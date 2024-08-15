شركة SANY للصناعات الثقيلة رائدة في ابتكارات الآلات الإنشائية العالمية، وتدعم حركة الصناعة المستدامة

SANY Pioneers Global Construction Machinery Innovations

شانغهاي، 15 أغسطس 2024 /PRNewswire/ -- أصدرت الأمم المتحدة من عام تقريرها عن تمويل التنمية المستدامة لعام 2023: تمويل التحولات المستدامة، مما يسلط الضوء على الدور المحوري للتحول الصناعي الأخضر (النظيف على البيئة) في تحقيق أهداف المناخ والاستدامة. منذ ذلك الحين، دأبت شركة SANY للصناعات الثقيلة، وهي رائدة في قطاع آلات البناء، بلا هوادة في رسم حدود تكنولوجية جديدة وسط التوجه العالمي نحو الاستدامة والذكاء، وكشفت النقاب عن مجموعة من المنتجات الرائدة. ومكّنت القاعدة التكنولوجية القوية للشركة ووجودها في السوق هذه الابتكارات من جذب الأضواء في سوق آلات البناء العالمية هذا العام؛ حيث تعمل كمحفز رئيسي للتحول الأخضر (النظيف على البيئة) في هذا القطاع الصناعي والتقدم التكنولوجي.

مع الشروع في مسار التوسع العالمي والذكاء الرقمي وإستراتيجيات انخفاض انبعاثات الكربون، تقود SANY قطاع آلات البناء نحو زيادة الاستدامة. فيما يلي عرض لمنتجات SANY الرئيسية السنوية:

سلسلة الحفارات الكبيرة SY870E وSY1650E

تتميز SY870E بنظام دفع كهربائي عالي الجهد 6000 فولت مقترنًا بمحرك كهربائي بقوة 370 كيلو وات، مما يوفر أكثر من 30% من نفقات التشغيل مقارنة بالطرازات التقليدية التي تعمل بالديزل.

وتتميز SY1650E بتقنياتها الكهربائية والرقمية الرائدة. وقد حققت الحفارة إنجازات في 18 تقنية أساسية، مما أدى إلى سد الفجوة في تكنولوجيا الجهد العالي 6 كيلو فولت للحفارات الكبيرة، وتقليل تكاليف التشغيل الإجمالية إلى حد كبير. إن نجاحها قبل إطلاقها، الذي اتسم بطلبيات متعددة، يعكس الإمكانات والاعتراف الصناعي داخل قطاع التعدين.

مضخة الخرسانة المثبتة على الشاحنة 710S

تتميز مضخة الجيل التالي المثبتة على الشاحنة أطول طفرة في الصناعة، مقترنة بمتطلبات الحد الأدنى من البصمة وتصميم طفرة مرنة، باحتوائها على قدرة تمديد كاملة بزاوية 360 درجة. توفر بنيته المتفوقة حلًّا أخضر (نظيف على البيئة) وفعالًا من حيث الطاقة ومستقرًّا وموثوقًا به لدى العملاء، مما يعزز التقدم التكنولوجي في جميع أنحاء القطاع الصناعي.

رافعة شاحنة STC2400C8-8

معترف بها باعتبارها أكبر رافعة شاحنة بوزن 240 طنًّا في العالم، وهي مشهورة بذراعها الرئيسية الطويلة للغاية، وأدائها الذي لا مثيل له، مما يضمن حصة سوقية كبيرة تبلغ 57.9% في عام 2023. وتوفر قدرات رافعة يبلغ وزنها 300 طن، وتتميز بوزن مضاد متعدد الاستخدام يبلغ 25 طنًّا مع قدرة التمركز في مساحة متر واحد، وهو ما أحدث ثورة في الكفاءة التشغيلية ومعايير السلامة.

رافعة زاحفة (كاسحة) SCC22000A

مستفيدة من أحدث التطورات في تكنولوجيا البناء والعديد من الابتكارات غير المسبوقة في الصناعة، يُعد هذا الطراز أكبر رافعة زاحفة يتم تصديرها من الصين على الإطلاق، وهي مناسبة بشكل فريد للبناء في أصعب البيئات وأكثرها برودة. يدمج طراز SCC22000A بسهولة رافعتين في رافعة فائقة واحدة بسعة تتجاوز 4000 طن، مما يحقق تحسينًا ملحوظًا في الأداء "1+1>2".

عززت SANY قيادتها العالمية بشكل أكبر بإطلاق العديد من المنتجات الرائدة، مع التركيز على شاحنات الخلط التي تعمل بالهيدروجين ومصانع الإسفلت المتكاملة. وتسلط شاحنة الخلط التي تعمل بالهيدروجين، وهي الأولى في الصين التي تحتوي على نظام خلايا الوقود المطوَّر بشكل مستقل، الضوء على قدرات البحث والتطوير المتقدمة لدى شركة SANY في مجال الطاقة المتجددة.

دفعت محفظة المنتجات المبتكرة لشركة SANY الشركة إلى ارتفاعات ملحوظة في السوق، بما في ذلك سيطرتها لمدة 13 عامًا كزعيم مبيعات آلات الحفر في الصين، والاعتراف بأنها أعلى علامة تجارية للآلات الخرسانية في العالم، والنمو المذهل الذي يزيد على 50٪ في أسواق آلات الرفع الدولية. إضافة إلى ذلك، حققت الشركة خطوات رائدة في قطاع الآلات العالمية للطرق والأسطوانات. تؤكد الإنجازات دور SANY المحوري في تعزيز التنمية المستدامة لصناعة آلات البناء في جميع أنحاء العالم.

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