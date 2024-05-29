شركة RF Acquisition Corp II تُعلن عن تسعير طرحها العام الأوّلي بقيمة 100 مليون دولار

جراند كايمان، جزر الكايمان, 29 مايو / أيار 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة RF Acquisition Corp II ("الشركة") اليوم عن تسعير طرحها العام الأوّلي المكون من 10,000,000 وحدة بسعر 10 دولار أمريكي للوحدة الواحدة. وسيتم إدراج الوحدات في سوق Nasdaq Global Market ("Nasdaq") للأوراق المالية تحت رمز التداول "RFAIU" بدءًا من 17 مايو 2024. وتتكون كل وحدة من سهم عادي واحد بقيمة اسمية قدرها 0.0001 دولار أمريكي للسهم (يشار إليه لاحقًا بـ "السهم العادي")، وحق واحد للحصول على واحد على عشرين من سهم عادي آخر. ومن المتوقع، بعد بدء تداول الأوراق المالية المكوّنة للوحدات بشكل منفصل، إدراج الأسهم العادية والحقوق في سوق Nasdaq تحت رموز التداول "RFAI" و"RFAIR" على التوالي. كما إنه من المتوقع أن يُختتم الطرح في 21 مايو 2024، وفقًا لشروط الإغلاق المعتادة.

RF Acquisition Corp II هي شركة استحواذ خاصة تهدف إلى الاندماج أو تبادل الأسهم أو الاستحواذ على أصول أو شراء أسهم أو إعادة هيكلة شركة قائمة أو الدخول في عمليات مماثلة مع شركة أو أكثر. ولم تحدد شركتنا بعد أي شركة بعينها لإتمام عملية الاندماج الأوّلى، ولم نُجري أي محادثات رسمية حتى الآن، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، مع أي شركة أخرى بشأن الاندماج الأولي معها.

وتقود شركة RF Acquisition Corp II مجموعة إدارية مميزة تتضمن السيد Tse Meng Ng، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة، والسيد Chee Soon Tham، رئيس قسم الشؤون المالية ومدير الشركة. إلى جانب ذلك، يضم مجلس الإدارة مديرون مستقلون على غرار السيد Vincent Hui Yang، والسيد Ryan Lee Wen.

قامت شركة EarlyBirdCapital Inc.، بصفتها ممثلة عن المُكتَتِبين، بدور مدير السجل الوحيد لطرح الأسهم، بينما تعمل شركة Revere Securities كمدير مشارك في عملية الطرح. وقد منحت الشركة المُكتَتِبين خيار شراء ما يصل إلى 1,500,000 وحدة إضافية لمدة 45 يومًا بسعر الطرح الأوّلي، وذلك لتغطية أي مخصصات زائدة.

تجدر الإشارة إلى أن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ("SEC") قد أعلنت فعالية بيان التسجيل الخاص بهذه الأوراق المالية في 16 مايو 2024. لا يُشكِّل هذا المستند عرضًا لبيع أو تبادل، أو طلب عرض لشراء أو تبادل أية أوراق مالية، ولا يجوز أن يكون هناك أي بيع للأوراق المالية في نطاق أية سلطة قضائية يكون فيها هذا العرض أو البيع أو التبادل غير قانوني قبل التسجيل أو التأهيل بموجب قوانين الأوراق المالية لأية سلطة قضائية من هذا القبيل.

ولا يتم الطرح إلا من خلال نشرة الإصدار. عند توفرها، يمكن الحصول على نسخ من نشرة الإصدار الخاصة بالطرح من شركة EarlyBirdCapital Inc. على العنوان التالي: قسم الاكتتاب، 366 شارع ماديسون، الطابق الثامن، مدينة نيويورك، نيويورك 10017.

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