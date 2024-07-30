شركة SANY للشاحنات الثقيلة تقود الجهود في أول ممر كهربائي بطول 900 كيلومتر في الصين

New Energy with SANY

شانغهاي، 30 يوليوز/تموز 2024 /PRNewswire/ -- في أوائل شهر يوليوز/تموز، حققت الصين إنجازًا مهماً في مجال النقل المستدام مع إطلاق أول ممر شحن كهربائي، تم تطويره بالتعاون مع شركة SANY للشاحنات الثقيلة، قسم أعمال الشاحنات الذكية والمتصلة في مجموعة SANY. ويمتد هذا المشروع الرائد إلى أكثر من 900 كيلومتر في امتداد واحد، ويربط بين تيانجين وبكين ومقاطعة هيبي ومنغوليا الداخلية، ويؤكد على ريادة شركة SANY للشاحنات الثقيلة في مجال الخدمات اللوجستية للطاقة المتجددة، مع توفير نموذج جديد للتحول الأخضر والمنخفض الكربون في الصين. كما أنه يمثل قفزة كبيرة إلى الأمام في مشهد الخدمات اللوجستية الكهربائية في البلاد. بالنظر إلى المستقبل، يعد الممر بجلب فوائد الخدمات اللوجستية الصديقة للبيئة إلى آفاق أوسع، وتعزيز مستقبل أكثر خضرة وأكثر استدامة.

وتعليقاً على السيناريو التشغيلي، قال مدير أسطول المشتري: "لا شك أن تطوير طريق لوجستي طويل المدى للشاحنات الكهربائية الثقيلة يمثل تحديًا كبيراً، ومع ذلك فإن قدرات منتجات SANY القوية، ودعم ما بعد البيع الذي لا مثيل له، وضمان قطع الغيار الشامل قد خفف من جميع المخاوف. تمثل الكهربة بداية شراكتنا، ونحن نتطلع بشغف إلى تعاون أعمق في مجال المركبات ذاتية القيادة في السنوات المقبلة."

سيتم نشر مائة شاحنة ثقيلة قابلة لإعادة الشحن من طراز SANY Flat Top 350 على طول الممر، حيث تخدم طريقاً بطول 900 كيلومتر يربط المراكز اللوجستية الرئيسية في تيانجين وتشوزهو وزانغجياكو. يتم دعم الممر من قبل اثني عشر محطة تجديد وخمسة مراكز خدمة مباشرة، كل منها مزود بقطع غيار تزيد قيمتها على 150 ألف يوان، مما يضمن استمرار العمليات دون انقطاع. تحتفظ المحطتان باحتياطي كبير في قطع الغيار يبلغ 350000 يوان لكل منهما. تساهم هذه البنية التحتية الواسعة في إنشاء شبكة شاحنات ثقيلة مستدامة وفعالة من حيث التكلفة، وهو أمر ضروري لدعم الاقتصاد الدائري في صناعة تعدين المنغنيز.

هذا الممر هو عنصر حيوي في استراتيجية المنطقة للانتقال نحو مستقبل أكثر استدامة ومنخفض الكربون. خلال التجارب التشغيلية، حقق الأسطول معدل استخدام مدهش بنسبة 100٪ على مدى الأيام السبعة الماضية، مع إظهار استهلاك ضئيل للكهرباء بلغ 1.14 كيلووات ساعة لكل كيلومتر فقط. تؤكد الأرقام بشكل كامل الكفاءة غير المسبوقة والصديقة للبيئة لهذا الحل المبتكر للنقل.

الفيديو - https://mma.prnewswire.com/media/2470399/New_Energy_with_SANY.mp4

الشعار - https://mma.prnewswire.com/media/1518641/logo_Logo.jpg