شركة SANY Marine وSGP تتعاونان لتعزيز التنمية المستدامة والتعاون الاستراتيجي في موانئ المملكة العربية السعودية

شانغهاي، 28 يونيو، 2024 /PRNewswire/ -- في الخامس والعشرين من يونيو، حققت شركة SANY Marine، التابعة لشركة SANY Heavy Industry، إنجازًا تاريخيًا من خلال إبرام اتفاقية مع شركة Saudi Global Ports Company (SGP)، وهي شركة مشتركة بين PSA International وشركاء محليين، وتَهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز التنمية المستدامة والتعاون الاستراتيجي في موانئ المملكة العربية السعودية. تتضمن الاتفاقية صفقة شراء 80 شاحنة كهربائية، وهي أكبر طلبية لشاحنات كهربائية يتم إبرامها على مستوى العالم.

SANY Marine and SGP Collaborate to Advance Sustainable Development and Strategic Cooperation in Saudi Arabian Ports

وشهد حفل التوقيع حضور لفيف من كبار الشخصيات، بما في ذلك معالي الدكتور Rayan AlBakri، نائب وزير النقل بالمملكة العربية السعودية، والسيد Edward Tah، الرئيس التنفيذي CEO لشركة SGP، والسيد Fu Weizhong، رئيس مجلس إدارة شركة SANY Marine، والسيد Tang Weibin، المدير العام لقسم التسويق الخارجي. يعكس هذا الحفل الالتزام بدفع النمو المستدام في قطاع الموانئ.

وتسعى شركة SGP، وهي شركة مشتركة بين PSA وصندوق الاستثمارات العامة السعودي (PIF) ومجموعة Al Blagha Group، إلى تسريع التطوير منخفض الكربون وتحديث موانئ شركة PSA. وستساهم الشاحنات الكهربائية من شركة SANY Marine في معالجة تغير المناخ وتتماشى مع أهداف التنمية المستدامة لرؤية السعودية 2030.

ويُعتبر هذا التعاون جزءًا من استراتيجية المملكة العربية السعودية لتصبح مركزًا رئيسيًا للخدمات اللوجستية العالمية يربط بين ثلاث قارات. وقد حاز الميناء على جائزة "ميناء العام" في حفل توزيع جوائز ShipTek لعام 2024، وسيكون له أسطول المركبات الكهربائية الأكبر في الشرق الأوسط عند إتمام الصفقة.

ستلعب شاحنات SANY الكهربائية دورًا رئيسيًا في عمليات الميناء عن طريق خفض انبعاثات الهواء والغازات الدفيئة من خلال تقنية الانبعاثات الصفري، وبالتالي حماية البيئة. كما أنها توفر كفاءة أعلى في استهلاك الطاقة وتوفيرًا في تكاليف التشغيل والصيانة.

وأعرب السيد Omar Hariri، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ السعودية، عن سعادته بالتعاقد قائلاً: "يساهم هذا العقد في تطوير وتحديث الميناء وتحويله إلى مركز لوجستي مرن ومستدام".

في وقت سابق من هذا العام، قامت شركة SANY Heavy Industry بتسليم 50 شاحنة قلاب إلى المملكة العربية السعودية.بالإضافة إلى أكثر من 1700 قطعة من معدات SANY Heavy Industry العاملة في موقع بناء NEOM، وتشكل هذه الشاحنات مساهمة كبيرة في تنمية المنطقة.





يرجع تعاون شركة SGP مع SANY Marine، الشركة التابعة لشركة SANY Heavy Industry، لعام 2013. حتى الآن، تم تسليم حوالي 50 من معدات الموانئ المتحركة وست رافعات قنطرية متحركة (RTGs).

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2449664/SANY_Marine_and_SGP_Collaborate_to_Advance_Sustainable_Development_and_Strategic_Cooperation_in_Saud.jpg

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