شركة SANY تقود تطوير الصناعة منخفضة الكربون بحجم سوق يزيد عن 400 مليون دولار أمريكي

شنغهاي، 5 يونيو، 2024 /PRNewswire/ -- أفادت الشركة الصينية الرائدة في تصنيع المعدات الثقيلة SANY Group ("SANY") أن إجمالي إيراداتها من المنتجات الكهربائية وصل إلى 3.146 مليار يوان (434.78 مليون دولار أمريكي) في عام 2023، مع تحقيق منتجات الطاقة الهيدروجينية 130 مليون يوان (17.97 مليون دولار أمريكي) من الإيرادات.

وبالنظر إلى فترة التحول المتزامنة مع الثورة الصناعية الرابعة وثورة الطاقة الثالثة، فإن صناعة آلات البناء العالمية تمر الآن بمرحلة غير مسبوقة من الفرص لتطوير التكنولوجيا الفائقة.

خارطة طريق راسخة مع تكرار المنتجات منخفضة الكربون

Green transformation empowered by innovative R&D

أحدثت SANY سَبقًا في قطاع الكربون المنخفض، وتتولى لجنة تكنولوجيا الطاقة الجديدة، التي تأسست في عام 2021، الإشراف على وإدارة تخطيط تطوير تكنولوجيا الطاقة الجديدة، وبراءات الاختراع، والبحث والتطوير التكنولوجي التطلعي، واحتضان الصناعة.

وفي عام 2023، أطلقت SANY أكثر من 130 منتجًا جديدًا للطاقة، بما في ذلك أول جهاز حفر دوار كهربائي بالكامل في العالم، وشاحنة خلط الطاقة الهيدروجينية المجهزة بنظام بطارية الوقود المطور ذاتيًا، ولا تلبي المنتجات والحلول الخضراء احتياجات العملاء للتحول منخفض الكربون فحسب، بل إنها تخلق أيضًا قيمة أكبر للعملاء من خلال الابتكار الذي يقلل تكاليف التشغيل لدورة الحياة الكاملة بشكل كبير.

التحول الأخضر المدعوم بالبحث والتطوير المبتكر

لزيادة المزايا التنافسية الأساسية للمجموعة في السوق منخفضة الكربون، وضعت SANY خمسة اتجاهات تكنولوجية رئيسية من خلال التعاون المستقل والاستراتيجي، بما في ذلك خلية البطارية، وتكنولوجيا الجسر المُدار بالكهرباء، ومنصة التحكم المركزية VCU، ومحطة الشحن وتبديل البطارية، ونظام خلايا الوقود وتكنولوجيا التحكم.

في عام 2023، حصلت SANY على 275 براءة اختراع منخفضة الكربون وأطلقت ثلاثة جسور متكاملة للجرارات والخلاطات وشاحنات القمامة مدارة بالكهرباء تغطي نطاق التحميل من 11.5 إلى 16 طن.

ومن خلال الاستفادة من المزايا التنافسية القوية للمنتجات وإمكانات البحث والتطوير المبتكرة، تحقق شركة SANY نموًا في السوق، حيث ارتفعت مبيعات شاحنات الخلاطات الكهربائية من SANY بنسبة 47 بالمائة على أساس سنوي في عام 2023، لتحافظ على أعلى حصة في السوق لمدة ثلاث سنوات على التوالي، بينما تستمر مبيعات الرافعات الكهربائية في قيادة الصناعة.

"بالنظر إلى المستقبل، ستواصل SANY تعزيز قدراتها في مجال البحث والتطوير والمزايا الأساسية لمنتجاتها لتعزيز التنمية الخضراء والمستدامة بشكل شامل، ونحن شركة متأصلة في خفض انبعاثات الكربون من المصدر وفي جميع عملياتنا لبناء سلسلة إنتاج صديقة للبيئة كاملة الدورة من شأنها أن تغذي التطوير عالي الجودة للمجموعة، وتسريع عملية التحول والارتقاء بالصناعة، والمساهمة في الوصول إلى خفض الكربون وتحقيق أهداف حياد الكربون." وفق قول Xiang Wenbo، رئيس التدوير في مجموعة SANY Group.

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