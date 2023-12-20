شركة SC Solutions تُعزز من توسعها في القطاعين الزراعي والبيئي وتُحدث ثورة بالحلول الزراعية المتطورة والمبتكرة

واشنطن, 20 ديسمبر / كانون أول 2023 /PRNewswire/ -- يسر شركة SC Solutions Inc.، وهي شركة رائدة في مجال تكنولوجيا الفضاء، أن تعلن عن دخولها الاستراتيجي إلى قطاعي الزراعة والبيئة، مع التركيز في البداية على صناعتي الذرة ومزارع العنب. يدمج النهج الرائد للشركة بيانات الاستشعار عن بُعد مع التحليلات المتقدمة، بما في ذلك التعلم الآلي، لإحداث ثورة في الممارسات الزراعية والمساهمة في جهود الحفاظ على البيئة.

يؤكد الرئيس التنفيذي كليف بيك على التزام الشركة بقيادة التغيير الإيجابي في قطاع الزراعة، قائلاً: "يمثل توسعنا في مجالي الزراعة والبيئة علامة فارقة بالنسبة لشركة SC Solutions. نحن نؤمن بأن التكنولوجيا يمكن أن تلعب دورًا تحويليًا في تحديث الممارسات الزراعية، وجعلها أكثر استدامة وكفاءة. وتتوافق هذه الخطوة مع مهمتنا المتمثلة في تسخير الابتكار لتحسين الصناعات والبيئة."

ويضيف مدير التكنولوجيا زيهينج شيانغ، "إن استخدام بيانات الاستشعار عن بعد والتحليلات المتقدمة، بما في ذلك التعلم الآلي، يقع في قلب نهجنا المبتكر. ويمكّننا هذا المزيج القوي من القيام بمهام التنبؤ والتصنيف المعقدة، مما يوفر للمزارعين رؤى دقيقة للإدارة المثلى للمحاصيل."

تشمل مجالات التركيز الرئيسية لشركة SC Solutions في قطاع الزراعة المراقبة الميدانية الشاملة والتنبؤ بالعائد لمزارع الذرة، والتصنيف الفعال للمحاصيل لصناعة قصب السكر، ومراقبة المحاصيل في مزارع العنب تعمل تكنولوجيا الشركة على تمكين المزارعين وأصحاب مزارع العنب بتزويدهم بمعلومات دقيقة وفي الوقت المناسب لاتخاذ قرارات مستنيرة تعمل على تحسين جودة المحاصيل والإنتاجية الإجمالية.

وفي تطور رائد، قامت SC Solutions أيضًا بتطوير خوارزمية خاصة قادرة على تحديد كتلة الكربون بدقة مباشرةً من صور الأقمار الصناعية. يتيح هذا الاختراق للشركة مساعدة العملاء في تحويل محاصيلهم وكرومهم إلى منتجات زراعية متجددة. من خلال الاستفادة من الرواسب الكربونية المحفزة للنمو، تعمل SC Solutions على تعزيز الممارسات الزراعية المستدامة والصديقة للبيئة، مما يساهم بشكل كبير في جهود الحفاظ على البيئة.

ويختتم بيك قائلاً: "إن حلولنا مصممة ليس فقط لتعزيز الكفاءة الزراعية ولكن أيضًا لخلق تأثير إيجابي على البيئة. نحن متحمسون لإمكانات التكنولوجيا لدينا لدفع الاستدامة في الزراعة والمساهمة في مستقبل أكثر اخضرارًا وأكثر مرونة."

نبذة عن SC Solutions

تعمل شركة SC Solutions على معالجة الفجوة في السوق التجارية لتقنيات الأراضي الذكية للحصول على معلومات وتحليلات متكاملة وسهلة الوصول ومفهومة عن الأرض. وتعمل منصة I-SAT التابعة للشركة على دمج بيانات الأقمار الصناعية لمراقبة الأرض في الوقت الفعلي وتطبيق التحليلات المتقدمة لتوفير رؤى متطورة لمجموعة واسعة من التطبيقات التجارية، بما في ذلك: الزراعة والغابات والتعدين والرصد البيئي وإدارة الأصول. وتسمح واجهة المستخدم البديهية للمنصة، من خلال الاستفادة من معالجة اللغة الطبيعية، بالتفاعل السلس من قبل جميع أنواع المستخدمين، بغض النظر عن كفاءتهم في معالجة الصور. إن إمكانية الوصول إلى حلول SC وسهولة استخدامها تجعل عملية مراقبة الظروف البيئية والاستجابة لها أمرًا سهلاً - مما يؤدي إلى تحسين عمليات صنع القرار، وزيادة الكفاءة التشغيلية، وخفض التكاليف. تعتمد منصة I-SAT، وهي المنتج الأساسي لشركة SC Solutions، على تراث SC Solutions المتمثل في تمكين الوصول إلى الفضاء وتعزيز التعاون الشامل في الفضاء من خلال رؤيتها للبنية التحتية اللامركزية للأقمار الصناعية. لمزيد من المعلومات يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني https://www.scsolutions.ai/

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