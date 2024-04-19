شركة Shanghai Electric تضيء القمة العالمية لطاقة المستقبل 2024 التي ستقام بمدينة أبوظبي بحلولها الخالية من الكربون

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة, 19 أبريل / نيسان 2024 /PRNewswire/ -- أسدلت مجموعةShanghai Electric Power Generation Group (المشار إليها باسم "Shanghai Electric" أو "الشركة")، وهي إحدى الشركات الرئيسية التابعة لشركة Shanghai Electric (التي تتداول أسهمها تحت الرمز SEHK:2727، وSSE:601727) والمتخصصة في تصنيع معدات توليد الطاقة وهندسة محطات الطاقة وخدماتها، الستار عن أحدث معداتها المحلية الرائدة في مجال الطاقة وحلولها المتطورة في القمة العالمية لطاقة المستقبل 2024 (المشار إليها باسم "القمة") والتي من المقرر لها أن تقام بمدينة أبوظبي في الفترة من 16 إلى 18 أبريل، معززةً بذلك التزامها الراسخ بالتنمية الخضراء والمستدامة تحت شعار التنوير الإلكتروني لمستقبل خالٍ من الكربون. لا يقتصر الأمر على شعار يعلق في الأذهان، بل تتضافر الركائز الثلاثة للطاقة والبيئة والاستكشاف لتشكل أساسًا متينًا يدفع الشركة نحو مستقبل خالٍ من الكربون.

Shanghai Electric Lights Up 2024 World Future Energy Summit in Abu Dhabi with Its Zero-Carbon Solutions Shanghai_Electric

تلتزم شركة Shanghai Electric بتقديم حلول متكاملة للطاقة النظيفة، حيث تعمل على دمج مصادر طاقة متنوعة لتعزيز تخصيصها وتحقيق أقصى استفادة من كفاءتها. وتعتبر هذه الحلول بمثابة دعائم أساسية للتطور الحضاري والتقدم الصناعي. لم يقتصر تأثير نهج الشركة المبتكر على الصعيد المحلي فحسب، بل تجاوز الآفاق ليحظى بتقدير عالمي، الأمر الذي يتجلى في مشاريع مثل توليد الطاقة الشمسية الحرارية الكهروضوئية في دبي، وسلسلة مبادرات توليد الطاقة الكهروضوئية في المملكة المتحدة، ومشاريع محطات توليد الطاقة بالتوربينات الغازية في صربيا. وتأتي هذه الإنجازات لتسلط الضوء على الابتكار التكنولوجي المستمر الذي تحققه شركة Shanghai Electric في مجال الطاقة، وتبرز الإمكانات الهائلة للطاقة الخضراء.

حلول الطاقة الشمسية

استفادت شركة Shanghai Electric، من تراكم خبراتها على مدار سنوات طويلة في مجال الطاقة الجديدة، لتقدم حزمة متكاملة من الخدمات تغطي كامل سلسلة القيمة لمشاريع الطاقة الشمسية، وتمتد خدمات الشركة لتشمل جميع مراحل المشروع، بدءًا من إعداد المشروع، ومرورًا بتوريد المعدات وعمليات الهندسة والمشتريات والبناء (EPC)، وصولاً إلى إدارة التشغيل والصيانة. نجحت الشركة حتى الآن في تنفيذ أكثر من 70 مشروعًا لتوليد الطاقة الشمسية في دولة الإمارات والمملكة المتحدة واليابان وفيتنام وأستراليا، تكللت جميعها بالنجاح، مع قدرة إجمالية مركبة تقدر بـ 5000 ميجاوات لهذه المشاريع. تتضمن الابتكارات الرئيسية للشركة ما يلي:

سلسلة Creator من لوحات خلايا HJT التي تقدمها شركة Shanghai Electric Hency Solar Technology Co., Ltd (المشار إليها باسم " Hency Solar ") وهي شركة عالمية رائدة في مجال تكنولوجيا الطاقة الشمسية تلتزم بتوفير منتجات طاقة شمسية عالية الكفاءة وصديقة للبيئة وحلول متكاملة لأنظمة الخلايا الكهروضوئية. تتميز سلسلة Creator بمعامل امتصاص ضوئي عالي الثنائية يصل إلى 90% ومعامل درجة حرارة منخفضة وخصائص مقاومة للتدهور المستحث للجهد PID . ولإرضاء كافة احتياجات العملاء، تقدم شركة Hency Solar أيضًا خيارات من لوحات TOPCON و PERC لتتيح لهم اختيار الحل الأنسب لمشاريعهم. يتم استخدام لوحات الشركة للطاقة الشمسية على نطاق واسع في تطبيقات متنوعة تشمل محطات الطاقة الأرضية وأسطح المنازل التجارية والسكنية والأسطح الصناعية والتجارية، نظرًا لقدرتها وكفاءتها العالية وموثوقيتها المتميزة.

ولم تتوقف ابتكارات الشركة عند هذا الحد، بل تصدت أيضًا للتحديات المتأصلة في تطبيقات الطاقة الجديدة والمتمثلة في "العشوائية والتقطع والتقلب"، حيث قامت الشركة بطرح حل شامل رائد لأنظمة الطاقة الكهروضوئية PV وأنظمة تخزين الطاقة ES وأنظمة التحكم الذكي SC . يعمل هذا النظام المتكامل على ضمان استقرار وإمكانية التحكم في توليد الطاقة الكهروضوئية من خلال خوارزمية تتبع ذكية، كما يعالج امتصاص الطاقة الفعالة ودعم الطاقة التفاعلية من خلال التخزين الهجين ومبدلات الطور.

يتميز روبوت تنظيف لوحات الخلايا الكهروضوئية الخاص بشركة Shanghai Electric بعدد من المزايا الرائعة، بما في ذلك الاعتماد على الطاقة الذاتية والتخزين الذاتي ومستوى عالٍ من الأمان والسلامة وسعة بطارية كبيرة. لم يقتصر ابتكار روبوت التنظيف على الجانب النظري فحسب، بل أثبت نجاحه في مشاريع عديدة حول العالم. حيث يعمل الروبوت بكفاءة عالية ويساهم في زيادة فعالية توليد الطاقة في محطات الطاقة الكهروضوئية بنسبة تتراوح بين 5% إلى 30%.

حلول تخزين الطاقة المتنوعة

تضع شركة Shanghai Electric بصمتها بقوة في هذا المجال من خلال تقنيات تخزين متعددة تشمل تخزين الطاقة بالضغط الهوائي وتخزين الطاقة بالتوربينات الدوارة وتخزين الطاقة ببطاريات الليثيوم وتخزين الطاقة بالتدفق السائل وتخزين طاقة الملح المصهور، وغيرها الكثير. وتشمل سلسلة إمدادات الطاقة الاحتياطية ومنتجات تخزين الطاقة المنزلية والصناعية والتجارية التي تم عرضها في القمة، والتي جذبت بالفعل انتباه العديد من العملاء الدوليين، ما يلي:

مصدر طاقة احتياطية لمحطات اتصالات الجيل الخامس 5G ، ويتميز هذا المنتج بتصميم 3U عالي القابلية للتعديل، والذي يوفر نفس القدرة على توفير الطاقة لكن في حجم أصغر، مما يقلل المساحة المطلوبة في غرفة الحاسوب.

منتجات تخزين الطاقة المنزلية تستخدم بطاريات ليثيوم فوسفات الحديدية عالية الأمان وعالية العمر، مع مستويات عالية لتخزين الطاقة ، كما تتمتع هذه المنتجات بدمج أجهزة أمان ضد الانفجار وأجهزة تبريد وإطفاء حريق، بالإضافة إلى تصميمات أنظمة إدارة البطارية ( BMS ) لدعم إدارة الطاقة المتبقية التي تتمتع بحماية شاملة ووظائف مراقبة في الوقت الفعلي.

منتجات سلسلة Smart-One لشركة Shanghai Electric المخصصة لتخزين الطاقة الصناعية والتجارية ، فهذه المنتجات تولي الأولوية لأعلى معايير الأمان والموثوقية، كما تعمل بكفاءة عالية وتضمن استمرارية عملها لتلبية احتياجات الصناعة والتجارة والتعامل مع كافة السيناريوهات، وتساعد على تحقيق إدارة ذكية لاستهلاك الطاقة من خلال إمكانات تحويل أوقات الذروة والانخفاض وتوزيع ذروة استهلاك الطاقة، وتخفيف الضغط على شبكة الكهرباء.

حلول تحلية المياه المالحة

تقدم شركة Shanghai تقنيتين رائدتين في مجال تحلية المياه المالحة، وهما: التحلية الحرارية والتحلية الغشائية. وتوفر الشركة من خلال هاتين التقنيتين المتكاملتين حلولاً شاملة لاحتياجات المياه. نجحت الشركة في تنفيذ ما يقرب من 20 مشروعًا لتحلية المياه المالحة، حيث تساهم هذه المشاريع حاليًا في إنتاج أكثر من 800,000 طن من المياه العذبة يوميًا. علاوة على ذلك، يضمن الجيل الثالث من تقنية الشركة لتحلية المياه المالحة الهجينة منخفضة الكربون استهلاكًا أقل للطاقة وموثوقية أعلى للنظام وجودة مياه قابلة للتكيف مع كافة الاستخدامات وبشكل ملحوظ، نفذت الشركة أكبر مشروع بتقنية التقطير الوميضي متعدد المراحل للمياه الساخنة (F-MED) على مستوى العالم، وهو مشروع Zhejiang Petrochemical Project، كما نفذت الشركة أيضًا أكبر مشروع لاقتران الأفلام الحرارية، وهو مشروع Yulong Petrochemical Project، وكلاهما يعملان حاليًا بكفاءة عالية.

من خلال مشاركتها المتميزة في القمة، أكدت Shanghai Electric مجدداً ريادتها في مجال الطاقة. وتؤكد الشركة على عزمها مواصلة الاستكشاف والابتكار والمساهمة في التنمية المستدامة العالمية، والعمل معًا على بناء مستقبل للطاقة أكثر اخضرارًا وكفاءة واستدامة.

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