شركة Schwarzkopf Professional تنصب Tracey Cunningham المدير الإبداعي للألوان والتقنيات في الولايات المتحدة وJacob Schwartz سفيرًا لتوجهات ألوان الشعر في الولايات المتحدة

أكبر الأسماء في مجال الشعر تنضم إلى Schwarzkopf Professional بينما تقوم بتطوير برنامجهاcelebrity colorist program (خبراء ألوان المشاهير)

Jacob Schwartz, Schwarzkopf Professional U.S. Hair Color Trend Ambassador and Tracey Cunningham, Schwarzkopf Professional U.S. Creative Director of Color and Technique

مدينة لوس أنجلوس، 23 أكتوبر 2024 /PRNewswire/ -- تعلن شركة Schwarzkopf Professional،الشركة الرائدة المحبوبة في صناعة الشعر منذ عام 1898، اليوم عن تعاون تاريخي يزيد من ترسيخها كعلامة تجارية متخصصة في الألوان لدى أكثر خبراء الألوان طلبًا في هوليوود. تشتهر Schwarzkopf Professional بتميزها في ابتكار ألوان الشعر، حيث كشفت عن تنصيب مصمم ألوان الشعر الشهير السيد Jacob Schwartz سفيرًا لتوجهات ألوان الشعر في الولايات المتحدة والسيدة Tracey Cunningham، المالك المشارك لصالون Mèche Salon في بيفرلي هيلز، كمدير إبداعي للألوان والتقنيات في الولايات المتحدة. إن مثل هذه التصريحات الاستراتيجية للعلامة التجارية المعترف بها عالمياً تسمح بمواصلة نشر وجودها بشكل مستقل في أمريكا الشمالية، وتحريك التوجهات الوطنية، وتوفير التقنيات التي يستخدمها أكبر نجوم هوليوود لمصففي الشعر في جميع أنحاء البلاد.

إن السيدة Cunningham والسيد Schwartzإضافة مثالية لعائلة Schwarzkopf Professional حيث تنمي العلامة التجارية شبكتها من السفراء. في العام الماضي، قدمت Schwarzkopf السيد Chris Appleton، أحد أكثر مصممي الأزياء طلبًا في هوليوود، كسفير عالمي لألوان Schwarzkopf لتثبت وجودها بشكل أكبر في محادثات المشاهير الأمريكيين. قال Michelle Chandler، المدير العام لشركة Schwarzkopf Professional في الولايات المتحدة : "إن السيدة Tracey والسيد Jacob معتادان على خدمة النخبة في هوليوود ودائمًا ما يكونان في طليعة توجهات الشعر المستقبلية. كما أن التزامهما بالتميز في الألوان يجعلهما ضمن الشركاء المثاليين". "بالإضافة إلى العمل يوميًا مع المواهب من الطراز الأول حيث تتجلى خبرتهم في الألوان، فإن ما جذبنا حقًا إلى Tracey وJacob هو دفء شخصيتهما وانفتاحهما على مشاركة تقنياتهما وتثقيف غيرهما بشأنها. من خلال التعليم المستمر بشأن الألوان من قبل خبراء الألوان، فإن مثل هذه الشراكات ستشجع العملاء على طلب منتجات Schwarzkopf Professional في الصالون لمحاكاة مظهر المشاهير المفضلين لديهم. وبغض النظر عن مكان العملاء، فيمكنهم أن يثقوا في أن الصالونات التي تستخدم منتجات Schwarzkopf Professional تمنح خبراء الألوان لديهم الأدوات اللازمة لتقديم المظهر المطلوب."

تأتي الشراكة مع Jacob Schwartz بعد سنوات من استخدامه لتركيبات Schwarzkopf Professional مع عملائه من الصف الأول. في بادئ الأمر، جذب Schwartz انتباه العلامة التجارية من خلال عمله البارز في تطوير تركيبة خصلات الشعر الذهبية للممثلة Margot Robbie. لقد اتفق Schwartz لأول مرة مع العلامة التجارية Schwarzkopf عندما تعاونت مع شركة Mattel في عام 2023 في تشكيلتها BLONDMERⓇ. كما كان المعلم المثالي عندما تحدث عن كيفية تحقيق اللون الأشقر الشهير. وكان من الطبيعي أن يتم التعاون على نطاق أكبر. علَّق Jacob Schwartz: "لقد كنت أستخدم Schwarzkopf على عملائي لسنوات ويشرفني إبرام الشراكة مع Schwarzkopf رسميًا". "لقد غيرت تشكيلة The BLONDMEⓇ طريقة تعاملي مع تقنية 'الغزل باللون الذهبي' لتلوين الشعر وسمحت لي بإنجاز فن حقيقي مع كل عميل لدي."

لقد قام Schwartz، الذي كان يعمل جنبًا إلى جنب مع Cunningham في شركة Mèche، بتعريفها على العلامة التجارية، ما أدى في نهاية المطاف إلى أن تسير على خطاه وتقوم بتغيير طريقة ضبطها الاحترافية للألوان والتي امتدت لما يقرب من عقدين من الزمن. كما كان لشهرة Schwarzkopf Professional العالمية، وروح التعاون لديهم، والتزامهم بالابتكار أيضًا الفضل في اكتساب ثقة Cunningham لتستمر في استخدام منتجاتهم في صالون Mèche Salon، حيث كانت Cunningham مالكًا مشاركًا في ذلك الصالون.

قالت Cunningham: "يسرني الإعلان أنني انضممت إلى فريق الألوان لدى Schwarzkopf Professional ، كمدير إبداعي للألوان والتقنيات في الولايات المتحدة. لطالما كنت خبيرة في الألوان لعقود من الزمن أعمل مع المشاهير وتعاملت مع جميع تغييرات ألوان الشعر التي يحتاجها الممثلون للتحول من دور إلى دور. ما يتطلب مني أن أثق بمنتجات الألوان التي أستخدمها، بقدر ما يثق بي عملائي للحصول على نتائج مرضية!". "في الأشهر القليلة الماضية، أمضى فريق Schwarzkopf Professional ساعات معي لاختبار وتحضير كل واحدة من التركيبات لدي في صالون Mèche، الصالون الذي أملكه. لقد كانت فكرة تغيير المنتجات صعبة عليّ للغاية، لكن النتائج أثمرت بالفعل! كما أن خبراء الألوان الآخرين في الصالون كانوا مهتمين جدًا بتجربة شيء مختلف وكان من الملهم حقًا السير في هذه الرحلة معًا. لطالما كانت Schwarzkopf Professional معيارًا دقيقًا للألوان في صناعتنا ويمكنني القول إنني أؤمن حقًا بهذا الخط من المنتجات وأتطلع إلى إلهام المحترفين لإجراء التغيير معي! ما جعلني أشعر بسعادة غامرة هو الفرصة للانضمام إلى فريقهم في مختبراتهم لإنشاء ألوان بصحبة الكيميائيين المتميزين لديهم. لطالما كانت صعوبة الأمر في شكل الألوان بعد أن تجف بالنسبة لعميلك، مع الحفاظ على سلامة شعره ومساعدته على تثبيت اللون بين المواعيد. لقد كانت Schwarzkopf Professional خير عون بالنسبة لي للتغلب على جميع التحديات اليومية التي يقدمها لنا العملاء. بدون عملائنا المخلصين وثقتهم، فمن نكون؟"

يخدم Cunningham وSchwartz بعضًا من أكبر الأسماء في هوليوود في صالون Mèche، موطن "مهووسي الألوان". من عملاء الصف الأول المذكورين: Charlize Theron، وEmma Stone، وMargot Robbie، وSydney Sweeney، وAnya Taylor Joy، وParis Hilton، وKhloe Kardashian، وBella Hadid، وDaisy Edgar Jones، وPriyanka Chopra Jonas، وLana Del Rey، وSuki Waterhouse، وTroye Sivan، وCamilla Cabello، وBebe Rexha، وShakira، وMariah Carey وغيرهم الكثير. سيستخدم صالون Mèche الآن المجموعة الكاملة من منتجات الألوان من Schwarzkopf Professional.

تعرف على المزيد وتابع رحلة تحول TraceyوJacob على Schwarzkopf Professional (schwarzkopf-professional.com) و @schwarzkopfusa.

نبذة عن Henkel في أمريكا الشمالية

تتضمن محفظة Henkel من العلامات التجارية المعروفة في أمريكا الشمالية Schwarzkopf® للعناية بالشعر وصابون Dial® و Persil®و Purex®ومنظفات الغسيل all® وملينات الأقمشة Snuggle® بالإضافة إلى المواد اللاصقة من Loctite® وTechnomelt® وBonderite®. مع مبيعات تقارب 6.6 مليار دولار أمريكي (6 مليار يورو) في عام 2023، تمثل أمريكا الشمالية 28 في المائة من المبيعات العالمية للشركة. توظف Henkel حوالي 8,000 شخص في جميع أنحاء الولايات المتحدة وكندا وبورتوريكو. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: http://www.henkel-northamerica.com وعلى Twitter @Henkel_NA.

المواد المصورة متاحة على: www.henkel-northamerica.com/press

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2536694/Jacob_Schwartz_and_Tracey_Cunningham.jpg

الشعار - https://mma.prnewswire.com/media/2536693/Schwarzkopf_Logo.jpg