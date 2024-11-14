شركة REWARD تستحوذ على شركة HOSPITALITY DATA INSIGHTS COMPANY (HDI) الرائدة في المملكة المتحدة لتعزيز عروض الإعلام التجاري، وتقديم رؤى أعمق عن المستهلكين لقطاع التجزئة

شركة Reward تستكمل الاستحواذ على Hospitality Data Insights (HDI) ، وهي شركة رائدة في مجال تحليلات البيانات في السوق البريطاني وشريك منذ فترة طويلة

يُعزز هذا الاستحواذ عرض Reward للإعلام التجاري، مما يُحَسن قدرات رؤى المستهلكين التي تفتح فُرَص النمو لشُركاء التجزئة العالميين

يأتي هذا الاستحواذ بعد فترة من النمو القوي لـ Reward ، المُعَزَّز بالاستثمار الاستراتيجي الأخير من Experian PLC ، وهي شركة مُدرَجة في FTSE 25 ، مما يُرَسخ مكانة Reward كشركة رائدة في مجال إشراك العُملاء والإعلام التجاري

لندن, 14 نوفمبر / تشرين ثاني 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة Reward، الشركة العالمية الرائدة في مجال تفاعُل العُملاء والإعلام التجاري، اليوم عن استحواذها على شركة Hospitality Data Insights (HDI)، وهي شركة بارزة لتحليلات البيانات مقرها المملكة المتحدة وشريك موثوق. من المُقرر أن يُعزز هذا الاستحواذ من قدرات Reward في مجال الإعلام التجاري، مما يدفع رؤى المستهلك المعززة لشركاء التجزئة والبنوك في جميع أنحاء العالم.

تشتهر HDI بتقديم حلول بيانات عالية الجودة ومستقلة لأكثر من 100 علامة تجارية عالمية ووطنية في قطاعي الضيافة والخدمات السريعة، بما في ذلك الشركات الرائدة في هذا المجال مثل McDonald وPizza Express وDeliveroo. تُعزز HDI قدرة Reward على تقديم قيمة كبيرة للمستهلك، مع التركيز على القطاعات ذات الإنفاق والزخم المرتفع التي تُمثل أكثر من 20٪ من إنفاق الأُسر، مما يدعم التزام Reward بتقديم مكافآت تزيد قيمتها عن 2 مليار جنيه إسترليني بحلول عام 2025.

يُحسّن الاستحواذ مجموعة منتجات Reward فيما يتعلق بتسويق التجزئة وتحسين الأداء والرؤى التشغيلية، من خلال دمج بيانات HDI على مستوى وحدة التخزين ووحدات البيع بالتجزئة (SKU) ونطاق المنتج ورؤى التسعير وتحليل مشاعر المستهلك مع رؤى Reward الخاصة بالمعاملات والسلوك. تُضيف خبرة HDI الواسعة في القطاع وفريقها الموهوب من مُحللي البيانات عُمقًا إضافيًا لخدمات Reward، مما يضع الشركة في موقع للنمو بينما تؤسس نفسها كشريك مُفضل في مجال التسويق والرؤى التحليلية. يهدف هذا التركيز الاستراتيجي إلى مساعدة البنوك وتجار التجزئة على فهم العملاء بشكل أفضل مع ضمان حصة أكبر من ميزانيات التسويق.

يعكس الاستحواذ النقدي الكامل فترة النمو الكبير لشركة Reward، وقد عزز الاستثمار الاستراتيجي الأخير من Experian PLC قدرات Reward في مجال رُؤى المستهلكين، مع دمج أصول جديدة مثل مُنتَج Mosaic، كما وسعت Reward بصمتها الدولية، مع توجيه استثمارات جديدة لتوسيع العمليات في مناطق رئيسية مثل أوروبا والشرق الأوسط وآسيا.

بدءًا من الآن، سينضم Darroch Bagshaw، المُدير الإداري لـ HDI، إلى فريق القيادة في Reward، ويرفع تقاريره إلى الرئيس التنفيذي Jamie Samaha. في حين كانت HDI تخدم بشكل أساسي علاماتها التجارية العالمية في المملكة المتحدة، فإن Reward وHDI يتمتعان بوضع جيد لتوسيع قدراتهما المُحسنة دوليًا، تبدأ الجهود المُشترَكة في قطاعي الضيافة والراحة ثم تنتقل إلى فئات الإنفاق الأُخرى ذات الأولوية العالية بما في ذلك متاجر البقالة الصغيرة ومتاجر البقالة الاعتيادية.

علق Jamie Samaha، الرئيس التنفيذي لشركة Reward، قائلًا: "في مشهد الوسائط التجارية سريع التطور اليوم، يُعَد توسيع قدرات رؤى المستهلك أكثر أهمية من أي وقت مضى. يُمثل هذا الاستحواذ على HDI خطوة تحويلية في رحلتنا لتعميق فهمنا لسلوك المُستهلك وزيادة القيمة التي نقدمها لعملائنا وشركائنا المصرفيين وتجار التجزئة. تفتح محفظة HDI المتنوعة من العلامات التجارية الرائدة في مجال الضيافة ومنتجات الرؤى المبتكرة فرصًا كبيرة لنا لتعزيز علاقاتنا مع تجار التجزئة في هذا القطاع الرئيسي، كل ذلك أثناء الدفع نحو هدفنا المتمثل في تقديم 2 مليار دولار من المكافآت بحلول عام 2025."

وأضاف Darroch Bagshaw، المدير الإداري لشركة HDI: "كانت مهمة HDI دائمًا توفير رؤى رائدة في السوق للشركات في جميع أنحاء قطاع الضيافة باستخدام بيانات دقيقة وقابلة للتنفيذ. إن تأييد Reward لخدماتنا هو شهادة على التزامنا الحيادي بتقديم تحليلات البيانات عالية الجودة التي تدفع قرارات الاستثمار لأكبر تُجار التجزئة في العالم، ونتطلع إلى الجمع بين قدرات هذه الرؤى لتوفير منتجات وخدمات غنية لتجار التجزئة وقيمة أكبر للعملاء."

نبذة عن (REWARD)

تُعد Reward شركة رائدة عالميًا في مجال إشراك العُملاء ووسائل الإعلام التجارية، وتعمل في أكثر من 15 سوقًا في جميع أنحاء المملكة المتحدة، وأوروبا، والشرق الأوسط، وآسيا. تتمتع منصة Reward بموقع فريد يتمحور حول الخدمات المصرفية والتجزئة، حيث تجمع الشركة بين التكنولوجيا ورؤى البيانات والتسويق الرقمي لتقديم منتجات وخدمات مخصصة تساعد العلامات التجارية على تعميق العلاقات مع العملاء.

مع سعي الشركات إلى فهم سلوك العملاء والتأثير عليه بشكل أفضل، تستعد Reward لقيادة مجال الوسائط التجارية سريع النمو، حيث تُقدم رؤى المستهلكين التي تُعزز تجارب القنوات المُتعددة وتعزز المبيعات وتَبني ولاء العملاء.

بالإضافة إلى توحيد رؤى المستهلكين والتجارة، تهدف Reward إلى جعل الإنفاق اليومي أكثر مكافأة وكل تفاعل له قيمته، وتقديم مليارات الدولارات من المكافآت للعملاء.

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نبذة عن HDI

شركة Hospitality Data Insights (HDI) هي شركة رائدة في مجال تقديم الرُؤَى في المملكة المتحدة، حيث تُقدم رؤى بيانات مستقلة للعلامات التجارية العالمية والوطنية العاملة في قطاع الضيافة في المملكة المتحدة منذ عام 2017، وتدعم أكثر من 100 عميل مختلف من الحانات والبارات والمطاعم والمطاعم غير الرسمية ومطاعم الخدمة السريعة والمقاهي والتوصيل والمتاجر الصغيرة وموردي المشروبات والمصنعين والمُستثمرين وشركات الاستشارات.

تُحول HDI كميات هائلة من البيانات عالية الجودة إلى مُنتجات وخدمات مفيدة تساعد المُشغلين على تحسين قراراتهم الاستثمارية وتقديم التطوير والتسويق للعملاء؛ وتساعد الشركات المُصنعة على بيع ودعم علاماتها التجارية بشكل أكثر فعالية

منذ أواخر عام 2022، وسعت HDI قدراتها إلى قطاع البقالة في المملكة المتحدة، مع تتبُع الأسعار عبر الإنترنت لعشر بقالات وطنية ومراقبة أنماط إنفاق العُملاء في أكثر من 40000 متجر بقالة صغير فردي ومتجر بقالة عادي.