شركة Seragon تُكمل دراستها ما قبل السريرية على العقار التجريبي المضاد للشيخوخة SRN-901

إرفاين، كاليفورنيا، 8 مايو، 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة Seragon Biosciences Inc اليوم عن استكمال دراستها ما قبل السريرية على SRN-901، وهو عقار تجريبي مبتكر مضاد للشيخوخة. أجريت هذه الدراسة المحورية على الفئران لتقييم تأثير عقار SRN-901 على الشيخوخة بالإضافة إلى العديد من المؤشرات الصحية الأخرى.

وأظهرت الدراسة نتائج مبشرة للغاية، حيث حقق العقار SRN-901 امتداد كبير في عمر الحيوانات المعالجة بالإضافة إلى صحتها بشكل عام، وهو ما يُعد من أقوى المؤشرات التي تم تحقيقها حتى الآن. ولكشف تأثيرات عقار SRN-901 على المستوى الجزيئي، تم إجراء تحليل تسلسل كامل لجينوم أكثر من 300 من الفئران. وأوضحت النتائج أن العقار يزيد بشكل ملحوظ من نشاط الجينات المرتبطة بطول العمر، بينما يقلل بشكل ملحوظ من نشاط الجينات المرتبطة بالشيخوخة. بالإضافة إلى ما سبق، أظهرت الفحوصات الأيضية تحسنًا ملحوظًا في العديد من المؤشرات الحيوية والتي ترتبط عادة بصغر العمر البيولوجي.

كما أجريت اختبارات أخرى لتقييم تأثير عقار SRN-901 على صحة الفرد على مدار حياته، وهو مقياس لمدة المحافظة على الصحة. وشملت الدراسة أيضًا تقييم القدرات البدنية والإدراكية. وأظهرت اختبارات الجري تحسنًا كبيرًا في قدرة تحمّل الفئران المسنة. أظهرت الفئران المسنة المعالجة بعقار SRN-901 تحسن ملحوظ في درجات الهشاشة، كما لوحظ انخفاض كبير في نسبة أورام السرطان بين المجموعة التي تلقت العلاج.

يشعر فريق أبحاث شركة Seragon Biosciences بتفاؤل كبير حيال نتائج هذه الدراسة وسيجري تحليلات إضافية لاستكشاف المزيد من الآثار المترتبة على هذا العقار. سيتم نشر هذه النتائج بمجرد اكتمال التحليلات التكميلية.

نبذة عن Seragon Biosciences

تعتبر شركة Seragon Biosciences Inc، التي تتخذ من مدينة إرفاين بولاية كاليفورنيا مقرًا لها، شركة صيدلانية بيولوجية قائمة على الأبحاث مكرسة لتحسين صحة الإنسان والحيوان من خلال العلوم المبتكرة. تلتزم Seragon Biosciences بتطبيق أحدث التطورات العلمية والتكنولوجية في مجالات الشيخوخة والتمثيل الغذائي والعلاج الجيني والمعلوماتية الحيوية. من نهاية البحث إلى المنتجات الاستهلاكية والتطبيقات السريرية، تسعى Seragon جاهدة لجلب الناس إلى أهم الإنجازات في المجال الطبي. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة .www.seragon.com