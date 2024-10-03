شركة Secretariat تُوَسع قيادتها في دبي بإضافة خبراء المجال Ian Greenhough وRalph Stobwasser

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 3 أكتوبر 2024 /PRNewswire/ -- تُرحب Secretariat، الشركة العالمية لفض النزاعات والتحقيقات والاقتصاد واستشارات الخبراء، بمديريها العامين Ian Greenhough وRalph Stobwasser كقادة من المستوى الرفيع في مكتب الشركة في دبي. ينضم Greenhough وStobwasser في وقت يشهد نمو كبير لشركة Secretariat على المستوى العالمي وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA)، حيث سضيفون خبراتهم للممارسات الاستشارية للشركة في مجال الكميات الإنشائية والتحقيقات والاستشارات التنظيمية.

Ian Greenhough Ralph Stobwasser

يتمتع Ian Greenhough بخبرة تزيد عن 23 عامًا في صناعة البناء مع 17 عامًا في الشرق الأوسط، وهو شاهد خبير مُتَمرس وقد عُيّن في عدة مناسبات كشاهد خبير في الكميات في المشاريع في الشرق الأوسط وأوروبا مع نزاعات تتجاوز 250 مليون دولار أمريكي. وتشمل خبرته أعمال البنية التحتية الرئيسية، والطاقة المتجددة، والطاقة، ومشاريع التكنولوجيا، وتقنية المعلومات، ويعترف مؤشر Lexology بالسيد Greenhough ضمن "قادة الفِكر والتحكيم"، مشيرًا إلى أنه: "ذو خبرة قوية تحت ضغط استجواب الشهود "، وهو "رائع للتعامل معه ونوصي به بشدة،" ويبرز "النهج العقلاني" له. حصل Greenhough على دبلوم الدراسات العليا في القانون (GDL)، من كلية الحقوق في Lancashire وشهادة البكالوريوس في العلوم من جامعة Newcastle upon Tyne.

يقول Greenhough: "أنا سعيد بالانضمام إلى Secretariat وأن أكون جزءًا من فريق نزاعات البناء العالمي الحائز على جوائز"، "وأتطَلع إلى المُساهَمة في نجاح الفريق وتعزيز قصة نمونا المذهلة في المنطقة."

يتمتع Ralph Stobwasser بأكثر من 20 عامًا من الخبرة في قيادة التحقيقات الكبيرة والمُعَقَّدة للغاية، والإصلاح، وتَتَبُّع الأصول، ومهام العناية اللازمة، وتشمل خبرته وقاعدة عملاؤه؛ عملاء القطاعين الحكومي والعام والخدمات المالية وصناديق الثروة السيادية والشركات العامة والخاصة في دول مجلس التعاون الخليجي GCC، والشرق الأوسط وشمال أفريقيا على نطاق أوسع، وقد اكتسب سُمعة طَيبة باعتباره مستشارًا موثوقًا لقاعدة عملاء كبيرة في المجتمع القانوني في الشرق الأوسط، وأوروبا، والولايات المتحدة حيث يشارك بانتظام في تقديم الدعم في الدعاوى القضائية والمشورة الاستراتيجية في حالات خاصة. حصل Stobwasser على درجة الماجستير في دراسات الشرق الأوسط من جامعة Freie Universität في برلين، وهو أخصائي مُعتَمَد في مكافحة غسيل الأموال ومُحَقِّق مُعتَمَد في عمليات الاحتيال.

يقول Stobwasser: "يُمَثل الفريق الذي يجمعه Secretariat، على مستوى العالم وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بعضًا من أكثر القادة احترامًا وثقةً والذين يتعاملون مع التحقيقات عالية المخاطر والمسائل التنظيمية"، "إن فرصة الانضمام إلى هذا الفريق المثير للإعجاب وبناء العلامة التجارية Secretariat، تمثل مرحلة هامة في حياتي المهنية".

يرحب المدير التنفيذي Don Harvey بالمُدراء الجدد في الشركة قائلاً: "إن Ian وRalph يُجَسدان نوعًا خاصًا من المواهب التي نتطلع إلى إضافتها إلى قائمتنا من مُحَللي المُشكِلات المتحمسين الذين اكتسبوا تميُّزًا كونهم مستشارين موثوقين من خلال تقديم أعلى جودة في العمل، وأنا متحمس لكونهما أصبحا زميلين لي."

نبذة عن Secretariat

تُعتَبر Secretariat من الشركات الموثوقة في أبرز القضايا القانونية والمخاطر والتنظيمية في جميع أنحاء العالم. مع وجود ما يقرب من 600 محترف في مراكز التجارة والتحكيم الرئيسية، تعتمد شركات القانون المرموقة والمؤسسات الرائدة والشركات الكُبرَى على خبرتنا في المنازعات، والتحقيقات، والاقتصاد، والطب الشرعي، وتحليل البيانات للإجابة على التحديات التجارية والقانونية المعقدة بوضوح وثقة. تعرف على المزيد من المعلومات من خلال الموقع www.secretariat-intl.com

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