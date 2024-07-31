شركة Shanghai Electric تُسرع من وتيرة تطوير سلسلة طاقة الهيدروجين وتُعزز تبني الطاقة النظيفة

شركة Shanghai Electric تركز على دمج طاقة الرياح والطاقة الشمسية وتخزين الطاقة والهيدروجين، وهي استراتيجية رئيسية لتوسيع تطبيقات الطاقة النظيفة في المستقبل.

Shanghai Electric Accelerates Hydrogen Energy Chain Development, Boosts Clean Energy Adoption with Focus on the Integration of Wind, Solar, Storage and Hydrogen, A Key Strategy for Expanding Clean Energy Applications in the Future.

شنغهاي, 31 يوليو، 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة Shanghai Electric (المشار إليها باسم "الشركة") (والتي تتداول أسهمها تحت رمز SEHK:2727، SSE:601727) عن تحقيقها قفزة نوعية في خفض التكاليف الإجمالية لانتاج الهيدروجين الأخضر من خلال أحدث تقنياتها المتمثلة في المُحلل الكهربائي القلوي من سلسلة Z، وهي تقنية مبتكرة لتوفير الطاقة، وتُعد بمثابة اختراق حاسم في قطاع الطاقة المتجددة، حيث تجعل إنتاج الهيدروجين الخالي من الانبعاثات أكثر استدامة من الناحية الاقتصادية.

يُمثل هذا الحل دفعة قوية للصناعة نحو خفض الانبعاثات الكربونية، ويُعزز مكانة شركة Shanghai Electric الرائدة في مجال ابتكارات الطاقة الجديدة، كما أنه يجعل التطبيقات الصناعية للهيدروجين الأخضر أكثر جدوى، مما يُسرع من استخدام الهيدروجين في قطاعات عدة على غرار الكيماويات والنقل والمعادن وتخزين الطاقة الخضراء.

هذا وصرح Wu Liang، كبير مهندسي شركة Shanghai Bright-H Technology Co. Ltd.، قائلًا: "تتضمن عملية إنتاج الهيدروجين عدة مراحل وسلسلة صناعية طويلة، وتُعتبر التكلفة التحدي الرئيسي لتلك العملية. فالهيدروجين الأخضر أغلى من الهيدروجين الرمادي، الأمر الذي يتطلب حلولًا شاملة للإنتاج والتخزين والتوزيع والاستخدام. ويَكمن هدفنا في تبسيط سلسلة التكنولوجيا بأكملها، وخفض التكاليف على مستوى الصناعة بأسرها".

يُعتبر الهيدروجين الأخضر، وهو أنقى أشكال الهيدروجين، حلاً حاسمًا في السعي العالمي نحو الطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات الكربونية، ولكن الجدوى الاقتصادية الكلية لإنتاجه وتخزينه وتزويده بالوقود واستخدامه ما زالت تُشكل تحديًا رئيسيًا لتنميته. تركز شركة Shanghai Bright-H Technology Co. Ltd (المعروفة باسم "Bright-H Technology")، إحدى الشركات التابعة لشركة Shanghai Electric، على نقاط الضعف في الصناعة والتحديات التكنولوجية، ومعالجة الروابط الرئيسية في سلسلة تطوير طاقة الهيدروجين بشكل كامل.

وتلتزم شركة Bright-H Technology، من خلال استكشاف التحليل الكهربائي للماء القلوي والتحليل الكهربائي للماء بغشاء تبادل البروتون (PEM)، بتوفير حلول متكاملة لعملائها تشمل "الإنتاج والتخزين والتوزيع والاستخدام"، محققةً إنجازات في مجالات الكيمياء الخضراء والمعادن والنقل وتخزين الطاقة.

تعمل شركة Shanghai Electric، من خلال تركيزها على طاقة الهيدروجين كجزء من مسيرتها التكنولوجية لدفع حدود ابتكار الطاقة النظيفة، على تطوير تقنية إنتاج الهيدروجين واستكشاف تطبيقاته التجارية مع مصادر الطاقة الأخرى منذ عام 2015. وقد مكّن السعي المستمر لشركة Shanghai Electric من قيادة عدد من المشاريع الرائدة، مما وضع الشركة في طليعة ابتكار طاقة الهيدروجين، حيث تسعى إلى دمج مصدر الطاقة النظيف هذا ضمن نظام طاقة أوسع.

وقد استكشفت شركة Shanghai Electric طريقين تكنولوجيين لإنتاج الهيدروجين، مستفيدة من مزاياها التكنولوجية لبناء سلسلة صناعية. وفي يونيو 2023، صنعت Shanghai Electric وأطلقت بشكل مستقل مُحلل كهربائي قلوي بسعة 2000 نيوتن متر مكعب في الساعة، والذي كان أكبر وحدة إنتاج هيدروجين فردية في الصين في ذلك الوقت. وفي أكتوبر 2023، أطلقت الشركة مُحلل كهربائي للماء بغشاء تبادل البروتون PEM بسعة ميغاواط واحد وقدرة 200 نيوتن متر مكعب في الساعة، مما وضعها في صدارة الصناعة في الصين من حيث الأداء العام، حيث أن التصميم الصغير وخفيف الوزن والمرن يجعل المُحلل أكثر ملاءمة لمحطات التزود بالوقود الهيدروجيني.

طوّرت شركة Shanghai Electric أيضًا خزانات تخزين هيدروجين عالية الضغط، وتقدم ضواغط غشائية لتزويد الهيدروجين بالوقود، مع استكشاف تطبيقات الهيدروجين، مثل الكيمياء الخضراء والتوربينات الغازية الممزوجة بالهيدروجين. وفي نوفمبر 2023، اختبرت الشركة توربين غازي ممزوج بالهيدروجين في محطة Datang Haikou للطاقة، محققة نسبة حجم هيدروجين تزيد عن 7%، وهو أول مشروع من الفئة F يعمل في الصين. بالإضافة إلى ذلك، فإن نظام DeNox من Shanghai Electric قادر على تحقيق مخاليط هيدروجينية تصل إلى 30%.

حتى الآن، تُعتبر شركة Shanghai Electric الشركة الرائدةً في مجال تطوير حلول الطاقة المستدامة وابتكار الهيدروجين النظيف، حيث أطلقت الشركة مشاريع طاقة هيدروجينية في قطاعات عديدة مثل الطاقة والنقل والكيمياء. ومن أبرز هذه المشاريع مشروع Taonan المتكامل لإنتاج الميثانول الأخضر من الرياح والكتلة الحيوية، والذي يستهدف إنتاج مليون طن من الميثانول الأخضر سنويًا على ثلاث مراحل. وتهدف المرحلة الأولى إلى تطوير مشروع ميثانول أخضر من الرياح والكتلة الحيوية بسعة 250 ألف طن، مدعومًا بسعة مُركّبة للطاقة المتجددة تبلغ 680 ألف كيلووات.

ويُمثل مشروع Zero-Carbon Demonstration الذي تنفذه شركة Bright-H Technology قفزة نوعية في تطوير وتسويق تقنية طاقة الهيدروجين، ويجمع المشروع بين توليد الطاقة المتجددة والتحليل الكهربائي للماء بغشاء تبادل البروتون PEM لإنتاج الهيدروجين وتخزينه وخلايا الوقود. وتُستمد الطاقة المُولدة من المشروع من الطاقة المتجددة، مع توفير خلايا الوقود طاقة إضافية خلال فترات انخفاض الطلب، الأمر الذي يحقق انبعاثات كربونية صفرية في إنتاج الهيدروجين والاكتفاء الذاتي من الطاقة الخضراء.

لمزيد من المعلومات حول البحث والتطوير R&D في مجال الهيدروجين وأحدث المشاريع ذات الصلة بشركة Shanghai Electric، يرجى زيارة https://www.shanghai-electric.com/group_en/.

الفيديو - https://mma.prnewswire.com/media/2471614/0730.mp4

الشعار - https://mma.prnewswire.com/media/2346204/Shanghai_Electric_logo.jpg