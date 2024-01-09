شركة Resecurity تحصل على تسجيل رسمي كشركة مزوّدة للأمن السيبراني من خلال الهيئة الوطنية للأمن السيبراني في المملكة العربية السعودية

لوس أنجلوس, 9 يناير / كانون الثاني 2024 /PRNewswire/ -- تعلن شركة Resecurity (الولايات المتحدة الأمريكية) وهي شركة مزوّدة لحلول الأمن السيبراني العالمي والتي تحمي قائمة Fortune 500 ووكالات حكومية في جميع أنحاء العالم، بفخر عن استكمال عملية التسجيل الرسمية بنجاح في الهيئة الوطنية للأمن السيبراني (NCA) بالمملكة العربية السعودية. يعزز هذا الإنجاز مكانة Resecurity كشركة مزوِّدة لخدمات الأمن السيبراني ومُسجّلة ومُرخَّصة داخل المملكة. تمت إضافة شركة Resecurity إلى قائمة مُزوِّدي خدمات الأمن السيبراني المعتمدين على الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة الوطنية للأمن السيبراني برقم 248. صُمّمَت مجموعة خدمات Resecurity الشاملة لتناسب منظمات الحكومة وإنفاذ القانون، ما يجعلها شريكًا موثوقًا به في مجال الأمن السيبراني ومتوافقًا تمامًا مع اللوائح والتشريعات الحالية.

NCA Mohammed Alghamdi, Managing Director of Resecurity Saudi Arabia

في 25 إبريل 2022، أصدرت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني دعوة عامة للكيانات التي تقدم خدمات أو حلول أو منتجات خاصة بالأمن السيبراني في المملكة العربية السعودية لتسجيل بياناتها على موقع الهيئة الإلكتروني. وتهدف المبادرة، التي أصبحت مطلبًا إلزاميًا للكيانات ذات الصلة بدءً من 1 أغسطس 2022، إلى تعزيز المشهد العام للأمن السيبراني في المملكة وتدعيم توفير فضاء سيبراني آمن وموثوق يفضي إلى تحقيق النمو. على صعيد آخر، أشارت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني إلى أن هذا المطلب يعزز الجهود المبذولة في تطوير وتنظيم سوق وصناعة الأمن السيبراني في المملكة العربية السعودية، وأوضحت أن ذلك يسبق إصدار التراخيص التنظيمية اللازمة لممارسة بعض الأنشطة المتعلقة بالقطاع في أثناء الفترة المُقبلة.

التمسك بأفضل معايير الأمن السيبراني

نجحت Resecurity بالتوافق مع رؤية الهيئة الوطنية للأمن السيبراني في اجتياز عملية التسجيل، ما يدل على التزامها بالتمسك بأعلى معايير الأمن السيبراني. إن Resecurity هي شركة مُسجّلة مزوِّدة للخدمات، ولهذا فهي مجهَّزة جيدًا للمساهمة في تطوير سوق الأمن السيبراني في المملكة.

"إن استكمال التسجيل الرسمي لدى الهيئة الوطنية للأمن السيبراني هو شهادة على التزام Resecurity الراسخ بالتميز والامتثال للأمن السيبراني. ودائمًا ما كانت مهمتنا هي تمكين المنظمات من خلال توفير حلول أمنية متقدمة، وهذه الخطوة تؤكد تفانينا في تعزيز القدرة على المرونة الرقمية للمملكة العربية السعودية. ونحن متحمسون للتعاون مع المملكة لإعداد فضاء سيبراني قوي وآمن لمواطنيها وشركاتها". شارك - جين يو، الرئيس التنفيذي لشركة Resecurity وجهة نظره بشأن هذا الإنجاز قائلًا:

"تتميز رحلتنا في المملكة العربية السعودية بهذا الإنجاز المهم. ونحن متحمسون للحصول على فرصة المساهمة في مشهد الأمن السيبراني في المملكة والعمل بشكل تعاوني نحو تحقيق مستقبل آمن رقميًا في إطار رؤية السعودية 2030". - قال محمد الغامدي، المدير الإداري لشركة Resecurity في المملكة العربية السعودية:

رؤية الهيئة الوطنية للأمن السيبراني لتحقيق مستقبل رقمي آمن

إن سبب قرار الهيئة الوطنية للأمن السيبراني بفرض متطلبات التسجيل هو التزامها بإنشاء فضاء سيبراني سعودي آمن وموثوق. ومن خلال إنشاء عملية تسجيل إلزامية، تهدف الهيئة الوطنية للأمن السيبراني إلى ضمان مساهمة الكيانات التي تقدم خدمات الأمن السيبراني في تعزيز الوضع الأمني العام للمملكة.

بعد استكمال التسجيل الرسمي في الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، تعزز شركة Resecurity التزامها بتقديم حلول متطورة لتحقيق الأمن السيبراني. أصبحت Resecurity الآن مجهزة بشكل أفضل للمساهمة في تطوير البنية التحتية للأمن السيبراني في المملكة العربية السعودية بصفتها شركة مُسجّلة ومُزوِّدة للخدمات، كما تساهم في مساعدة الشركات في اجتياز مشهد التهديد المتطور باستمرار.

المضي قدمًا معًا

تتطلع Resecurity إلى التعاون مع الهيئة الوطنية للأمن السيبراني والكيانات المُسجّلة الأخرى لإنشاء بيئة رقمية آمنة تعمل على تسهيل تحقيق النمو والابتكار والازدهار. وأعلنت شركة Resecurity العام الماضي عن تعيين محمد الغامدي كمدير إداري لعملياتها في المملكة العربية السعودية. ونظرًا لخوضه مسيرة مهنية متميزة تشتمل على إدارة العلاقات الحكومية والتعاون المثمر مع مؤسسات القطاعين الخاص والعام، فإن السيد الغامدي مؤهل جيدًا لقيادة مبادرات Resecurity الإستراتيجية وتطوير الأعمال في المنطقة. إن مهنة السيد محمد الغامدي تتضمن فترات بارزة في شركات استشارية عالمية مرموقة، بما في ذلك Booz Allen Hamilton وOliver Wyman وBain & Company. كما أنه متخصص في معالجة القضايا الأكثر أهمية للعملاء: مثل الشؤون المتعلقة بالإستراتيجية والتسويق والمنظمة والعمليات والتكنولوجيا والتحويلات والتحليلات الرقمية المتقدمة وتمويل الشركات وعمليات الاندماج والاستحواذ (M&A) والاستدامة في جميع الصناعات والمناطق الجغرافية. وبصفته المدير الإداري لشركة Resecurity في المملكة العربية السعودية، سيمارس السيد محمد الغامدي دورًا محوريًا في الإشراف على الشؤون الحكومية وعمليات البعثات المهمة ذات الصلة على وجه التحديد بقطاعات الأمن القومي والطيران والدفاع (A&D).

نبذة عن شركة Resecurity

شركة Resecurity، Inc. (الولايات المتحدة الأمريكية) هي شركة للأمن السيبراني تقدم منصة موحَّدة لحماية النقاط الطرفية وإدارة المخاطر وتوفير المعلومات الاستخباراتية التي تخص التهديدات السيبرانية. تشتهر خدمات شركة Resecurity ومنصاتها بتقديم أفضل الحلول الاستخبارية المبنية على البيانات، وتركز على تحديد الإنذار المبكر بانتهاكات البيانات والحماية الشاملة ضد مخاطر الأمن السيبراني. تأسست الشركة في عام 2016، وتحظى بشهرة عالمية باعتبارها واحدة من أكثر شركات الأمن السيبراني ابتكارًا في العالم، وتتمثل مهمتها الوحيدة في تمكين المنظمات من مكافحة التهديدات الإلكترونية بغض النظر عن مدى تطورها. هذا وقد تم مؤخرًا اختيار شركة Resecurity كواحدة من أسرع 10 شركات خاصة للأمن السيبراني نموًا في لوس أنجلوس، بولاية كاليفورنيا من قبل مجلة Inc. Magazine. تتميز الشركة بالعضوية الرسمية وراعي ذهبي لتحالفInfraGard National Members Alliance (INMA)، وجمعية AFCEA، ورابطة NDIA، وSIA، وFS-ISAC وغرفة التجارة الأمريكية في المملكة العربية السعودية (AmChamKSA)، وسنغافورة (AmChamSG)، وكوريا (AmChamKorea)، والمكسيك (AmChamMX)، والإمارات العربية المتحدة (AmChamDubai). يمكنك زيارة https://resecurity.com للاطلاع على المزيد من المعلومات عن Resecurity.

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