شركة Rolls-Royce Power Systems وCATL تُعلنان عن تعاون استراتيجي لخط الإنتاج TENER

CATL

ميونيخ, 20 يونيو 2024 /PRNewswire/ -- تطّلع شركتا Rolls-Royce Power Systems (RRPS) وCATL إلى الإعلان عن تعاون استراتيجي بينهما سيجلب خط إنتاج TENER إلى أسواق الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة. تم تصميم المنتج الحديث كليًّا مع النظر بعين الاعتبار إلى تحقيق الأمان وتحسين العمر الافتراضي للخدمة والكفاءة والتوافر. اعتمادًا على خط الإنتاج وحالة استخدام العميل، يمكن توقع متانة لمنتج TENER الجديد تصل إلى 5 سنوات. بدأت RRPS توفير منتجات TENER كجزء من حل mtu EnergyPack QG. وجنبًا إلى جنب، تأسّست علاقة وثيقة بين الشركتَين حول دمج منتجات TENER في مشاريع EPC الجاهزة والمطوّرة بالكامل مع صيانة شاملة للخدمة.

تتيح أنظمة تخزين الطاقة على نطاق الشبكة دمج مصادر الطاقة المُتجدّدة المتغيّرة في الشبكة مع تعزيز استقرار الشبكة وموثوقيتها. سيسمح الحل المتكامل كليًّا للعميل بإجراء أحدث خدمات الشبكة والتجارة المتاحة في الشبكات المتجددة سريعًا في المملكة المتحدة ومنطقة الاتحاد الأوروبي. بالإضافة إلى ذلك، سيساعد هذا الحل في تسريع انتقال الطاقة وبناء بنية أساسية للطاقة أكثر استدامة.

في أواخر العام الماضي، وقعت RRPS وCATL اتفاقية توريد طويلة الأجل تغطي أكثر من 10 جيجا واط من التعاون التجاري. وتُعزّز هذه الصفقة التعاون التجاري بين الشركتين وتساعد على تسهيل النمو في أسواق الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة. إن هذا الاهتمام المُركّز الذي توجّهه الشركة نحو تكنولوجيا والجودة والسلامة والتسليم في الوقت المُحدّد سيُحقّق مزيدًا من الأمان الاستثماري للعميل. وجدير بالذكر أن هذه الشراكة تمتدّ إلى ابتكار المنتجات الذكيّة، مثل حل الأتمتة الذكيّة mtu EnergetIQ من RRPS ومنصّتها الرقميّة mtu Go! التي تتكامل مع كلٍّ من منصّة التشخيصات الذكيّة من CATL وكذلك مع BMS. تُعزّز الشراكات من قدرة الشركتين على تقديم مشاريع على نطاق واسع ومُعقّد، إذ نجحت كلتا الشركتين في تسليم العديد من المشاريع في الاتحاد الأوروبي مع خط إنتاج EnerOne، كما أنهما تعاقدا على العديد من المشاريع في الاتحاد الأوروبي لخط الإنتاج ‎EnerC+.