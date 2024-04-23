شركة Salboy تُطلِق مشروعها العاشر في مركز مدينة مانشستر

مانشستر، إنجلترا, 23 أبريل / نيسان 2024 /PRNewswire/ -- بعد الإطلاق الناجح لمشروع W Residences، مانشستر، أول مساكن ذات علامة تجارية في The City، مطور العقارات البريطاني Salboy يعلن عن إطلاق Obsidian ، يعتبر هذا المخطط السكني الفاخر هو المشروع العاشر في وسط المدينة الذي طورته Salboy، بالشراكة مع DOMIS، شريك البناء المخصص للشركة.

Obsidian Fly-through Video Salboy 10th Manchester City Centre Development - Obsidian

يقع هذا المخطط الحصري في Greengate، أحد أكثر الأحياء شعبية في مانشستر، ومن المقرر أن يتألف البرج من 26 طابق ويشتمل على 250 وحدة: 31 استوديو ذكي، و93 شقة ذات غرفة نوم واحدة، و111 شقة ذات غرفتي نوم، و 15 شقة ذات ثلاث غرف نوم.

يعتبر نمط المعيشة الفعال وتوفير المساحة هما السمة الأساسية في مشروع Obsidian. تزيد شقق الاستوديو في المخطط من مساحة الأرضية الخالية للسكان إلى أقصى حد، حيث تتضمن المزايا أسِرة مخفية، وطاولات قابلة للطي، وخزانات مكتب مدمجة، وألواح مطبخ قابلة للانزلاق. يساعد استخدام ابتكارات التصميم الداخلي الحديث على خلق منازل متعددة الأغراض يمكن تحويلها في لحظة.

يتمتع جميع السكان بالوصول إلى وسائل الراحة العامة عالية الجودة بما في ذلك غرفة طعام خاصة وصالة رياضية وغرفة سينما ومساحات عمل مشتركة ومساحات تخزين للحزم، ويحتوي الطابق السفلي من المبنى على مساحة تجارية تبلغ 1000 قدم مربع. وقد بدأت الأعمال بالفعل، ومن المتوقع الانتهاء منها في الربع الرابع من عام 2026.

صُمم التطوير الطموح المعماري، من خلال Studio Power، لجذب السكان الأصغر سنًا، سواء الطلاب أو المهنيين الشباب الذين اختاروا مانشستر لمتابعة دراستهم وعملهم. تُظهر بيانات ONS أن مانشستر الكبرى يعيش بها عدد أكبر من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و 29 عامًا أكثر من أي منطقة أخرى في المملكة المتحدة.

يقول Simon Ismail، المدير التنفيذي لشركة Salboy: "إن العقارات السكنية التي نقوم بتطويرها بالاشتراك مع الأخصائيين الشباب غالبًا ما تكون من أكثر العقارات تعقيدًا وإبداعًا - حيث تجمع بين التصاميم الحديثة ومواقع المدينة الداخلية المدمجة وأذواق المقيمين المستقبليين المتميزة. توفر Obsidian منازل مصممة بشكل جميل ومدروس للأشخاص الذين يرغبون في العيش على بعد خطوات من كل ما تقدمه مانشستر وسالفورد دون المساومة على الجودة والراحة. يسعدنا العودة إلى حي Greengate - وهي منطقة تربط المدينتين التوأمتين سالفورد ومانشستر، حيث شاركنا في تجديده لأكثر من سبع سنوات ورأينا نمواً هائلاً."

يعد Salboy أحد أسرع المطورين نموًا في المملكة المتحدة، مع أكثر من 3500 منزل في السنوات الخمس الماضية في مواقع رئيسية، وما يزيد عن مليار جنيه استرليني من الممتلكات قيد التطوير في مانشستر ولندن وكورنوال.

إطلاق مبيعات مشروع Obsidian على مستوى العالم ابتداءً من 1 مايو.