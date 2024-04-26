شركة SecPod تعلن عن إبرام شراكة مع Logix لتوزيع منصة SanerNow في مصر والمملكة العربية السعودية

الشركة الفائزة بجائزة Frost and Sullivan لأفضل شركة ناشئة في فئة إدارة الثغرات الأمنية العالمية ستزود شركة LogixMea بحلول رائدة للأمن السيبراني لتوزيعها في السعودية ومصر.

مدينة ريدوود، كاليفورنيا, 26 أبريل / نيسان 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة SecPod Technologies، الشركة الرائدة في إدارة الثغرات الأمنية والبرامج التصحيحية، عن إبرام شراكة مع شركة Logix، وهي موزع ذو قيمة مضافة وجهة استشارية موثوق بها. يهدف هذا التعاون إلى الترويج لمنتج شركة SecPod الرئيسي، SanerNow، وهو مجموعة إدارة مستمرة للثغرات الأمنية والتعرض لها في منطقة الشرق الأوسط.

SecPod Announces Partnership with LogixMea to Distribute SanerNow in Egypt and Saudi Arabia Region

تعد منصة SanerNow من شركة SecPod بمثابة جناح وقائي متكامل لإدارة الثغرات الأمنية والتعرض لها على نحو مستمر؛ فهي توفر ترسانة قوية من الأدوات لتعزيز أمن المؤسسات وتقوية الجدارة الرقمية ضد مخاطر تكنولوجيا المعلومات IT. وتغطي المنصة كافة جوانب الوقاية من الهجمات الإلكترونية، بدءًا باكتشاف الثغرات الأمنية وصولًا إلى سبل معالجتها وإغلاقها نهائيًا. يضع الابتكار الأحدث لشركة SecPod الإدارة المستمرة للثغرات الأمنية والتعرض لها (CVEM) بين يديك، لتمنح بعدًا جديدًا لمقولة الأمن السيبراني "كل متسلل يستغل نقطة ضعف". لا تكتفي المنصة بالكشف عن الثغرات الأمنية فحسب، بل تتخطى ذلك عن طريق دراسة بيئة العميل وموقفه الأمني بشكل أعمق؛ فهي بمثابة عين استباقية تتنبأ باحتمالية استغلال أي ثغرة يتم اكتشافها وتحولها إلى هجوم ضار.

بموجب هذه الشراكة، ستستفيد شركة Logix من معرفتها العميقة بالسوق لتعزيز وتوزيع حلول منصة SanerNow الخاصة بشركة SecPod في جميع أنحاء المنطقة.

ونقتبس من Rob Kelsall، نائب رئيس VP قسم المبيعات لدى شركة SecPod ما يلي:

"كشركة رائدة في مجال البرمجيات العالمية، تمتلك شركتنا قاعدة عملاء من المؤسسات الكبرى حول العالم وفي مختلف القطاعات، فنحن ندرك تمامًا أهمية تلبية الاحتياجات الإقليمية لعملائنا وتعزيز حضورنا المحلي في الأسواق المستهدفة. لذلك، دائمًا ما نسعى إلى العمل جنبًا إلى جنب مع شركاء استراتيجيين يشاركوننا الرؤية ذاتها، وبالنظر إلى تاريخ شركة Logix العريق وفهمها العميق لمنطقة الشرق الأوسط، أنا على يقين تام بأن هذه الشراكة ستحقق نجاحًا كبيرًا لعملائنا وستعزز إيراداتنا في المنطقة".

كما نقتبس من السيد Amir Ali، الرئيس التنفيذي CEO لشركة Logix حول الشراكة، قوله: "إن تعاوننا مع شركة SecPod يمثل نقلة نوعية في عالم التكنولوجيا بالنسبة لنا، حيث لطالما افتقدنا إلى حل متكامل بهذا المستوى. ستقدم لنا SecPod منصة فريدة تجمع بين إدارة الثغرات الأمنية والتحديثات والأصول والمخاطر والامتثال. وبصرف النظر عن التكنولوجيا المبتكرة الخاصة بهم، لن يحتاج العملاء بعد الآن إلى البحث عن بائعين مختلفين لاستكمال إطار الإدارة المستمرة للثغرات الأمنية والتعرض لها CVEM الخاص بهم. إن حلول SecPod المبتكرة تتماشى تمامًا مع تطلعات عملائنا، مما يرتقي بتجاربهم ويذهب بخدماتنا إلى آفاق جديدة. استعدوا لأوقات مليئة بالإثارة!"

نبذة عن شركة SecPod:

SecPod هي شركة رائدة في مجال توفير منتجات الأمن السيبراني قائمة على نموذج البرنامج كخدمة SaaS تضع نصب عينيها هدفًا واحدًا لا يتزعزع وهو منع الهجمات الإلكترونية. تأسست الشركة عام 2008، وتقدم حلول إدارة الثغرات الأمنية والتحديثات الأفضل في المجال، مما يعزز وضعية الأمن السيبراني للشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة SMBs ومقدمي خدمات الأمن المُدارة MSSPs وغيرهم. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة .https://www.secpod.com/

نبذة عن شركة Logix:

تُعد شركة Logix بمثابة بوصلة المنطق في عالم تكنولوجيا المعلومات. فشركة Logix تقدم أفضل التقنيات الرائدة في السوق، وتساعد المؤسسات على تقليل المخاطر الأمنية وتلبية متطلبات الامتثال وزيادة كفاءة العملية ومساعدتها على خوض غمار التحول الرقمي. تهدف Logix إلى أن تكون أكثر من مجرد موزع، بل جهة استشارية موثوق بها تقدم لك قيمة مضافة حقيقية في عالم تكنولوجيا المعلومات IT. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة .https://logixmea.com/

للتواصل:

شركة SecPod Technologies Inc

303 توين دولفين درايف، الطابق السادس، مدينة ريدوود

كاليفورنيا، 94065

الولايات المتحدة الأمريكية