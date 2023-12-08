شركة SELECT GROUP تستحوذ على مشروع تطوير برج Pentominium الشهير، والذي من المتوقع أن يكون أطول برج سكني في العالم

دبي, 8 ديسمبر / كانون أول 2023 /PRNewswire/ -- تفتخر شركة Select Group، وهي شركة تطوير عقاري شهيرة مقرها في دبي، الإمارات العربية المتحدة، بالإعلان عن إنجاز تاريخي في مجال تطوير البنايات الشاهقة الفاخرة. وقد استحوذت الشركة بنجاح على مشروع التطوير المُتَعَثر المعروف سابقًا باسم برج Pentominium في مرسى دبي، والذي سيكون عند اكتماله أطول برج سكني شاهق الارتفاع في العالم.

Views from the iconic Pentominium development, poised to be the tallest residential tower in the world.

وكان تطوير برج Pentominium رمزًا للطموح المعماري لفترة طويلة، منذ أن تم وضع تصور له في عام 2007. ومع ذلك، وكما هو الحال مع العديد من المشاريع، فقد واجه المشروع تحديات خلال الأزمة المالية العالمية في عام 2008، مما أدى إلى توقفه. وفي وقت سابق من هذا العام، تم بيع المشروع بالمزاد العلني من خلال عملية إدارية معتمدة من محاكم دبي عبر شركة الإمارات للمزادات، وبعد عملية تقديم عطاءات شديدة التنافس تتألف من 46 عرضًا، نجحت شركة Select Group في تقديم عرض بقيمة 100 مليون دولار أمريكي للتطوير.

وقال Rahail Aslam الرئيس التنفيذي ومؤسس مجموعة Select Group: "نحن متحمسون لحصولنا على هذه الفرصة التي تأتي مرة واحدة في العمر لتطوير مثل هذه البناية الشاهقة جدًا في مرسى دبي الشهير، على مقربة من نخلة جميرا وشاطئ إعمار ومجمع جميرا بيتش ريزيدنس السكني". "يمثل هذا المشروع تتويجًا لالتزامنا بإعادة تعريف معايير المعيشة الفاخرة. وبدعم من شركاء تم اختيارهم بعناية والسجل الحافل لشركتنا في تنفيذ المشاريع، نهدف إلى ضمان استكمال هذه المعجزة المعمارية المرموقة التي ستضع معيارًا جديدًا لناطحات السحاب السكنية على مستوى العالم."

ويسر مجموعة Select Group أن تؤكد شراكتها في هذا المشروع مع شركة الاستشارات الهندسية ذات الشهرة العالمية WSP، وعملاق المجال المعماري Woods Bagot، وشركة التصميم الداخلي المرموقة Mitchell & Eades. وستؤدي الخبرات المشتركة والمفاهيم المبتكرة لتلك الشركات إلى رفع هذا المشروع فائق الفخامة إلى مستويات غير مسبوقة.

"وباعتبارنا المستشار الرئيسي والمهندس المعماري لهذا المشروع، فإننا فخورون بالمساعدة في تقديم علامة مميزة أخرى في سماء دبي. ولا يهدف هذا البرج فائق النحافة إلى أن يكون أطول من العديد من أبرز المشاريع السكنية في العالم فحسب؛ بل أنه سيشغل واحدة من آخر قطع الأراضي المتبقية في منطقة مرسى دبي المفعمة بالحياة. هذا ما جاء على لسان Mark Farley، المدير العام للمباني والعقارات في WSP الشرق الأوسط.

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