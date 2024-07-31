شركة Risen Energy تدعم التحول في مجال الطاقة في باكستان من خلال 20 ميجاوات من وحدات Hyper-ion ذات الوصلات غير المتجانسة HJT لأنظمة الطاقة الشمسية على الأسطح

نينغبو، الصين، 31 يوليوز/تموز 2024 /PRNewswire/ -- وضعت شركة Risen Energy مرة أخرى معيارًا جديدًا لشحناتها العالمية من وحدات الطاقة الشمسية. في الآونة الأخيرة، أعلنت الشركة عن توريد ما بين 3 إلى 5 ميجاوات شهريا من وحدات Hyper-ion ذات الوصلات غير المتجانسة HJT إلى عملاء EPC الباكستانيين لبناء نظام الطاقة الكهروضوئية على أسطح مختلف المباني الحكومية والصناعية في جميع أنحاء البلاد. حتى الآن، نجحت شركة Risen Energy في تسليم 20 ميغاواط من هذه الوحدات، حيث تلقت إشادة عالية من العملاء المحليين وعززت سمعة العلامة التجارية ورؤيتها بشكل كبير.

تتمتع باكستان، الواقعة في جنوب آسيا والمعروفة بإشعاعها الشمسي العالي بشكل استثنائي، بأكثر من 3000 ساعة من أشعة الشمس سنوياً، ولديها ميزة جغرافية فريدة لتطوير الطاقة الكهروضوئية. في السنوات الأخيرة، كانت باكستان تروج بنشاط لتطوير صناعة الطاقة الكهروضوئية لمعالجة نقص الكهرباء الناجم عن النمو الاجتماعي الاقتصادي في البلاد.

بفضل السياسات المحلية المواتية وتقدم "مبادرة الحزام والطريق" الصينية، تم نشر إمكانات التعاون بين الصين وباكستان في قطاع الطاقة الشمسية. في عام 2019، دخلت شركة Risen Energy سوق محطات الطاقة الكهروضوئية الباكستانية من خلال "الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني" لضمان إمدادات ثابتة من الوحدات المطلوبة لتطوير النظام الشمسي المحلي، وهي ملتزمة بتنشيط بناء "حزام واحد وطريق واحد" وقضية الطاقة الخضراء العالمية بتقنيات ومنتجات الطاقة النظيفة المتقدمة.

على مر السنين، حظيت Risen Energy بتقدير واسع النطاق من العملاء المحليين لمنتجاتها المتفوقة وخدماتها من الدرجة الأولى. بفضل الحضور القوي للعلامة التجارية، يميل العملاء النهائيون الإقليميون عمومًا إلى البحث عن وحدات كهروضوئية عالية الكفاءة من Risen Energy، وهي شركة رائدة في الصناعة تتمتع بمزايا تكنولوجية. استحوذت وحدات Hyper-ion ذات الوصلات غير المتجانسة HJT، باعتبارها المنتجات الرائدة ذات الابتكار الثوري من شركة Risen Energy، مرة أخرى على استحسان السوق الإقليمية بميزاتها الرائدة المتعددة مثل إنتاج الطاقة العالي، والقدرة العالية على توليد الطاقة، وكفاءة التحويل العالية، والموثوقية العالية، بالإضافة إلى انخفاض التدهور، ومعاملات درجة الحرارة المنخفضة، وتقليل البصمة الكربونية، والتكلفة المستوية للطاقة المنخفضة. هذه الوحدات لا تعزز بشكل كبير كفاءة أنظمة الطاقة الكهروضوئية المحلية فحسب، بل تعزز أيضًا عائدات الاستثمار، مما يساهم بشكل كبير في التحول في مجال الطاقة في باكستان.

لا تزال شركة Risen Energy ملتزمة بتعزيز مكانتها الرائدة في سوق الوحدات ذات الوصلات غير المتجانسة HJT العالمية من خلال توفير وحدات ثابتة ودعم تقني قوي، مما يساعد العملاء في جميع أنحاء العالم على تحقيق التنمية المستدامة.

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