شركة RX Greater China تستضيف معرض ALUMINIUM CHINA 2024 الذي حقق رقمًا قياسيًا في عدد الحضور والذي يركز على الألومنيوم الأخضر الذكي والتعاون الدولي

شانغهاي, 23 يوليو، 2024 /PRNewswire/ -- اختتمت بنجاح فعاليات معرض ALUMINIUM CHINA في نسخته 19 لعام 2024، المعرض التجاري الرائد بقارة آسيا في صناعة الألمنيوم ومنصة التجارة بين الشركات B2B في مجال التوريد والعلامات التجارية وبناء العلاقات وتبادل المعلومات التقنية، وذلك في الخامس من يوليو بمركز شنغهاي الدولي الجديد للمعارض (SNIEC).

ولإنشاء منصة شاملة لصناعة المعادن غير الحديدية، أقيم معرضان تجاريان دوليان إضافيان بشكل متزامن هما: معرض شانغهاي الدولي للمواد الصناعية 2024 - النحاس ("Copper China")، وهو معرض تجاري متخصص ومنصة للتجارة بين الشركات B2B في صناعة النحاس ومجالات تطبيقه الأساسية، وكذلك معرض Lightweight Asia 2024، وهو منصة تسوق شاملة تركز على مواد وحلول صناعة السيارات خفيفة الوزن. وشهدت هذه المعارض الثلاثة مشاركة 600 شركة عارضة وغطت مساحة عرض إجمالية قدرها 50,000 متر مربع. واجتذبت الفعاليات أكثر من 29,000 زائر متخصص من الأسواق المحلية والدولية، بما في ذلك أكثر من 2,400 زائر أجنبي، محطمة بذلك رقما قياسيا جديدا للحضور في الموقع.

وأشارت السيدة Lanny Zhang، النائبة الأولى لرئيس شركة RX Greater China، إلى أن الاقتصاد العالمي يشهد تحول غير مسبوق، ومع ذلك لا تزال التجارة الدولية قوية مع استمرار توسع حجم الصناعة. هذا وقالت: "من الضروري تسريع ودعم صناعة المعادن غير الحديدية في تعزيز التنمية الخضراء منخفضة الكربون، وتعزيز التصنيع الجديد، وتحسين جودة الإنتاجية لتعزيز التجارة الدولية بشكل أكبر".

وأضافت Zhang: "على مدار العقدين الماضيين، أصبح معرض ALUMINIUM CHINA منصة تجارية مؤثرة للغاية في صناعة المعادن غير الحديدية في آسيا، حيث اكتسب ثقة خبراء الصناعة العالمية. كان شعار معرض عام 2024 هو "الألومنيوم الأخضر الذكي، ربط العالم، قيادة المستقبل"، الأمر الذي يعكس التطور الراقي والذكي والدولي والبيئي لصناعة معالجة الألومنيوم. نسعى من خلال المعارض الدولية وربط الأعمال التجارية بين الموردين والمشترين العالميين والرحلات المصممة خصيصًا إلى المصانع للزائرين الدوليين وغيرهم، إلى الارتقاء برؤية الصناعة وربط التجارة العالمية وتشكيل مستقبل مستدام لصناعة الألومنيوم ".

تعزيز التحول الصناعي والتنمية الخضراء منخفضة الكربون

تساهم شركة RX، الشركة العالمية الرائدة في مجال تنظيم الفعاليات، في تعزيز الاستدامة عبر قطاعات صناعية مختلفة. وقد خصص معرض ALUMINIUM CHINA لعام 2024 أقسامًا مميزة لعرض مواد غير حديدية خاصة بمركبات الطاقة الجديدة وأغلفة مبتكرة صديقة للبيئة، مع تسليط الضوء على رقائق الألومنيوم والعبوات وعمليات خفض انبعاثات الكربون في مجال الإنتاج وإعادة التدوير.

ربط التجارة العالمية لتعزيز التبادل والتعاون الدولي

استضافت المعارض الثلاثة المقامة معًا ما يقرب من 900 جلسة للتوفيق بين الأعمال التجارية للمختصين المحليين والدوليين في هذا المجال، ووفرت هذه الجلسات منصة للمشترين والموردين للإسهام في تبادل الخبرات والتعاون التجاري في هذه الصناعة. وقد ساهمت هذه المبادرة في الارتقاء بمستوى التنمية الدولية وربط التجارة العالمية.

دعا المنتدى الدولي الثاني لتطوير صناعة الألمنيوم خبراء الصناعة والشركات الرائدة لتبادل أحدث التقنيات، ومناقشة تأثير واستراتيجيات التعامل مع رسوم الكربون الحدودية على قطاع معالجة الألومنيوم، إلى جانب استعراض اتجاهات تطوير الصناعة وتحليل السوق الإقليمية الحالية وفرص النمو المستقبلية.

ركز المنتدى الخامس لتكنولوجيا صناعة السيارات خفيفة الوزن وابتكار المواد ذات الصلة وتطبيقاتها على المركبات الجديدة التي تعمل بالطاقة على التكنولوجيا المتقدمة والمواد المبتكرة للسيارات خفيفة الوزن، في حين ركز منتدى التطبيقات المتطورة للمواد النحاسية الجديدة على التقنيات والحلول المبتكرة من المواد الجديدة التي تستخدم النحاس في تطبيقات صناعية مختلفة للاستخدام النهائي، الأمر الذي أثار أفكارًا جديدة لتطوير الصناعة بجودة عالية.

قالت Zhang: "سهلت منصة ALU Connect للترويج عبر الإنترنت والتوريد بين الشركات B2B، منذ إطلاقها من قِبل شركة RX Greater China في عام 2022، التجارة الدولية واستضافت بنجاح أكثر من 1000 جلسة للتوفيق بين الأعمال التجارية". وأضافت قائلة: "نحن نتطلع في المستقبل إلى الاستفادة من مكانة شركة RX الرائدة في مجال تنظيم المعارض الدولية لتعزيز التفاعل والتعاون العالمي في قطاع المعادن غير الحديدية بشكل أكبر".

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة معرض Aluminium China من خلال https://www.aluminiumchina.com/en-gb.html أو تابع المعرض على منصة Facebook من خلال https://www.facebook.com/ALUCHINAbyReedExhibitions .