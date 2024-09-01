شركة ROX Motor تَستعرض علامة فارقة جديدة في استراتيجيتها العالمية في معرض تشنغدو الدولي للسيارات لتُعلن عن طموحها في أن تصبح العلامة التجارية الرائدة في مجال السيارات المخصصة لمغامرات الهواء الطلق

تشنغدو، الصين، 31 أغسطس، 2024 /PRNewswire/ -- كَشفت شركة ROX Motor في الثلاثين من أغسطس، عن استراتيجيتها العالمية وتشكيلة منتجاتها في معرض تشنغدو الدولي للسيارات لعام 2024. وتسعى شركة ROX Motor جاهدة لترسيخ مكانتها كشركة رائدة في عالم السيارات المصممة خصيصًا لمغامرات الهواء الطلق. وقد تمحورت تشكيلة ROX Motor حول سيارة الدفع الرباعي SUV الفاخرة المناسبة لجميع التضاريس، ROX 01، حيث قدمت الشركة مزايا شراء حصرية للإصدارات طويلة المدى والمعيارية، إلى جانب الإصدار الأول من ROX 01 Fishing Master وOff-Road Master.

انطلاقاً من جذورها الصينية، توسعت ROX Motor عالمياً لتصل إلى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا الوسطى، داعية العائلات في مختلف أنحاء العالم إلى تجربة قيادة فريدة تمتد من "الرحلات إلى المدن الحضرية إلى التخييم، ومن البراري إلى الرحلات البعيدة".

منذ تأسيسها، قامت شركة ROX Motor ببناء جوهر علامتها التجارية بمنظور عالمي. وتدعم الشركة، من خلال بحث معمق وفهم شامل للأسواق العالمية، قيمتها بتقديم تجارب منتجات دقيقة ومتميزة ومبنية على سيناريوهات محددة. وفي معرض تشنغدو الدولي للسيارات لهذا العام، حققت استراتيجية ROX Motor العالمية خطوة جديدة نحو الأمام. هذا وقد وقعت الشركة اتفاقيات وكالة حصرية مع شركاء من قطر والكويت وأذربيجان والفلبين ومصر لبدء إعداد قنوات البيع وأنظمة خدمة العملاء في هذه الأسواق الناشئة الخمسة. وبذلك، تكون ROX Motor قد انطلقت بالكامل في رحلتها الدولية، مطبقة استراتيجيتها القائمة على "التجذر في الصين، والتوجه نحو العالم".

تواصل شركة ROX Motor توسيع "دائرة أصدقائها" على الصعيد العالمي، مما يسرع من تنفيذ استراتيجيتها العالمية. فتقدم شركة ROX Motor في الإمارات العربية المتحدة، خدمات محلية أكثر احترافية وذات جودة عالية، حيث أصبحت سيارتها هي السيارة المعتمدة لدى قوة الشرطة الإماراتية، حيث حظيت بمكانة مرموقة لما توفره من أمان وراحة وموثوقية. ومن المقرر أن يتم الكشف الرسمي عن إصدار ROX 01 Hunting، المصمم خصيصًا للمستخدمين في منطقة الشرق الأوسط، في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية (ADIHEX) في سبتمبر المقبل. وفي المستقبل، ستقوم شركة ROX Motor بطرح منتج جديد سنويًا، لتقديم منتجات أكثر شبابًا وابتكارًا للمستخدمين العالميين، ولتقود التصنيع الصيني إلى مرحلة جديدة على الساحة الدولية.

استنادًا إلى فهم عميق لسيناريوهات السفر العائلي، يجمع إصدار ROX 01 بين مزايا السيارات القوية المخصصة للطرق الوعرة، وسيارات الدفع الرباعي الحضرية SUVs، والمركبات الفاخرة متعددة الأغراض MPVs، وعربات الكارافان، ليقدم تجربة قيادة مميزة في جميع أنواع التضاريس مع مستويات عالية من الأمان وثبات يشبه الصخر، بالإضافة إلى رحلة فاخرة ومريحة.