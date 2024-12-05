شركة SANY في معرض bauma CHINA 2024: تتصدر استراتيجية التنمية النوعية الجديدة

شانغهاي، 5 ديسمبر 2024 /PRNewswire/ -- يشهد معرض bauma CHINA 2024 إقبالًا كبيرًا في مركز إكسبو الدولي الجديد في شانغهاي، حيث كان نقطة تجمع لأكثر من 3,500 جهة عارضة من جميع أنحاء العالم. تحت شعار "قيادة الصناعة باستراتيجية التنمية النوعية الجديدة"، تستعرض شركة SANY التزامها بالابتكار والقيادة العالمية بتقديمها عرضًا مذهلًا لـ 68 آلة متقدمة و73 قطعة غيار مطوّرة داخليًا.

الالتزام بالنمو العالمي والمستدام

SANY at bauma CHINA 2024: Pioneering New Quality Development

وقال السيد Yu Hongfu، رئيس شركة SANY للصناعات الثقيلة، خلال حفل الافتتاح: "بصفتها شركة رائدة في تصنيع معدات البناء في الصين، تلتزم شركة SANY باستراتيجية التنمية النوعية الجديدة. تمثل هذه المهمة مسؤولية وفرصة للنمو في المستقبل".

تجلّت استراتيجية العولمة التي تعتنقها شركة SANY بشكل بارز في الحدث، إذ حقق أكثر من نصف المعدات المعروضة بالفعل نجاحًا كبيرًا في الأسواق الدولية. بالتوازي، يشغل التزام SANY بالاستدامة والتقنيات الذكية حيز الصدارة، وهو ما يتماشى مع فلسفة التنمية الخضراء للشركة.

الابتكارات في التقنيات الذكية والخضراء

من أبرز معروضات شركة SANY هي الحفارة التجريبية بدون سائق E-MOVE. هذه الآلة الكهربائية بالكامل، التي تتميز بتصميم كهربائي بحت من مصدر الطاقة إلى المشغل، تقلل من فقدان الطاقة بنسبة مبهرة تصل إلى 78٪. وتشمل الحلول المتطورة الأخرى المعروضة أنظمة التعدين الذكية وتقنيات المنطق الذكي والمجموعات الآلية لباسطات الإسفلت والمركبات التجارية.

في منطقة الطاقة الجديدة، تعرض شركة SANY 31 منتجًا جديدًا يرسم أفق مستقبل الطاقة في البناء. تشمل هذه الابتكارات طرق إمدادات الطاقة المتعددة، بما في ذلك الشحن وتبادل البطارية وأنظمة التوصيل بالكهرباء وتكنولوجيا الهيدروجين.

علامة فارقة في التميز التصنيعي

يشمل هذا الحدث أيضًا الكشف عن العديد من المنتجات الجديدة، بما في ذلك حفارات SY200C-S وSY205C-S وSY215-S؛ ومنصات العمل الجوية ذات المقص SPS1932AC وSPS1414HA-G (Li)؛ والرافعات التلسكوبية ذاتية الدفع SPA20AC-G (Li)؛ والرافعات المفصلية ذاتية الدفع SPT26AC-Li. وعلى وجه الخصوص، احتفلت SANY بتسليم حفارها المتوسط رقم 200,000، وهو ما يعدّ دليلًا ملموسًا على قيادتها الدائمة في هذه الصناعة.

مع مجموعة منتجاتها المبتكرة، والتركيز على التقنيات الذكية والالتزام بالاستدامة، تُظهر SANY استعدادها لتشكيل مستقبل البناء في معرض bauma CHINA 2024.

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