شركة Shanghai Electric تسلم الدفعة الأولى من منتجات بطاريات تدفق الأكسدة والاختزال من الفاناديوم إلى أوروبا

سرقسطة، إسبانيا، 10 أغسطس 2023 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة شنغهاي لتكنولوجيا تخزين الطاقة الكهربائية المحدودة (" Shanghai Electric Energy Storage "أو ما يطلق عليها اسم " الشركة ") عن الانتهاء من اختبار قبول المصنع لمعدات بطاريات تدفق الأكسدة والاختزال من الفاناديوم (VRFB)، والتي هي الآن في طريقها إلى سرقسطة، إسبانيا، لمشروع تخزين الطاقة التجارية، وهي المرة الأولى التي تقوم فيها Shanghai Electric بتسليم منتجات بطاريات التدفق إلى شريك أوروبي بكميات كبيرة.

Shanghai Electric Delivers the First Batch of VRFB Products to Europe.

وبموجب الاتفاقية مع الشريك المحلي في إسبانيا، وهو العقد الفرعي السادس الذي وقعته شركة Shanghai Electric مع مزود حلول تخزين الطاقة ومقره إسبانيا، ستقوم شركة Shanghai Electric لتخزين الطاقة الكهربائية بتوريد منتجات بطاريات تدفق الأكسدة والاختزال من الفاناديوم المخصصة لمشاريع الطاقة المتجددة المحلية. يعرض تعاون الشريكين القدرة على التكيف في السوق لحلول بطاريات التدفق التي تنتجها Shanghai Electric بالإضافة إلى قدرتها على تقديم منتجات مصممة خصيصًا لمساعدة الدول الأوروبية على تسريع الانتقال لمصادر الطاقة المتجددة.

وفي الوقت نفسه، تجري شركة Shanghai Electric والشركاء المحليون أيضًا مناقشة حول تصميم مشاريع أنظمة متعددة، والتي تشمل توريد الأنظمة والمنتجات القياسية المعبأة في حاويات. كما تخطط الشركتان للتعاون في بناء مشاريع من نطاق ميغاواط.

تعد تكنولوجيا تخزين الطاقة أحد الأسس لثورة الطاقة المتجددة، حيث تلعب دورًا رئيسيًا في تسهيل تحقيق العالم لأهدافه المتمثلة بتوليد طاقة منخفضة الكربون. تعد شركة Shanghai Electric، بما تمتاز به من سجلها الطويل الأجل في تطوير تكنولوجيا الطاقة الجديدة، شركةً رائدةً تتخطى حدود حلول البطاريات، وتقود الابتكار في مجال منتجات بطاريات تدفق الأكسدة والاختزال من الفاناديوم لتعزيز موثوقية مصادر الطاقة المتجددة واستدامتها والقدرة على تحمل تكلفتها.

حققت Shanghai Electric في عام 2023، طفرة كبيرة في مجال تقنية بطاريات التخزين مع إطلاقها نظام تخزين الطاقة بقدرة 500 كيلو واط/3000 كيلو واط في الساعة، وهو حل جديد يمثل علامة فارقة في تطوير تقنية بطاريات تدفق الأكسدة والاختزال من الفاناديوم من خلال ترقية عامل الشكل والوظائف وأداء بطاريات تدفق الأكسدة والاختزال من الفاناديوم، فتحت شركة Shanghai Electric إمكانيات جديدة لتخزين الطاقة المتجددة، وتمكين الصين وخارجها من تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري والمساهمة في بناء مستقبل أنظف وأكثر استدامة.

يستخدم النظام مكدسًا عالي الطاقة وعالي الأداء بقوة 65 كيلو واط، وهو أكبر مكدس فردي طورته شركة الطاقة المحلية في الصين. تتميز بطارية 500 كيلو واط بتكوينات 4s2p (هذا يعني 4 سلاسل و 4 متوازيات)، مما يجعلها أكبر وحدة مفردة بين بطاريات التدفق طويلة الأمد في الصين. تتجاوز كفاءة جانب التيار المستمر للنظام 85 ٪، حيث تصل كفاءة الطاقة الإجمالية إلى 90 ٪، مما يقلل من تكلفة الكهرباء لكل كيلوواط ساعة إلى 0.2 يوان وهو ما يعادل (0.028 دولارًا أمريكيًا).

نظرًا لأن الشوارد تتكون من الماء والأملاح غير العضوية، فإن النظام قادر على العمل في درجة الحرارة والضغط الطبيعيين دون التعرض لخطر مخاطر قابلية الاشتعال أو الانفجار، مما يوفر 20000 دورة شحن وتفريغ دون أي توهين للسعة في عمر البطارية الافتراضي.

البطارية مصممة كنظام تخزين طاقة عالي الطاقة وطويل الأمد لمشاريع طاقة الرياح والطاقة الشمسية الكهروضوئية، وتتصف بهيكلها القابل للتوسيع مما يساعد على توفير 50 ٪ من استخدام الأراضي. كما أن وحدة الطاقة هذه قابلة للنقل بسهولة وسريعة التركيب والنشر ومناسبة للمواقع التي تتراوح درجة حرارتها من -30 إلى 60 درجة مئوية والظروف البيئية القاسية.

تتم مراقبة حالة تشغيل النظام بدقة وتحسينها من خلال خوارزميات ذكية تعمل على زيادة حماية البطارية إلى أقصى حد، وتحقيق التشغيل والصيانة الذكية وضمان موثوقية المنتج على المدى الطويل، وذلك بفضل تجهيزها بأحدث تقنيات إدارة البطارية المدعومة بتقنية الإظهار والتشغيل بواسطة التوأم الرقمي.

سمح ابتكار شركة Shanghai Electric الرائد في منتجات بطاريات تدفق الأكسدة والاختزال من الفاناديوم للمجموعة بالحصول على جائزة العلامة التجارية لابتكار تكنولوجيا صناعة تخزين الطاقة في الصين وجائزة العلامة التجارية لبطارية تخزين الطاقة في الصين في عام 2023. يسلط الاعتراف المزدوج الضوء على الريادة التكنولوجية للمجموعة في مجال تخزين الطاقة وقدرتها على تطوير منتجات بطاريات تدفق الأكسدة والاختزال من الفاناديوم المتطورة التي تلبي الاحتياجات المستقبلية لقطاع الطاقة الجديد.

شهد عام 2023 أيضًا البدء المشترك لشركة Shanghai Electric وشركة تكنولوجيا تخزين الطاقة ببطاريات الفاناديوم الصينية (China Vanadium Energy Storage Technology) في بناء محطة تخزين الطاقة في بطاريات تدفق الأكسدة والاختزال من الفاناديوم بقدرة 100 ميجاوات/600 ميجاوات في الساعة في Baicheng بمقاطعة Jilin. ومن المقرر أن توفر شركة Shanghai Electric Energy Storage لتخزين الطاقة الكهربائية منتجات صديقة للبيئة واقتصادية وفعالة وحلول متكاملة، مما يساعد على إزالة الكربون من الاقتصاد المحلي مع تعزيز تطوير صناعة الطاقة الجديدة في Jinlin.

وفي خضم استمرار Shanghai Electric Energy Storage في الابتكار في مجال تكنولوجيا البطاريات وتوسيع وجودها في السوق العالمية، فهي لا تزال تركز على تزويد عملائها بحلول طاقة موثوقة ومستدامة. وتماشياً مع هذا الالتزام، ستزيد الشركة من الاستثمار في البحث والتطوير لمواصلة تطوير تقنيات تخزين الطاقة، وتحسين السلامة والاستدامة البيئية لمنتجاتها وخدماتها، والسعي إلى الابتكار لتمكين العالم من تقليل بصمته الكربونية وتعزيز مستقبل أكثر اخضراراً للجميع.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2182355/Shanghai_Electric_Delivers_First_Batch_VRFB_Products_Europe.jpg

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Shanghai Electric SOURCE