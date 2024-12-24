شركة Shanghai Electric تختتم برنامج تطوير مهارات موظفي مشروع Thar الباكستاني لمدة ثمانية أيام

التزاماً منها برعاية المهنيين المهرة في مجال الطاقة والصناعة الحديثة، تعمل الشركة على تعزيز النمو الصناعي المستدام

Shanghai Electric Concludes Eight-Day Upskilling Program for Pakistan’s Thar Project Employees

كراتشي، باكستان، 24 دجنبر/كانون الأول 2024 /PRNewswire/ -- أكمل مؤخرًا عشرون موظفًا من مشروع تكامل الطاقة في حقل Thar Coalfield Block I في باكستان برنامجًا تدريبيًا مكثفًا لمدة ثمانية أيام في شنغهاي وبكين بالصين. لقد وفر البرنامج، الذي يعد جزءًا من مبادرة شركة Shanghai Electric (SEHK:2727، SSE:601727) لصقل المواهب، للمشاركين فرصًا للتعلم العملي والرؤى المتعمقة لرفع مستوى مهاراتهم ومعارفهم، مما يمثل خطوة أخرى في جهود Shanghai Electric الأوسع نطاقًا لرعاية المواهب المحلية والمساهمة في التنمية المستدامة لقطاع الطاقة في باكستان.

وقد انغمس المتدربون، بما في ذلك الإداريون والتقنيون في المشروع، في مجموعة من الأنشطة المصممة لتزويدهم بأحدث الأفكار في مجال الطاقة والتنمية الصناعية. وشملت أبرز معالم البرنامج ندوات حول ثقافة شركة Shanghai Electric وتقنياتها المتقدمة، بالإضافة إلى زيارات إلى موقع إنتاج شركة Shanghai Boiler Works. كما قامت المجموعة أيضاً بجولة في المقر الرئيسي لشركة Shanghai Electric، حيث استكشفوا رؤية الشركة المتمثلة في لنصنع مستقبلنا معاً، مما عزز فهمهم لنهج الشركة في الابتكار والتعاون.

يقول ضياء القمّاع، مدير العمليات التجارية في مشروع Thar، متحدثاً عن التجربة: "لقد كانت تجربة ثرية للاطلاع عن كثب على ثقافة الصين الغنية ومعرفة المزيد عن عمليات شركة Shanghai Electric. لقد ألهمني هذا البرنامج للعمل بجدية أكبر لتحقيق أهداف الشركة وطموحاتي الشخصية في التعلم."

يؤدي مشروع تكامل الطاقة في حقل Thar Coalfield Block 1، الذي بدأ تشغيله منذ فبراير/شباط 2023، دورًا حيويًا في تلبية احتياجات باكستان من الطاقة بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ 9 مليارات كيلوواط/ساعة، مما يوفر الطاقة لما يقرب من 4 ملايين منزل. يعكس المشروع الذي يعتبر أكثر من مجرد مزود للطاقة، التزام Shanghai Electric بتعزيز النمو المستدام والتقدم الاجتماعي.

عملت شركة Shanghai Electric مع المشروع على تعزيز بيئة داعمة ومنصفة من خلال تقديم مبادرات مستهدفة لتعزيز الفرص المتاحة للنساء، مما ساهم في إحراز تقدم ملموس في شمولية مكان العمل في المنطقة. وقد توجت الشركة بتقدير جديد، وهو جائزة تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين في عام 2023، من اتحاد أرباب العمل في باكستان ومنظمة العمل الدولية.

كما أن مساعي شركة Shanghai Electric في مجال الاستدامة أكسبتها جائزة "مساهمون في الرخاء المشترك" في القمة السنوية السادسة عشرة للمسؤولية الاجتماعية للشركات التي عُقدت في شهر غشت/آب 2023، وهي فعالية تصادف الذكرى العاشرة لإطلاق الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني (CPEC).

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