شركة Rhein Laser تعلن عن حصولها على الإخطار المسبق من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية 510(k) على جهاز ليزر UroFiber 60Q

أقوى ليزر ألياف الثوليوم الفائق النبض لعلاج المسالك البولية متوفر الآن

Rhein Laser Announces FDA 510(k) Clearance of UroFiber 60Q The Most Powerful Thulium SuperPulsed Fiber Laser for Urology is Here

ووهان، الصين, 5 ديسمبر 2024 /PRNewswire/ -- تفخر شركة Rhein Laser Technologies Co., Ltd بالإعلان عن أن جهاز ليزر ألياف الثوليوم UroFiber® 60Q بالنبض الفائق حصل على الإخطار المسبق من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (510) (k) (K242293) في 19 نوفمبر 2024، مما يمثل إنجازًا كبيرًا في تطوير الليزر المستخدم جراحيًا. يجعل هذا الاعتماد شركة Rhein Laser أول شركة صينية تحصل على الإخطار المسبق من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لليزر ألياف الثوليوم، وهذا يدل على أن منتجاتها تلبي أعلى المعايير العالمية التي وضعتها إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، مما يعزز ريادة الشركة في تكنولوجيا الليزر الطبية.

ويوفر UroFiber 60Q مزايا تكنولوجية قوية. مقارنة بأجهزة ألياف الليزر الأخرى، فإنه يوفر طاقة ذروة أعلى بنسبة 20٪ ومتوسط طاقة ناتجة أعلى بنسبة 15٪، مما يعزز بشكل كبير من الأداء والدقة وسرعة المعالجة. في تقنية تفتيت الحصوات بالليزر، تتيح قوتها المتزايدة تجزئة الحصوات السريعة، مما يقلل من وقت العلاج ويقلل من الأضرار الجانبية، ويؤدي إلى شفاء المريض بشكل أسرع. في علاجات الأنسجة الرخوة، تقلل دقة الليزر من النزيف، وتقلل من الضرر الذي يحدث من الحرارة، وتقصر وقت الشفاء، مما يوفر تجربة علاج أكثر أمانًا وفاعلية للمرضى.

لا يؤكد الإخطار المسبق من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لـ UroFiber 60Q سلامته وفاعليته فحسب، بل يفتح أيضًا فرصًا جديدة لشركة Rhein Laser لتوسيع نطاق وصولها في الأسواق الأمريكية والعالمية. باعتبارها أول شركة صينية تحصل على الإخطار المسبق من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لتكنولوجيا ليزر ألياف الثوليوم، فإن شركة Rhein Laser مستعدة لتقديم حلولها المبتكرة إلى جمهور أكبر وستواصل جهودها في تعزيز التقدم في العلاجات الطبية في جميع أنحاء العالم.

إضافة إلى ذلك، تواصل Rhein Laser تطوير منتج UroFiber 150Q، وهو جهاز قوي مبرد بالماء، وقد حصل على الإخطار المسبق من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية. ويتميز UroFiber 150Q بطاقة نبض ليزرية تصل إلى 10 جول مع ألياف استخدام بقطر 200 ميكرومتر، وتردد تكراري يبلغ 15 هرتز، وقوة ليزر قصوى للنبض تصل إلى 150 وات، مما يجعله أقوى أجهزة ليزر ألياف الثوليوم الفائق النبض المتاحة. مع هذه المواصفات المتقدمة، سيقدم UroFiber 150Q علاجات أسرع وأكثر فاعلية، مما يجعله الرائد المستقبلي في علاج المسالك البولية بالليزر.

وقد صرح الدكتور Lin Yang، الرئيس التنفيذي لشركة Rhein Laser: "تتمتع فرق البحث والتطوير لدينا بقدرات كبيرة، حيث توجد في دوسلدورف وفي وادي البصريات بمدينة ووهان في الصين. يجمع هذا التعاون بين الدقة الألمانية والكفاءة الابتكارية الصينية، مما يمكننا من الابتكار بشكل مستمر في مجال تكنولوجيا الليزر. وهدفنا هو توفير حلول الليزر الطبية ذات المستوى العالمي وتحسين نتائج المرضى على الصعيد العالمي".

بحصولنا على اعتماد إدارة الغذاء والدواء والتكنولوجيا المتطورة، من المقرر أن يقود UroFiber 60Q مستقبل علاجات المسالك البولية بالليزر، مما يوفر المزيد من السلامة والدقة ورعاية المرضى التي ستحدث ثورة في الممارسات الطبية على مستوى العالم.

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