شركة SecPod تبرم إتفاقية شراكة مع DataguardNXT لتوزيع حل SanerNow في منطقة مجلس التعاون الخليجي GCC

الشركة الفائزة بجائزة Frost and Sullivan لأفضل شركة ناشئة في فئة إدارة الثغرات الأمنية على مستوى العالم، ستزود شركة DataguardNXT Distribution بحلول رائدة للأمن السيبراني لتوزيعها في منطقة مجلس التعاون الخليجي GCC.

مدينة ريدوود، كاليفورنيا، الولايات المتحدة الأمريكية

9 مايو / أيار 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة SecPod Technologies، الشركة الرائدة عالميًا في مجال إدارة الثغرات الأمنية والتحديثات، عن إبرام شراكة استراتيجية مع شركة DataguardNXT، وهي موزع برامج كمبيوتر شهير يخدم الشركات الصغيرة والمتوسطة في جميع أنحاء منطقة مجلس التعاون الخليجي GCC. تهدف هذه الشراكة إلى تعزيز حضور حل SanerNow للإدارة المستمرة للثغرات الأمنية والتعرض لها من SecPod، وذلك لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة مجلس التعاون الخليجي GCC.

SecPod Partners with DataguardNXT to Distribute SanerNow in the GCC Region

يقدم حل SanerNow ، وهو منصة رائدة في إدارة الثغرات الأمنية والتعرض لها بشكل مستمر، مجموعة قوية من الأدوات التي تتراوح بين اكتشاف الأصول والرصد للثغرات الأمنية وتقييمها وإدارة التحديثات وتحديد أولوية المخاطر وإدارة الامتثال. وبموجب هذه الشراكة، ستستفيد شركة DataguardNXT Distribution من خبراتها المحلية الواسعة وشبكة علاقاتها وقنوات توزيعها لتجعل حلول SecPod في متناول الشركات الصغيرة والمتوسطة SMBs، مما يوفر لها الأدوات والموارد اللازمة للحماية من التهديدات الأمنية الإلكترونية.

هذا وصرح Amer Alsharkawi، مدير المبيعات الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا MEA لدى شركة SecPod، قائلًا: "يسعدنا الإعلان عن شراكتنا الاستراتيجية مع DataguardNXT كموزع معتمد لحلول SecPod المخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة SMB في منطقة مجلس التعاون الخليجي GCC. تعكس هذه الشراكة التزامنا المشترك بتوفير حلول قوية للأمن السيبراني للشركات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة من خلال موزعي الشركات الصغيرة والمتوسطة SMB لدينا". وأضاف: "نحن نطمح معًا إلى تمكين هذه المؤسسات بالأدوات والدعم اللازمين لها للتنقل بثقة في عالم الأمن الرقمي المعقد. ونؤمن بأن هذه الشراكة ستلعب دورًا محوريًا في دفع الابتكار وتعزيز وضعية الأمن السيبراني للشركات الصغيرة والمتوسطة SMBs في جميع أنحاء المنطقة."

ومن جانبه، صرح Abdul Gafoor، الرئيس التنفيذي CEO لشركة DataguardNXT، قائلًا: "تواجه المؤسسات في المنطقة تحديات حقيقية بسبب تزايد عدد التهديدات والمخاطر الأمنية الإلكترونية بشكل مستمر. تمثل شراكتنا مع SecPod نقلة نوعية في مجال الأمن السيبراني لشركائنا وعملائنا. من خلال الاستفادة من حلول SecPod المبتكرة والمستمرة لإدارة الثغرات الأمنية والإصلاح والامتثال، فإننا نمنح شركاءنا القدرة على الاستفادة من الحاجة إلى مساعدة العملاء على مواجهة التحديات الأمنية المعقدة من خلال حل متكامل قوي يساعدهم على القضاء على المخاطر السيبرانية. ونحن نتطلع إلى خلق فرص أكبر من خلال شبكة التوزيع الخاصة بنا وتعزيز التوسع السريع لسوق SecPod في المنطقة."

نبذة عن شركة SecPod: SecPod هي شركة رائدة في مجال توفير منتجات الأمن السيبراني قائمة على نموذج البرنامج كخدمة SaaS تضع نصب عينيها هدفًا واحدًا لا يتزعزع وهو منع الهجمات الإلكترونية. تأسست الشركة عام 2008، وتقدم حلول إدارة الثغرات الأمنية والتحديثات الأفضل في المجال، مما يعزز وضعية الأمن السيبراني للشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة SMBs ومقدمي خدمات الأمن المُدارة MSSPs وغيرهم. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: https://www.secpod.com/ .

نبذة عن شركة DataguardNXT: تدعم DataguardNXT الشركات بأنواعها وأحجامها المختلفة على إدارة تعقيدات تقنية المعلومات من خلال حلول آمنة قائمة على السحابة. تعمل الشركة كموزع مجمع للسحابة، حيث تتعاون مع كبار مزودي الخدمات لتقديم مجموعة شاملة من الخدمات تحت مظلة واحدة. قم بزيارة: https://dataguardnxt.com