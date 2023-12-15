شركة Shanghai Electric تقدم حلولاً مبتكرة في مجال الطاقة الخضراء في حفل افتتاح جناح الصين في مؤتمر 28COP، بهدف تعزيز التنمية المستدامة في العالم

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 15 ديسمبر 2023 /PRNewswire/ -- شهد حفل افتتاح جناح الصين في المؤتمر الثامن والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (28COP) الذي عقد في دبي، الإمارات العربية المتحدة، في الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2023، مشاركة شركة Shanghai Electric (SEHK:2727, SSE:601727). وقد أوضحت فاعلية جانبية بعنوان "الحضارة البيئية وتجربة الصين الجميلة" أقيمت على هامش المؤتمر للعالم، دور الشركة الريادي في حوكمة التغيرات المناخية العالمية والاستدامة.

Qiu Minghua shares Shanghai Electric's green energy innovations at COP28's China Corner opening ceremony

وفي هذا الصدد، صرح السيد Qiu Minghua، نائب المدير العام لشركة Shanghai Electric Power Plant Engineering Company، خلال الفعالية قائلًا: "تواصل شركتنا Shanghai Electric، في هذه اللحظة الحاسمة لحوكمة التغيرات المناخية على مستوى العالم، تقديم حلول مبتكرة في مجال الطاقة الخضراء للعديد من شركات الطاقة والشركات الصناعية. وسنواصل بذل جهد كبير لتحقيق تعاون مفيد للجميع مع شركائنا، حتى نتمكن جميعًا من مشاركة مستقبل أخضر جديد للتنمية المستدامة".

ودائمًا ما كانت شركة Shanghai Electric وفية لتعهداتها في مجالات البيئة والمسؤولية الاجتماعية وحوكمة الشركات ESG من خلال تعزيز استراتيجيتها التنموية 4+2+X، التي تركز على المجالات الناشئة المدعومة بالتقنيات المتقدمة مع التركيز القوي على تكامل تخزين طاقة الرياح والطاقة الشمسية والهيدروجين. ويكمن الهدف الرئيسي لاستراتيجية الشركة سالفة الذكر في تقليل انبعاثات الكربون الصناعي والطاقة، وكذلك بناء حل ثلاثي الأبعاد للحدائق الصناعية الخالية من الكربون، والذي من شأنه أن يوفر للحدائق الصناعية كل الاحتياجات، بدءًا من تصميم وبناء المصانع الصناعية الخضراء مع إمدادات طاقة جديدة وموزعة تتميز بخطوط التصنيع الذكية الخضراء التي تنتج تحسينات في كفاءة الطاقة مدفوعة بالصناعة. ومن بين الحلول الرئيسية المبتكرة التي قدمتها شركة Shanghai Electric هذا العام كل من Wind, Solar, Storage and Distribution Solution وEnergy Carbon Smart Butler، وتشكل هذه الحلول أركانًا أساسية في التزامات الشركة في مجال البيئة والمسؤولية الاجتماعية وحوكمة الشركات.

قامت شركة Shanghai Electric بتنفيذ والمشاركة في بناء العديد من المشاريع الرئيسية لدعم استراتيجية مدينة دبي للطاقة النظيفة التي تهدف إلى إنتاج 75% من احتياجات المدينة من الطاقة من مصادر نظيفة بحلول عام 2050. وتشمل هذه المشاريع كل من مشروع بناء محطة الطاقة الشمسية المركزة بقدرة 700 ميجاوات (CSP) في دبي ومشروع تصميم وتشييد محطة الطاقة الشمسية بقدرة 250 ميجاوات بتقنية الخلايا الشمسية الفوتوفولطية (EPC)، وكذلك مشروع بناء محطة Noor Energy 1، والذي تم تمويله بالشراكة بين شركة الكهرباء والمياه الدولية السعودية (ACWA Power) وصندوق طريق الحرير وهيئة كهرباء ومياه دبي.

وتقع محطة Noor Energy 1، التي تعتبر أكبر محطة للطاقة الشمسية المركزة على موقع واحد الأكبر في العالم، في نطاق المرحلة الرابعة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، وتعتمد هذه المحطة على مزيج من التقنيات الحديثة للطاقة الشمسية المركزة باستخدام تكنولوجيا أبراج الطاقة الشمسية وتكنولوجيا مرايا القطع المكافئ المجمعة للحرارة الشمسية، الأمر الذي يجعل من هذه المحطة معيارًا عالميًا جديدًا كأطول برج للطاقة الشمسية المركزة (CSP) في العالم والمحطة ذات أكبر سعة لتخزين الطاقة الحرارية. وسيوفر هذا المشروع، عند الانتهاء منه، طاقة نظيفة لما يقدر بـ 320000 منزل وسيقلل انبعاثات الكربون بمقدار 1.6 مليون طن سنوياً.

ستواصل شركة Shanghai Electric المضي قدما في تطوير معدات الطاقة الخضراء عالية الجودة ومنخفضة الكربون، كما ستتولى تنفيذ المزيد من مشاريع الطاقة الخضراء على مستوى العالم، وذلك لتشجيع المزيد من الشركاء العالميين على الانضمام إلى جهود التنمية المستدامة وتعزيز الحوكمة المناخية العالمية والتعاون لتحقيق مستقبل أخضر للجميع.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2300923/Qiu_Minghua_shares_Shanghai_Electric_s_green_energy_innovations_at_COP28_s_China_Corner_opening_cere.jpg