شركة SEG Solar ومدينة جراند باتانغ توقعان اتفاقية استخدام الأراضي لأكبر حديقة صناعية للطاقة الكهروضوئية في جنوب شرق آسيا

Aerial Rendering of SEG Solar PV Industrial Park in Batang, Central Java, Indonesia

هيوستن ، 16 مايو 2024 /PRNewswire/ -- في 15 مايو ، أقامت إس إي جي سولار (SEG Solar "SEG") ، وهي شركة أمريكية رائدة في إنتاج وحدات الطاقة الكهروضوئية ، و شركة كاواسان إندستري تيربادو باتانغ (Kawasan Industri Terpadu Batang) (مدينة جراند باتانغ) ، أكبر عقار صناعي تابع للشركات المملوكة للدولة في إندونيسيا ، حفل توقيع لتنفيذ اتفاقية استخدام الأراضي لتطوير وتشغيل حديقة صناعية كهروضوئية في منطقة باتانغ ريجينسي، جاوة، إندونيسيا. ومن المتوقع أن تتضمن الحديقة مصانع لإنتاج وتجميع سبائك السيليكون والصفائح والخلايا والوحدات، ومن المقرر أن تصبح أكبر حديقة صناعية للطاقة الضوئية في جنوب شرق آسيا حتى الآن. حضر الحفل المؤسس ومدير التشغيل التنفيذي لشركة إس إي جي، جون تشوج ، ونجورا ويرامان، الرئيس المدير لمدينة جراند باتانغ.

وسيمثل مشروع شركة إس إي جي بالحديقة الصناعية للطاقة الكهروضوئية في إندونيسيا، الذي يقع داخل مدينة جراند باتانغ الكبرى بمقاطعة جاوة الوسطى بإندونيسيا، استثمارًا يتجاوز 500 مليون دولار أمريكي وسوف يغطي أكثر من 40 هكتارًا. وتتضمن الخطة العامة للحديقة قدرة تكامل عمودية تبلغ 5 جيجا واط للصفائح السيليكونية ، و 5 جيجا واط للخلايا الشمسية ، و 5 جيجا واط للوحدات. بموجب المرحلة الأولى من المشروع ، ستقوم إس إي جي ببناء منشآت بطاقة إنتاجية تبلغ 5 جيجا واط للخلايا الشمسية و 3 جيجا واط للوحدات ، مع موعد الانتهاء المتوقع في الربع الثاني من عام 2025.

وسيتم توريد الخلايا المنتجة في هذه الحديقة لمصنع الوحدات العالمي لشركة إس إي جي ، مما يضمن قابلية تتبع سلسلة التوريد وضمان موثوقية واستقرار إمدادات المواد الأساسية للوحدات.

قال جون تشوج ، المؤسس ومدير التشغيل التنفيذي لشركة إس إي جي: "التخطيط المتكامل عبر سلسلة الصناعة بأكملها أمر بالغ الأهمية بالنسبة لشركة إس إي جي للامتثال لمعايير سلسلة التوريد المتوافقة قانونًا. فمن خلال التنسيق بين أنشطة التحضير والتنفيذ ، تضمن إس إي جي توفير منتجات خضراء نظيفة وقابلة للتتبع للأسواق في الولايات المتحدة وأوروبا وإندونيسيا ، وبالتالي تسهيل الانتقال العالمي نحو الطاقة الخضراء منخفضة الكربون."

من المتوقع أن يخلق المتنزه الصناعي للطاقة الكهروضوئية في إندونيسيا برعاية شركة إس إي جي أكثر من 3000 فرصة عمل ، مما يوفر المزيد من آفاق التوظيف والحيوية الاقتصادية للمجتمع المحلي.

نبذة عن إس إي جي سولار

تأسست إس إي جي في عام 2016 ، وهي شركة رائدة في مجال تصنيع الطاقة الكهروضوئية متكاملة رأسيًا ومقرها في هيوستن ، تكساس ، الولايات المتحدة ، وتخصص نشاطها لتقديم وحدات شمسية موثوقة وفعالة من حيث التكلفة إلى أسواق المرافق والأسواق التجارية والسكنية. بحلول نهاية عام 2023 ، شحنت إس إي جي أكثر من 5 جيجاواط من وحدات الطاقة الشمسية في جميع أنحاء العالم. من المتوقع أن تتجاوز الشركة قدرة إنتاجية تبلغ 5.5 جيجا واط بحلول نهاية عام 2024.

حول مدينة جراند باتانغ

مدينة جراند باتانغ هي أكبر شركة صناعية مملوكة للدولة تدعمها الحكومة الإندونيسية ومخصصة كمشروع استراتيجي وطني. تقع مدينة جراند باتانغ على مساحة 4300 هكتار في جاوة الوسطى ، إندونيسيا ، وتقدم أراضي صناعية تنافسية للغاية في جنوب شرق آسيا. ويتألف العقار من قطاعات الصناعات والإسكان والتجزئة والمناطق التجارية وسيكون جاهزاً بالكامل بحلول نهاية عام 2024.

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