاصة بهم مقابل الإقامة في منتجع مختلف ضمن شبكة RCI، وقد جعلت هذه المرونة ملكية العطلات في متناول شريحة أوسع من آخذي العطلات، مما ساعد على نمو صناعة تبادل العطلات، ومنذ ذلك الحين قدمت RCI مجموعة متنوعة من منتجات وخدمات السفر الأخرى، لتصبح الرفيق المُطلَق لتخطيط السفر للأعضاء ومصدرًا لا يقدر بثمن للشركات التابعة. توفر الشركة الآن عملة مرنة يمكن للأعضاء استخدامها لحجز الإقامات في أكثر من 600000 منتجع وفندق حول العالم، إلى جانب مزايا السفر الأخرى.

تشمل أرقام إنجازات الذكرى السنوية الخمسين لشركة RCI ما يلي:

• تسهيل السفر لحوالي 250 مليون شخص.

• استضافة حوالي 62 مليون تبادل على منصتها.

• الوصول إلى قاعدة أعضاء تبلغ 3.5 مليون مسافر.

• استضافة أكثر من 4,100 منتجع في 110 دولة كجزء من شبكة المنتجعات التابعة لشركة RCI.

يرجى زيارة www.RCI.com .

نبذة عن شركة RCI

تعتبر شركة RCI® هي الوجه الجديد للعلامات التجارية للسفر، وباعتبارها شركة رائدة عالميًا في مجال خدمات عضويات السفر لقطاع ملكية العطلات، تقدم الشركة منصة تبادل العطلات الرائدة في هذه الصناعة لأعضائها البالغ عددهم 3.5 مليون حول العالم، مما يوفر الوصول إلى 4100 منتجعًا تابعًا لها في حوالي 110 دولة. تقدم RCI Travel خدمات سفر مُحَسنة تسمح لأعضائها بالسفر بمرونة على مدار العام، وتُعد RCI جزءًا من عائلة العلامات التجارية للسفر في شركة Travel + Leisure Co، المدرجة في بورصة نيويورك: بالرمز (NYSE: (TNL، للمزيد من المعلومات، يمكنك زيارة rci.com كما يمكنك التواصل مع RCI من خلال فيسبوك و يوتيوب و تويتر

للتوﺍﺻﻞ الإعلامي:

Melissa Landy

‎(407) 626-3830

[email protected]

Haq Mohammed

+91 9886001590