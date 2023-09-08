شركة Shanghai Electric تعرض أداءً ماليًا قويًا في منتصف العام، وتسجل نموًا عالي السرعة لشركات الطاقة منخفضة الكربون والمتجددة

شنغهاي, 8 سبتمبر 2023 /PRNewswire/ -- استفادت Shanghai Electric (SEHK:2727، SSE:601727) من فرص السوق عبر القطاعات الرئيسية للنمو بشكل كبير في النصف الأول من عام 2023 مع تحسين استراتيجيتها المؤسسية لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.

تقدمت Shanghai Electric في التحول منخفض الكربون وتعهدات الطاقة النظيفة والمتجددة لدعم هدف "الكربون المزدوج" للصين خلال الفترة المشمولة بالتقرير. في النصف الأول، ارتفعت الطلبيات الجديدة لمعدات الطاقة الحرارية النووية والنظيفة عالية الكفاءة بنسبة 182.33% و386.67% على التوالي، مما أدى إلى ارتفاع الإيرادات والأرباح إلى مستويات قياسية.

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بلغت الإيرادات التشغيلية 53.078 مليار يوان في النصف الأول من عام 2023، بزيادة 5.54 عن العام السابق. بعد خسارة الأموال في عام 2022، ارتفع صافي الربح المنسوب إلى المساهمين إلى 590 مليون يوان. بلغ إجمالي طلبيات معدات الطاقة والمعدات الصناعية والخدمات المتكاملة 82.01 مليار يوان، بزيادة 38.4 على أساس سنوي، مما رفع تراكم الطلبيات إلى 284.18 مليار يوان اعتبارًا من يونيو، بزيادة 5.8%.

أعمال معدات الطاقة تقود النمو

تعمل الشركة، الرائدة عالميًا في مجال معدات الطاقة، على تحديث هيكلها الصناعي لمساعدة العملاء على الحفاظ على البيئة. بلغت إيرادات النصف الأول من تشغيل معدات الطاقة 25.677 مليار يوان، بزيادة 5.8%، وكان هامش الربح الإجمالي 19.4%. ارتفعت الأرباح بنسبة 63.4% لتصل إلى 518 مليون يوان.

تلقت شنغهاي إلكتريك 7.815 مليار يوان من الطلبيات النووية في النصف الأول، بزيادة 182.33%. وتشمل الإنجازات الجيل الرابع من أوامر المفاعلات المبردة بالغاز ذات درجة الحرارة العالية، والتشغيل التجاري لأول مفاعل هوالونغ واحد في غرب الصين، وعطاءات منشأة الاندماج النووي التجريبية.

تضاعف الرقم القياسي العام الماضي لطلبيات معدات توليد الطاقة التي تعمل بالفحم أربع مرات، ليصل إلى 22.679 مليار يوان في النصف الأول.

قيادة التحول في مجال الطاقة الجديدة

حققت Shanghai Electric، من خلال خطة عملها المزدوجة الكربون، تقدمًا كبيرًا نحو أهدافها منخفضة الكربون المتمثلة في ذروة الكربون قبل عام 2035 وحياد الكربون عبر سلسلة القيمة بحلول عام 2055. وهذا يفتح الباب للتوسع في الطاقة الشمسية والهيدروجينية، مما يدل على التزام الصين بإزالة الكربون من اقتصادها من خلال حلول أنظمة الطاقة الجديدة.

أظهرت Shanghai Electric خبرتها مع نظام تخزين طاقة بطارية الفاناديوم المتدفق للأكسدة بقدرة 500 كيلو واط/3000 كيلو واط في الساعة، حيث عرضت براعتها التقنية في بطاريات تدفق الفاناديوم المتدفق للأكسدة (VRFB).

تقود الشركة أيضًا الطريق في الجيل التالي من التقنيات الكهروضوئية من النوع N من خلال زيادة السعة والبحث والتطوير للخلايا والوحدات الشمسية عالية الكفاءة غير المتجانسة هذا العام. شهد النصف الأول من عام 2023 ربط العديد من المشاريع الكهروضوئية الخارجية بالشبكة. كما تقوم Shanghai Electric ببناء أكبر مجمع CSP-PV في العالم في دبي.

حلول صناعية متطورة

في النصف الأول من عام 2023، بلغ الدخل التشغيلي لشركة Shanghai Electric للمعدات الصناعية 19.609 مليار يوان، بزيادة 17% على أساس سنوي. بلغ هامش الربح الإجمالي 16.8% ووصل الربح التشغيلي إلى 779 مليون يوان، بزيادة 38.4%.

تقدم Shanghai Electric حلول تصنيع متقدمة للطيران، حيث قدمت شركة Broetje الفرعية مؤخرًا روبوتات للخدمة الشاقة إلى شركة Gulfstream Aerospace Corporation. أطلقت شركة تابعة أخرى، Thales Transport & Security، مؤخرًا نظامًا مستقلًا لإشارات التحكم في القطار مزودًا بتقنية الجيل الخامس والكشف عن العوائق.

الخدمات المتكاملة مرشدو المستقبل الأذكى

حققت أعمال الخدمات المتكاملة في Shanghai Electric إيرادات تشغيلية قدرها 10.265 مليار يوان وأرباح تشغيلية قدرها 581 مليون يوان في النصف الأول. تعمل الشركة أيضًا على التصنيع الذكي من خلال دمج الذكاء الاصطناعي وتقنية الجيل الخامس والإنترنت الصناعي.

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