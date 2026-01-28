شركة ShaikhTech تعلن عن إطلاق منصة AmanaVest في "منتدى مستقبل العقار" لعام 2026 قبل قانون الملكية العقارية للأجانب في المملكة العربية السعودية

الرياض ، المملكة العربية السعودية ، 28 يناير 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت اليوم شركة "شيخ تيك" (ShaikhTech) عن إطلاق نسخة تجريبية من منصة AmanaVest ، وهي منصة الوصول الاستثماري العالمية الخاصة بها ، والتي تم تصميمها لتمكين الأفراد والمستثمرين المؤسسيين من جميع أنحاء العالم من استكشاف العقارات المختارة وغيرها من فرص الاستثمار في المملكة العربية السعودية. اسم AmanaVest مشتق من كلمة "أمانة"، والتي تعني الثقة باللغة العربية ، و مقطع "Vest"، من كلمة "invest"، والتي تعكس المبدأ التأسيسي للمنصة المتمثل في تمكين الاستثمار مع الثقة والشفافية والمسؤولية.

AmanaVest - Interactive Property Map for Madinah

تم الإعلان رسميًا عن إطلاق منصة AmanaVest من قبل "زيشان شيخ"، الرئيس التنفيذي لشركة "شيخ تيك" ، في "منتدى مستقبل العقار" لعام 2026 في الرياض ، أحد أبرز تجمعات العقارات والاستثمار الدولية في العالم. شدد الإعلان على ترسيخ مكانة المنصة داخل المنظومة المتطورة للعقارات والاستثمار الأجنبي في المملكة العربية السعودية.

الإعلان عن الإطلاق التجريبي لمنصة AmanaVest كدعوة فقط هو استجابة مباشر للوائح السعودية لملكية العقارات للأجانب الصادرة هذا الشهر. سيتم الاعتراف بالمشاركين المقبولين خلال هذه المرحلة كأعضاء مؤسسين لمنصة AmanaVest ، مع امتيازات الوصول المبكر ومزايا المنصة على المدى الطويل.

بدأت منصة AmanaVest العمليات مع مرحلة الوصول الخاصة للدعوة فقط ، والتي تمت هيكلتها عمدًا لضمان الجودة والشفافية والمواءمة مع توسيع نطاق المنصة بعناية قبل الإصدار على مدى أوسع. يركز التنفيذ الأولي على المدينة المنورة والرياض ، مع توسيع نطاق الوصول في مراحل متتالية إلى مدن رئيسية أخرى بما في ذلك مكة المكرمة وجدة والدمام.

تم تطوير منصة AmanaVest كمنصة اكتشاف وتسهيل مدعومة بالتكنولوجيا ، مما يسمح للمشاركين باستكشاف الفرص حسب المدينة ونوع الأصول وملف الاستثمار ضمن بيئة آمنة قائمة على الدعوة. تحتوي المنصة على مجموعة شاملة من أدوات البحث والاكتشاف المصممة خصيصًا للمستثمرين الأجانب الذين يسعون إلى الوصول إلى سوق العقارات السعودية ، إلى جانب الوصول إلى هياكل الملكية بما في ذلك خيارات الملكية المطلقة والإيجار على المدى الطويل ومشاركة الوقت، مع مراعاة اللوائح المعمول بها والشروط الخاصة بالمشروع. تتم هيكلة جميع الفرص من خلال المنصة لتكون متوافقة مع الشريعة الإسلامية ، بما يتماشى مع مبادئ التمويل الإسلامي واللوائح المحلية المعمول بها.

تضع منصة AmanaVest شركة "شيخ تيك" كميسّر يربط المروجين العقاريين (بما في ذلك الوكالات الحكومية ومطوري العقارات ورعاة المشاريع المعتمدين) مع مجتمع المستثمرين العالمي. تم تصميم البنية التحتية الرقمية للمنصة لدعم المشاركة الشفافة والتوثيق وتدفقات عمل المعاملات المنظمة بين أصحاب المشاريع ورأس المال الدولي.

يجلب الفريق الذي يقف وراء منصة AmanaVest خبرة عميقة في بناء منصات رقمية للاستثمار العقاري عبر الحدود. سهّل الفريق المؤسس للمنصة إجمالي معاملات العقارات التي تجاوزت 1.4 مليار دولار أمريكي، وخدم المشترين الدوليين عبر أسواق متعددة وبيئات تنظيمية.

قال "زيشان شيخ"، الرئيس التنفيذي لشركة "شيخ تيك": "تدخل المملكة العربية السعودية فصلاً جديدًا تاريخيًا مع فتح سوق عقاراتها للعالم". "هذه فرصة عابرة للأجيال لربط رأس المال العالمي بأحد قصص التنمية الأكثر ديناميكية في العالم. من خلال منصة AmanaVest ، نقوم ببناء جسر موثوق به ، مدعوم بالتكنولوجيا إلى المدن الموسعة في المملكة ، مما يجعل الاستثمار العقاري عالي الجودة أكثر سهولة وشفافية وقوية من الناحية المؤسسية للمستثمرين العالميين."

تقدم منصة AmanaVest مجموعة من أدوات الاستثمار الرقمية ، بما في ذلك الخرائط التفاعلية ومحددات مواقع العقارات ، بالإضافة إلى غرف الصفقات الافتراضية الآمنة. تمكّن هذه البيئات الافتراضية المروجين والمستثمرين من المشاركة ومراجعة الوثائق والتفاوض على المعاملات ضمن إطار رقمي خاضع للرقابة وآمن ومؤمَّن. تستفيد المنصة أيضًا من تكنولوجيا التوأم الرقمي على مستوى المدينة ومستوى الأصول التابعة لشركة "شيخ تيك" التي تجلب مستوى من الشفافية لم يسبق له مثيل على المنصات الرقمية.

يتم تمديد الدعوات إلى مرحلة الوصول الأولي لمنصة AmanaVest بشكل انتقائي ، مع التركيز على المواءمة طويلة الأجل ، وانضباط رأس المال ، والتزام مشترك بالشفافية والعناية الواجبة المستقلة. يمكن تقديم طلب لتصبح عضوًا مؤسسًا عن طريق تقديم نموذج تعبير عن الاهتمام على موقع المنصة على الإنترنت (www.AmanaVest.com). سيتم منح مقدمي الطلبات الذين يدخلون رمز عضو مؤسس حاليًا في حقل "تمت الإحالة بواسطة" الأولوية في الوصول إلى عضو مؤسس، مع مراعاة الأهلية وسعة المنصة. الوصول مقيَّد عمدًا خلال هذه المرحلة.

لا تعمل منصة AmanaVest كوسيط أو مدير صندوق أو مستشار استثمار. تعمل المنصة كطبقة وصول وتسهيل منظمة ، مما يتيح للمشاركين المستنيرين التفاعل مباشرةً مع الفرص أثناء إجراء العناية الواجبة المستقلة الخاصة بهم.

تجمع الدورة الخامسة من "منتدى مستقبل العقار"، الذي سيُعقد في الفترة من 26 إلى 28 يناير 2026 في الرياض تحت رعاية معالي وزير البلديات والإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار "أ. ماجد الحقيل"، القادة العالميين تحت شعار "توسيع الأفق: العقارات مزدهرة." يجمع المنتدى بين صانعي القرار والخبراء والمستثمرين من أكثر من 140 دولة ، إلى جانب أكثر من 300 متحدث من الحكومات والصناعة. بالتزامن مع تنفيذ "قانون ملكية العقارات بواسطة غير السعوديين" المعدّل، يعكس الحدث زخم التنمية المتسارع في المملكة ويرافقه معرض متخصص يعرض التقنيات المتقدمة للعقارات، والذكاء الاصطناعي، والمواد المستدامة، ونماذج التمويل والتطوير المبتكرة.

