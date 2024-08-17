شركة Shanghai Electric تَرفع كفاءة محطة كهرباء Ninh Binh الفيتنامية وتعزز كفائتها وأداءها وعمرها التشغيلي

قدمت شركة Shanghai Electric حلولاً تجديدية أدت إلى إطالة عمر المحطة ثلاثين عاماً إضافية

نينه بينه، فيتنام، 17 أغسطس، 2024 /PRNewswire/ -- بعد مسيرة حافلة امتدت لنحو 45 عامًا، شهدت محطة كهرباء Ninh Binh، إحدى أقدم محطات توليد الطاقة الكهربائية في فيتنام والتي بُنيت في مدينة نينه بينه، عملية تجديد شاملة بفضل دعم ومساعدة شركة Shanghai Electric. بفضل التقنيات الحديثة والمعدات المتطورة التي وفرتها شركة Shanghai Electric، تم زيادة إنتاجية كل وحدة من توربينات البخار الأربعة للمحطة من 25 ميجاوات إلى 27 ميجاوات، ومن المتوقع أن يمدد مشروع تجديد المحطة من عمرها التشغيلي لثلاثين عامًا إضافية.

Shanghai Electric Offers Equipment Upgrades to Vietnam's Ninh Binh Power Plant, Boosting its Efficiency, Performance, and Longevity with Extended Lifespan by An Additional 30 Years.

بدأت محطة كهرباء Ninh Binh في العمل رسميًا عام 1974، حيث تعد ركيزة أساسية في توليد الطاقة بمنطقة شمال فيتنام، وداعمة حيوية للبنية التحتية وإدارة الموارد المائية والنمو الاقتصادي المحلي. ومن المتوقع أن تنتج المحطة، عند تشغيلها بكامل طاقتها، حوالي 800 مليون كيلووات ساعة من الكهرباء سنويًا لتلبية احتياجات المنطقة.

بفضل الدعم الصيني، وبتزويد شامل من شركة Shanghai Electric لأنظمة الطاقة الكهربائية والميكانيكية والمراجل والمعدات المساعدة، استطاعت محطة كهرباء Ninh Binh الصمود قرابة أربعة عقود تحت الضغط المستمر للعمل دون توقف تقريبًا. بدأ بناء المحطة عام 1971 بتصميم فريد من نوعه، حيث تميزت ببنية شبه مغمورة وشبه عائمة، مع وجود أجزاء تشغيل رئيسية من المحطة على عمق أحد عشر مترًا تحت الأرض.

وفي هذا الصدد، قال Ni Yuanpeng، مدير قسم الخدمات بإدارة التوربينات بشركة Shanghai Electric Power Generation Equipment Co Ltd: "لتوفير خدمات وحلول تقنية متميزة لعملائنا، عملت شركة Shanghai Electric بشكل وثيق مع محطة كهرباء Ninh Binh وشركائنا في فيتنام، حيث قمنا بتشكيل فريق خدمة متخصص لتسهيل عمليات التواصل فيما بيننا. لقد قدمنا العديد من التحسينات التقنية وحلول التحول، بما في ذلك إطالة عمر المعدات وترقية أنظمة التحكم وإجراء تحسينات بيئية وتعزيز قدرات التشغيل المشترك للمراجل، والتي لعبت دورًا حاسمًا في تحقيق ترقية شاملة لمحطة كهرباء Ninh Binh".

قبل الترقية الأخيرة، كانت التوربينات قد تجاوزت بكثير عمرها التشغيلي المحدد في التصميمات، مما أدى إلى تآكل شديد وتقادم للمكونات الداخلية، وصعوبة بالغة في تقييم العمر والأداء المتبقيين لكل جزء بدقة. وقد تفاقمت المشكلة بسبب نقص كبير في الوثائق التقنية وبيانات التشغيل، الأمر الذي استوجب من شركة Shanghai Electric إجراء تخطيط تقني مفصل وفحص ميداني قبل بدء المشروع. وقد أدت الترقية إلى زيادة قدرة كل توربين واستعادة كفاءته إلى المستوى الأمثل، مما أدى إلى زيادة إنتاج الطاقة وتحسين استقرار شبكة الكهرباء المحلية.

إن استعادة كفاءة محطة كهرباء Ninh Binh، وهي ركيزة أساسية لبنية الطاقة في شمال فيتنام، أمرًا بالغ الأهمية لأمن الطاقة والتنمية الاجتماعية البيئية للبلاد. هذا المشروع الرائد في تاريخ صناعة الطاقة الفيتنامية كان بمثابة حاضنة لكوكبة من الخبراء الذين ساهموا فيما بعد في بناء العديد من محطات الطاقة في أنحاء البلاد، ومن بينها محطتا Vinh Tan وQuang Ninh، وهما مشروعان رئيسيان آخران لشركة Shanghai Electric في البلاد. أصبحت المحطة تتطلع إلى مستقبل واعد من التحول، حيث تستكشف مشاريعها المستقبلية إمكانات ترشيد الطاقة والتحديثات الإضافية والتشغيل المشترك للمراجل من أجل تعزيز أدائها.

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