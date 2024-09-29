شركة Shanghai Electric تذهل العالم بحلولها الصناعية الرائدة في معرض الصين الدولي للصناعات (CIIF) لعام 2024

مدينة شانغهاي, 29 سبتمبر، 2024 /PRNewswire/ -- شهد معرض الصين الدولي للصناعات (CIIF) في دورته الرابعة والعشرين، أحد أكبر المنصات العالمية التي تعرض فيها شركات الصناعة أحدث ابتكاراتها، حيث تألقت شركة Shanghai Electric ("الشركة") (التي تتداول أسهمها في بورصة SEHK: تحت الرمز 2727، وفي بورصة SSE: تحت الرمز 601727)، فقد قادّت الشركة الزوار في رحلة فريدة لاستكشاف استراتيجياتها التجارية وقوتها التكنولوجية التي تسهم في تسريع تطور تقنيات المستقبل.

بمشاركة نائب رئيس الشركة، السيد Jia Tinggang، أسدلت شركة Shanghai Electric الستار عن روبوت SRunicloud 5.0 ومنصة الإنترنت الصناعي 5.0، بالإضافة إلى إعلانها عن "المبادرة المشتركة لبناء الإدارة الرقمية للكربون الصناعي" مع شركائها في الصناعة. وبهذا، تفتتح الشركة فصلًا جديدًا في منظومة الإنترنت الصناعي.

ومن بين المنتجات الأربعة الرئيسية التي عرضتها الشركة في معرض CIIF، نظام المعدات المتكاملة للميثانول الأخضر، وأكبر مولد كهربائي في العالم لمنصات الطاقة العائمة البحرية، ومركز بيانات ضخم يعتمد على الذكاء الاصطناعي AI مع منصة SIMPLE للصيانة الذكية للتوربينات الغازية، وضاغط كهربائي عالي الكفاءة وصديق للبيئة يعمل بمبرد R290 مخصص للمركبات الجديدة العاملة بالطاقة النظيفة.

وفي جناحها في معرض الصين الدولي للصناعات، قدمت شركة Shanghai Electric حلولها الجديدة المبتكرة في مجالات:

الطاقة: تعزيز التحول العالمي نحو الطاقة الخضراء

- النظام المتكامل لتعديل تخزين طاقة الرياح والطاقة الشمسية: تعمل شركة Shanghai Electric على تحسين توليد طاقة الرياح والطاقة الشمسية من خلال التنسيق عالي المستوى والتكامل بين مصادر الطاقة. ويساعد نظام تخزين الطاقة الهجينة وأجهزة تعديل الطور على معالجة استهلاك القدرة الفعالة وتعويض القدرة غير الفعالة، مما يضمن أن يكون توليد الطاقة الجديدة قابلاً للقياس ويمكن التحكم فيه ومستقرًا ومربحًا.

- نظام الهيدروجين المتكامل: طورت شركة Shanghai Electric نظامًا شاملًا للطاقة الهيدروجينية يشمل إنتاج الهيدروجين وتخزينه وإعادة تزويد الخلايا به ثم استخدامه. تعتمد الشركة على أحدث تقنيات التحليل الكهربائي للماء باستخدام القلويات وغشاء تبادل البروتونات PEM، حيث تقدم حلولًا متكاملة للهندسة الكيميائية الخضراء، وتعدين الهيدروجين، ونقل الهيدروجين، وتخزين طاقة الهيدروجين.

- نظام الميثانول الأخضر المتكامل: يشمل نظام شركة Shanghai Electric المتكامل للميثانول الأخضر إنتاج الهيدروجين خارج الشبكة باستخدام طاقة الرياح، وتخزين الهيدروجين الغازي على نطاق واسع، وتغويز الكتلة الحيوية، وتكنولوجيا تحويل الغاز الصناعي الغني بثاني أكسيد الكربون إلى ميثانول. يعتمد النظام المبتكر على طريقة اقتران خاصة تتكيف مع تقلبات إنتاج الهيدروجين من طاقة الرياح، مما يحسن بشكل كبير من كفاءة استخدام الهيدروجين المتجدد والكربون.

الصناعة: تمكين الثورة الصناعية المقبلة

- بناء السفن: تُسهم شركة Shanghai Electric في تعزيز قطاع بناء السفن في الصين من خلال توفير مجموعة شاملة من المنتجات البحرية، بما في ذلك المسبوكات والمطروقات الكبيرة، والأعمدة المرفقية، والمضخات، والصمامات، إلى جانب أنظمة بحرية متنوعة مثل إدارة مياه الاتزان (الصابورة)، ومكافحة التآكل، ومعالجة مياه الصرف الصحي، وتوليد الطاقة. وبفضل قاعدتها الصناعية القوية وإنجازاتها الكبيرة في مجال التوريد، تواصل الشركة النمو في هذا المجال الواعد.

- النقل البري: في قطاع المركبات الكهربائية EV، تقدم شركة Shanghai Electric خدمات شاملة تمتد من تصميم مصانع منخفضة الكربون، إلى معدات إنتاج البطاريات، وخطوط التجميع الذكية، وأنظمة الإدارة الحرارية. أما في مجال النقل بالسكك الحديدية، فتُعد الشركة واحدة من أبرز الموردين العالميين للمعدات والأنظمة الكهروميكانيكية، حيث تغطي أكثر من 90% من احتياجات النقل الحضري بالسكك الحديدية، وتوفر حلول صيانة متقدمة وإدارة دورة الحياة بأحدث التقنيات.

- الطيران: تقدم Shanghai Electric حلول تصنيع متطورة لصناعة الطيران، تشمل أنظمة الحفر والتثبيت الآلية، وأنظمة المواد المركبة، وخطوط التجميع. كما تزود الشركة قطاع الطيران بمكونات حيوية مثل الأجهزة الإلكترونية للطيران، والمثبتات، وشفرات المحركات، والمحامل. وفي مجال الفضاء، توفر الشركة أجهزة استشعار الضغط المتخصصة وناقلات AGV الثقيلة. إلى جانب ذلك، تُسهم شركة Shanghai Electric، من خلال تسخير خبرتها الصناعية وقدراتها على مشاركة البيانات، في دفع عجلة الابتكار في مجال التصنيع الذكي ودفع حدود صناعة الطيران الصينية.

بالإضافة إلى المنتجات الصناعية، قدمت شركة Shanghai Electric في معرض الصين الدولي للصناعات لمحة عن تقنيات المستقبل في مجال الشحن الفائق، حيث عرضت الروبوت البشري SEunicloud 5.0 وحلول الطاقة الشاملة المستقبلية.

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