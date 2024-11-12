شركة SANY تمكّن بناء الموانئ الذكية لتحقيق إنجازات كبيرة

مشروع التحويل الآلي للرافعة ذات الإطارات في ميناء تيانجين: حلول رقمية وذكية لتوفير الطاقة والحد من الكربون

Port of Tianjin tire crane automation transformation project

مدينة شانغهاي, 12 نوفمبر 2024 /PRNewswire/ -- حققت شركة Sany Marine Heavy Industry Co., Ltd. ("SANY Marine")، وهي شركة معدات الميناء التابعة لشركة SANY Group ("SANY")، إنجازًا كبيرًا مع نظامها الذكي H-Move2.0 في مشروع التحول الرقمي للرافعة ذات الإطارات في ميناء تيانجين. لقد حسّن النظام الكفاءة التشغيلية للرافعات ذات الإطارات لتقوم بـ 20 حركة في الساعة، ما وضع معيارًا جديدًا في تطوير الموانئ الخضراء والرقمية والذكية. مع اقتراب مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP29) ودعوته للصناعات التحويلية لتحقيق تنمية صفرية الكربون، تسير شركة SANY بخطى ثباتة على طريق التحول الصناعي من خلال اتخاذ خطوات ملموسة للوصول إلى أهداف الكربون المقصودة.

تلتزم SANY Marine بأن تصبح رائدة التكنولوجيا في مجال معدات الخدمات اللوجستية، وأن توفر حلولًا كهربائية وذكية لا تعتمد على العنصر البشري ومتكاملة للموانئ الذكية وتدعم التحول الأخضر لصناعة آلات الموانئ عالميًا.

أمام تحديات مثل توفير الطاقة لتقليل الكربون، والتنمية الذكية، والحاجة إلى قدرات لمكافحة الاهتزازات والالتواءات، ونقص العمالة، قدمت حلول الموانئ الذكية من شركة SANY Marine مستجدات عظيمة. وتشمل تقنيات لمكافحة الاهتزازات والالتواءات في الوقت الفعلي لضمان عمليات آلية وآمنة، لدفع الكفاءة التشغيلية إلى ما وراء الطرق اليدوية التقليدية.

من خلال الاستفادة من تقنيات التوأم الرقمي، يمكن للفريق التنبؤ ومحاكاة مسار وموقع الحاويات وإضافة وظيفة خفض الرافعة إلى الوظائف التقنية الأساسية لتحقيق نتائج استثنائية. إن كفاءة التشغيل الآلي للرافعة ذات الإطارات التقليدية تبلغ حوالي 15 إلى 16 دورة في الساعة، في حين أن الإصدار الجديد الذي يدمج ما بين تقنيات تحديد المواقع (GPS) والتصوير بالذكاء الاصطناعي وتقنيات التصوير بالمسح الضوئي ثلاثي الأبعاد يمكن أن يحسن بشكل كبير من موثوقية الإشارة التي تتلقاها الرافعة. بعد أربعة أشهر من تجارب الاختبار، قامت الآلة رقم 45 بتحسين كفاءة العمل الآلي إلى 20 دورة في الساعة، متفوقة على العمل اليدوي للمرة الأولى في الصناعة.

من خلال التنبؤ ومحاكاة مسار وحركة صندوق الهبوط، يتم إضافة وظيفة خفض الرافعة إلى الأساسيات التقنية للعمل اليدوي، ما يؤدي إلى نتائج ملحوظة. إن كفاءة التشغيل الآلي للرافعة ذات الإطارات التقليدية تبلغ حوالي 15 إلى 16 دورة في الساعة. يحتوي النظام الذي تم ترقيته حديثًا على معدل تدخل بشري يبلغ 2.78 في المائة فقط ونسبة تشغيل حتى 1 إلى 6، أي أن شخصًا واحدًا يمكنه إدارة ما يصل إلى ست رافعات حاويات ذاتية الحركة (RTGs) في نفس الوقت.

قال Cheng Shidong، مدير Urban Transportation Center، مؤسسة النقل الشامل لدى لجنة التنمية والإصلاح الوطنية (NDRC) في الصين: "ما يزال هناك إمكانية لترقية أدوات الناقلات والمعدات ذات الصلة، حتى يتسنى لنا الاستفادة بشكل أفضل من مواردنا ورفع مستوى التنمية الخضراء ومنخفضة الكربون".

إن التحول إلى صافي صفر انبعاثات في المستقبل أحد أكبر التحديات اليوم، وتستفيد شركة SANY على الدوام من الفرص الاقتصادية والصناعية الناجمة عن التحول منخفض الكربون لتعزيز الانتقال الأخضر ومنخفض الكربون في صناعة آلات البناء التقليدية. بفضل نموذج "القوى الدافعة للمنتجات عالية الجودة" (NQPFs) في الصين، ستسرع SANY استراتيجيتها منخفضة الكربون وتحقق أهداف التنمية الخضراء.

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