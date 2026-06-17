شركة Ripple تشارك في الجولة التمويلية من السلسلة هـ لشركة Flutterwave من خلال استثمار إستراتيجي يهدف إلى تسريع مدفوعات العملات المستقرة في أفريقيا

هذا الاستثمار جزءٌ من الجولة التمويلية من السلسلة هـ لشركة Flutterwave، وهي محطة بارزة تعكس تنامي المكانة المؤسسية للشركة وتمهّد الطريق لإعلانات إستراتيجية إضافية خلال الأشهر المقبلة.

في خطوة فارقة للاقتصاد الرقمي الأفريقي، يدمج هذا الاستثمار الإستراتيجي العملة المستقرة المقومة بالدولار الأمريكي RLUSD من Ripple، إلى جانب شبكة مدفوعات Ripple ودفتر الأستاذ الرقمي XRP Ledger‏(XRPL)، ضمن البنية التحتية للمدفوعات في Flutterwave، لإنشاء طريق مالي فائق السرعة لا يمكن إيقافه قائم على العملات المستقرة، ويضع نيجيريا والقارة الأفريقية في صدارة تبني الأصول الرقمية عالميًا.

Ripple Participates in Flutterwave’s Series E With Strategic Investment to Accelerate African Stablecoin Payments

سان فرانسيسكو ولاغوس، نيجيريا، 17 يونيو 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت Flutterwave، الشركة الرائدة في البنية التحتية للمدفوعات في أفريقيا، اليوم عن حصولها على استثمار إستراتيجي من Ripple، المزود الرائد لحلول المؤسسات القائمة على تقنية البلوكتشين للتمويل التقليدي والرقمي. تمثل هذه الشراكة المرحلة التالية الحاسمة في إستراتيجية Flutterwave طويلة الأجل الخاصة بالعملات المستقرة، حيث تربط بسلاسة بين قدراتها الحالية في التسويات العابرة للحدود والسيولة الرقمية على مستوى المؤسسات. من خلال ترسيخ هذه البنية التحتية في قلب القارة، تعمل Flutterwave على تمكين الشركات الأفريقية من تجاوز العوائق التقليدية، ما يعزز في نهاية المطاف دور نيجيريا كمركز رئيسي لتجارة الأصول الرقمية العالمية، ويدفع نحو تحقيق مرونة اقتصادية مستدامة في مختلف أنحاء القارة الأفريقية. يعتبر الاستثمار جزءًا من الجولة التمويلية من السلسلة هـ لشركة Flutterwave، والتي تقيّم الشركة عند 3.2 مليار دولار أمريكي، ما يعكس توافقًا مؤسسيًا عميقًا مع الأسس المالية القوية للشركة وقيمتها طويلة الأجل.

يمثل هذا التكامل تنفيذًا لخارطة طريق واضحة متعددة السنوات، كانت قد شهدت بالفعل قيام Flutterwave بدمج حلول التسوية والسيولة والتحويلات المالية القائمة على العملات المستقرة بشكلٍ تدريجي ومنهجي. من خلال دمج العملة المستقرة RLUSD ضمن منظومتها الأساسية، تُكمل الشركة بناء بنية مدفوعات تعتمد على مبدأ "العملات المستقرة أولًا"، ما يزيل الاختناقات التقليدية في أنظمة الدفع. يقدم هذا النهج الموحد بنية سيولة متسقة وقابلة للتوسع ومتوافقة تنظيميًا، تُحدِثُ تحولًا في طريقة تفاعل الشركات الأفريقية مع الأسواق العالمية، وتُرسِّخ نموذجًا جديدًا لقبول الأموال الرقمية يجمع بين الطابع العابر للحدود والارتباط بالأسواق المحلية.

يرتكز هذا الاستثمار والشراكة الإستراتيجية على تكامل قوي للمنتجات، صُمم لتسريع اعتماد البنية التحتية للأصول الرقمية، وتوفير مستويات غير مسبوقة من السرعة والسيولة والكفاءة من حيث التكلفة في التجارة العابرة للحدود في جميع أنحاء أفريقيا. ترتكز هذه الشراكة على ثلاثة محاور أساسية: دمج العملة المستقرة RLUSD ضمن مسارات الدفع وتطبيق التحويلات المالية في Send App من Flutterwave باعتباره أصل التسوية الرئيسي للقنوات ذات الحجم المرتفع؛ والاستفادة من دفتر الأستاذ الرقمي XRP Ledger‏(XRPL) لتسريع تسوية المعاملات؛ ونشر واجهة برمجة تطبيقات (API) موحّدة لربط الشبكة المحلية لـ Flutterwave بسلاسة مع Ripple Payments، شبكة المدفوعات العالمية من Ripple.

من خلال الجمع بين وسائل الدفع التقليدية بالعملات النقدية، بما في ذلك البطاقات المحلية، والمحافظ الإلكترونية، والتحويلات البنكية، وتقنية البلوكتشين المؤسسية من Ripple، تعمل الشراكة على إزالة العقبات التاريخية المرتبطة بالمدفوعات العابرة للحدود في أفريقيا، مثل التأخيرات التي تستغرق عدة أيام وهوامش أسعار الصرف المرتفعة. بدلًا من ذلك، ستحصل الشركات على سيولة مضمونة، وتسعير يمكن التنبؤ به، وتسويات مالية فورية.

قال Reece Merrick، المدير الإداري لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في Ripple: "نجحت Flutterwave في بناء واحدة من أكثر شبكات المدفوعات تطورًا في أفريقيا، ومع تطور بنيتها التحتية أصبحت العملات المستقرة عنصرًا محوريًا في هذه القصة". "سيُرسخ استثمارنا مكانة RLUSD داخل هذه البنية التحتية، حيث ستقود Flutterwave تدفقات العملات المستقرة عبر XRPL، مع تعزيز دورها كطبقة تسوية للمدفوعات الواقعية عبر القارة. كما نخطط معًا لتقديم السرعة والكفاءة التي توفرها Ripple Payments إلى المعاملات العابرة للحدود في المنطقة، بما يفتح المجال أمام خدمات مالية أسرع وأقل تكلفة للشركات والمستهلكين على نطاق واسع".

وأضاف Olugbenga "GB" Agboola، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Flutterwave: "يمثل هذا الاستثمار لحظة محورية في رحلتنا، إذ يتيح لنا توسيع بنيتنا التحتية بشكلٍ كبير وتسريع خارطة طريقنا للمدفوعات المعتمدة على العملات المستقرة. ومن خلال إتاحة تسويات أسرع ومدفوعات عابرة للحدود بتكلفة أقل، فإننا نبني ممرًا فائقًا للمدفوعات يربط التجارة الأفريقية مباشرة بالاقتصاد العالمي. وتمثل هذه الشراكة محفزًا لسيادة نيجيريا وأفريقيا في العصر المالي الرقمي، بما يضمن أن تكون أسواقنا من المشاركين الرئيسيين في ثورة الأصول الرقمية العالمية".

من خلال هذا التمويل والتحالف المعمّق على مستوى المنتجات، ستسرّع Flutterwave جهودها الرامية إلى ربط الأنظمة المالية التقليدية بالبنية التحتية للأصول الرقمية من الجيل التالي. استنادًا إلى نطاق أعمالها الراسخ — حيث جمعت الشركة أكثر من 500 مليون دولار أمريكي، وعالجت أكثر من مليار معاملة بقيمة تتجاوز 50 مليار دولار أمريكي — تتمتع Flutterwave بمكانة قوية تؤهلها لإطلاق إمكانات اقتصادية هائلة للشركات الصغيرة والمتوسطة (SMEs) والشركات العالمية العاملة في مختلف أنحاء أفريقيا.