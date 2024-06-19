شركة Risen Energy تسدل الستار عن تحقيق وحدات Hyper-ion ذات الوصلات غير المتجانسة HJT قدرة خرج قصوى تبلغ 767.38 واط، ومعدل تحويل قياسي للطاقة يبلغ 24.7%،

نينغبو، الصين، 19 مايو، 2024 /PRNewswire/ -- يسر شركة Risen Energy أن تعلن أن وحدات الطاقة الشمسية Hyper-ion الخاصة بها ذات الوصلات غير المتجانسة (HJT) قد حققت قدرة خرج قصوى (Pmax) تبلغ 767.38 واط، مع كفاءة تحويل للطاقة تبلغ 24.70%، وهو رقم قياسي عالمي جديد في قطاع الطاقة الشمسية بأكمله وفقًا لاختبارات صارمة أجرتها جهة خارجية معترف بها على الصعيد العالمي. ويعزز هذا الإنجاز الرائد المتمثل في زيادة إنتاج قدرة الخرج القصوى Pmax لوحدات الطاقة الشمسية مكانة شركة Risen Energy كشركة عالمية رائدة في مجال تقنية الخلايا الشمسية الكهروضوئية (PV).

وفي هذا الصدد، صرح السيد Liu Yafeng (المعروف أيضًا باسم Evan Liu)، نائب رئيس المعهد العالمي لأبحاث الخلايا الشمسية الكهروضوئية PV التابع لشركة Risen Energy، قائلًا: "تمثل وحدات الطاقة الشمسية Hyper-ion ذات الوصلات غير المتجانسة HJT أحدث ابتكاراتنا في إطار جهود الشركة لخفض الانبعاثات الكربونية من أجل تحقيق أهداف 'ازدواجية الكربون'، وتتمتع الوحدات بمجموعة من المزايا قائمة على مفهوم 'أربعة مستويات مرتفعة وأربعة مستويات منخفضة'، وهو الأمر الذي يترجم إلى - مستوى مرتفع من قدرة الخرج، مستوى مرتفع من القدرة على توليد الكهرباء، مستوى مرتفع من كفاءة تحويل الطاقة، مستوى مرتفع من الموثوقية، إلى جانب مستوى تآكل منخفض، ومستوى منخفض من معامل درجة الحرارة، مستوى منخفض من إنتاج الكربون، مستوى منخفض من التكلفة المستوية للطاقة (LCOE). كما تقدم الوحدات قيمة أكبر للكربون مقارنة بالتقنيات السائدة الأخرى بفضل المميزات المذكورة أعلاه. وتؤكد شركة Risen Energy على التزامها بدفع عجلة إصلاح وابتكار تقنيات ومنتجات الخلايا الشمسية الكهروضوئية PV؛ لتواصل مساعدة عملائنا على تحقيق أهدافهم منخفضة الكربون وتسريع وتيرة الانتقال إلى الحياد الكربوني".

على مدى سنوات طويلة، رسخت شركة Risen Energy مكانتها كشركة رائدة في مجال الخلايا الشمسية ذات الوصلات غير المتجانسة HJT وذلك بفضل تفانيها الراسخ بمجال الوصلات غير المتجانسة HJT. وتحطم الشركة، على نحو مستمر، الرقم القياسي العالمي لأعلى طاقة إنتاجية وكفاءة لوحدات الطاقة الشمسية الكهروضوئية ذات الوصلات غير المتجانسة HJT. وبصفتها إحدى الشركات الرائدة في تحقيق الإنتاج الضخم للمنتجات ذات الوصلات غير المتجانسة HJT، نجحت الشركة في ابتكار تقنيات متطورة على غرار تقنية zero Busbar، وتقنية تصنيع الشرائح الرقيقة للغاية، وتقنية استهلاك الفضة أقل من 7 ملغ/واط، وتقنية الربط البيني Hyper-Link الخالية من الإجهاد.

لا تقتصر مزايا وحدات Hyper-ion ذات الوصلات غير المتجانسة HJTعلى الابتكارات التكنولوجية فحسب، بل تمتد لتشمل جودة استثنائية وموثوقية عالية.وقد نجح المنتج في اجتياز العديد من معايير IEC الصارمة واختبارات الموثوقية البيئية، بما في ذلك معيار IEC TS 63126 ومعيارIEC TS 63209-1 ومعيار IEC 62938-82، مما يضمن أداءً ثابتًا في ظل مختلف الظروف البيئية القاسية.

منذ طرحها في السوق، تم تصدير وحدات الطاقة الشمسية Hyper-ion ذات الوصلات غير المتجانسة HJT الخاصة بشركة Risen Energy إلى ما يقرب من 50 دولة ومنطقة، حيث تجاوزت الصادرات التراكمية من الوحدات 4 جيجاواط. وبفضل تركيزها القوي على التقنيات المتقدمة، ستواصل شركة Risen Energy دعم عملائها حول العالم وتمكينهم لتسريع جهودهم نحو التنمية الخضراء والمستدامة، مما يؤكد التزامها الراسخ بمستقبل أكثر اخضرارًا.