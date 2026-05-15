شركة Sherlocq تُطلق أول منصة استخبارات تنظيمية قائمة في الأصل على الذكاء الاصطناعي لخدمات القطاع المالي العالمي

توفر المنصة أبحاثًا تنظيمية متعددة الولايات القضائية، وذكاء المستندات، وذكاءً خاصًا بالعقوبات للمتخصصين في الامتثال والشؤون القانونية والتنظيمية عبر أكثر من 30 ولاية قضائية، مع أمن بمستوى المؤسسات، وموصلات ذكاء اصطناعي مباشرة لكل من Claude وChatGPT، بالإضافة إلى مجلس استشاري يضم اثنين من الرؤساء التنفيذيين السابقين لسلطة دبي للخدمات المالية.

Sherlocq Launches the First AI-Native Regulatory Intelligence Platform for Global Financial Services

نيويورك وأبوظبي، الإمارات العربية المتحدة،, 15 مايو 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة Sherlocq، وهي أول منصة استخبارات تنظيمية قائمة في الأصل على الذكاء الاصطناعي لخدمات القطاع المالي العالمي، عن إطلاقها للجمهور اليوم. صُممت منصة Sherlocq لمسؤولي الامتثال، والمحامين، ومتخصصي المخاطر، والجهات التنظيمية، الذين يعملون عند تقاطع القانون والحوكمة والمسؤولية المؤسسية، حيث توفر معلومات تنظيمية دقيقة، وقابلة للتتبع، وقابلة للاستخدام على نطاق مؤسسي.

يُمثل هذا الإطلاق ظهور فئة جديدة في عالم الذكاء الاصطناعي المؤسسي: الاستخبارات التنظيمية، وهي فئة تختلف عن مساعدين الذكاء الاصطناعي العام، وأدوات مراقبة التكنولوجيا التنظيمية التقليدية (RegTech)، ومنصات إدارة المستندات. تم تطوير Sherlocq من الأساس لتلبية معايير الأمن والخصوصية ومتطلبات المجال التي تحتاج إليها المؤسسات الخاضعة للتنظيم، وهي معايير لم تُصمم أي منصة ذكاء اصطناعي للأغراض العامة لتوفيرها.

المشكلة

تنفق المؤسسات المالية وشركات المحاماة والجهات التنظيمية وشركات الاستشارات مجتمعةً أكثر من 300 مليار دولار سنويًا على الامتثال التنظيمي. يتحمل أكثر من عشرة ملايين متخصص عبء هذا التعقيد بشكلٍ يومي، من خلال متابعة التغيرات التنظيمية عبر عشرات الولايات القضائية، ومراجعة آلاف المستندات، واتخاذ قرارات عالية الحساسية قد تحدد مصير المؤسسات والأفراد على حد سواء.

حتى الآن، كانت الأدوات المتاحة غير كافية بشكلٍ جوهري: فهي توفر مراقبة دون تفسير، وتنبيهات دون إجابات، وبحثًا دون تحليل ودمج للمعلومات. ظل البحث التنظيمي عملية يدوية إلى حد كبير لعقود طويلة. وقد أثبت الذكاء الاصطناعي المتخصص (Vertical AI) بالفعل قدرته على تقديم قيمة نوعية في المجالات المجاورة. إلا أن مجال الاستخبارات التنظيمية يمثل فرصة أكبر وأكثر عالمية وتعقيدًا.

وهنا تأتي Sherlocq لتغيير هذا الواقع.

المنصة

عند الإطلاق، تغطي منصة Sherlocq المخرجات التنظيمية للحكومات، والهيئات الرقابية، وجهات الإنفاذ عبر أكثر من 30 ولاية قضائية، بما في ذلك الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، والإمارات العربية المتحدة، وسنغافورة، وهونغ كونغ. تتناول المنصة هذه المعلومات وهيكلتها وفهرستها بشكلٍ مستمر، بحيث عندما يطرح مسؤول امتثال أو محامٍ أو متخصص مخاطر سؤالًا معينًا، تقدم Sherlocq إجابة دقيقة وموثقة وقابلة للتتبع خلال ثوانٍ. أما الأبحاث التي كانت تتطلب سابقًا ساعات من العمل اليدوي عبر مصادر متعددة، فأصبحت تُنجز الآن في أقل من دقيقة.

تنطلق المنصة بثلاث قدرات رئيسية فعّالة:

الأبحاث والتحليلات التنظيمية - تشمل أبحاثًا متعددة الولايات القضائية، ومقارنات تنظيمية عابرة للحدود، وتحليل أطر الامتثال، ورسم خرائط الالتزامات التنظيمية عبر كامل نطاق تنظيم الخدمات المالية، مع تغطية جميع المراكز المالية الرئيسية الخاضعة للتنظيم.

ذكاء المستندات - يشمل المراجعة المنظمة للمستندات، وتقييم الفجوات، والمقارنة المرجعية، وتحليل السياسات وفقًا للمعايير التنظيمية المعمول بها، وذلك عبر منصة Sherlocq الأصلية.

ذكاء العقوبات - يوفر أبحاثًا فورية متعددة الأنظمة الخاصة بالعقوبات عبر جهات مثل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) ومكتب تنفيذ العقوبات المالية (OFSI) والاتحاد الأوروبي والإمارات العربية المتحدة، وأكثر من 320 مصدر بيانات ضمن استعلام واحد، مع إمكانية التتبع الكامل للمصادر. أول منصة قائمة في الأصل على الذكاء الاصطناعي تقدم هذا المستوى من العمق وقابلية التدقيق عبر عدة أنظمة عقوبات في الوقت نفسه.

تتوفر Sherlocq عبر الويب ونظامي iOS وAndroid، سواء للأفراد المتخصصين أو للمؤسسات الكبرى. تتوفر الآن موصلات الذكاء الاصطناعي المباشرة لكل من Claude وChatGPT، ما يتيح الوصول إلى الأبحاث التنظيمية مباشرةً داخل الأدوات التي يستخدمها المتخصصون بالفعل في أعمالهم اليومية. ومن المقرر التكامل مع Microsoft Copilot وGoogle Gemini قريبًا.

كما أن Sherlocq حاصلة على شهادتي ISO 27001 وISO 27701، مما يلبّي متطلبات الأمن وخصوصية البيانات الخاصة بالمؤسسات المالية الخاضعة للتنظيم على مستوى العالم.

تصريح المؤسس

"لقد أمضيتُ مسيرتي المهنية جالسًا على طاولة المفاوضات مع الجهات التنظيمية، وقائدًا لتحقيقات على أعلى المستويات، ومستشارًا للمؤسسات خلال أكثر اللحظات حساسية في تاريخها. وفي كل واحدة من تلك المشاركات، تكررت المشكلة نفسها: متخصصون بارعون داخل مؤسسات عالمية يقضون معظم وقتهم في البحث والمراجعة المتقاطعة لأمور كان ينبغي أتمتتها منذ سنوات. ليس السبب أن التكنولوجيا ليست موجودة. بل لأن أحدًا لم يقم ببنائها بالصرامة، والعمق التخصصي، والثقة المؤسسية التي يتطلبها هذا النوع من العمل. وهذا بالضبط ما قمنا ببنائه. إن Sherlocq ليست أداة ذكاء اصطناعي عامة جرى تكييفها لأغراض الامتثال. بل هي البنية التحتية الذكية التي لطالما كانت هذه الصناعة مُحتاجةً إليها ولم تمتلكها من قبل".

- Bhavin Shah، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Sherlocq

نبذة عن المؤسس

السيد Bhavin Shah هو أحد أبرز الخبراء العالميين في مجالات التنظيم والامتثال، ويتمتع بخبرة تزيد على عشرين عامًا في تقديم الاستشارات للحكومات والجهات التنظيمية ومجالس الإدارات والمؤسسات المالية بشأن أكثر التحديات تعقيدًا وحساسيةً من الناحية السياسية. تشمل مسيرته المهنية تحقيقات متعددة الولايات القضائية، وإصلاح مكافحة غسل الأموال والجرائم المالية، والمفاوضات التنظيمية، وإدارة الأزمات، والاستشارات المتعلقة بالحوكمة عبر الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ. قدّم استشارات لبعض أبرز عمليات الإصلاح التنظيمي والمؤسسات المالية الأكثر تأثيرًا في العالم خلال فترات الضغوط المؤسسية، ومخاطر الإنفاذ التنظيمي، والتحولات الإستراتيجية.

كما اختير Shah كزعيم عالمي شاب في المنتدى الاقتصادي العالمي (2020)، ويشغل عضوية مجلس إدارة منتدى D2A2 المعني بالسياسات الخاصة بالأصول الرقمية والذكاء الاصطناعي، إلى جانب حصوله على مؤهلات تعليم تنفيذي من كلية هارفارد للأعمال وكلية هارفارد كينيدي. ويعمل أيضًا كعضو مستقل غير تنفيذي في مجالس إدارات مؤسسات مالية خاضعة للتنظيم، ما يمنحه فهمًا مباشرًا ومستمرًا لضغوط الحوكمة والامتثال والتنظيم التي صُممت شركة Sherlocq لمعالجتها.

آراء الصناعة

"لقد كان التعقيد التنظيمي يتسارع منذ سنوات، ويزداد تفاقمًا مع التوجهات الحديثة نحو المزيد من التشرذم على مستوى العالم. كما أن الأدوات المتاحة لمتخصصي الامتثال لم تواكب هذا التطور بالسرعة المطلوبة. وتأتي Sherlocq لسد هذه الفجوة بطريقة جوهرية وليست سطحية. ما يميز هذه المنصة هو أنها بُنيت استنادًا إلى فهم حقيقي لكيفية عمل المؤسسات الخاضعة للتنظيم وما تحتاج إليه فعليًا لكي تصبح أكثر فاعلية وكفاءة. إن مستوى العمق، وقابلية التتبع، والمنهجية المؤسسية الاحترافية، تعكس القدر من الصرامة الذي تتوقعه الجهات التنظيمية ومجالس الإدارات بحق. وأنا فخور بدعم Bhavin وفريق Sherlocq بينما يطرحون هذا المنتج المهم في السوق".

- Bryan Stirewalt، الرئيس التنفيذي السابق لسلطة دبي للخدمات المالية؛ والفاحص المصرفي الوطني السابق في مكتب مراقب العملة الأمريكي؛ والمستشار الإداري لدى Sherlocq

"إن إدارة مجموعة مصرفية تعمل عبر أكثر من 35 سوقًا كانت تعني التعامل يوميًا مع التعقيدات التنظيمية كواقع تشغيلي مستمر. كانت فِرقنا تتمتع بالكفاءة والاجتهاد، لكن الأدوات المتاحة آنذاك كانت تفرض عليهم عمليات بطيئة ومجزأة وتعتمد بشكلٍ كبير على العمل اليدوي. تقوم Sherlocq بحل هذه المشكلة، إذ توفر لمتخصصي الامتثال والشؤون القانونية معلومات تنظيمية منظمة ومتعددة الولايات القضائية، وهي بالضبط المنصة التي كنت أتمنى أن تتوفر لفريقي. هذه هي المنصة التي كان القطاع بحاجة إليها دائمًا".

- Arnold Ekpe، الرئيس التنفيذي السابق لمجموعة Ecobank، والمستشار الإداري لدى Sherlocq

نبذة عن شركة SHERLOCQ

شركة .Sherlocq Inc هي شركة لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي مسجلة في الولايات المتحدة، ومُطوّرة لأول منصة استخبارات تنظيمية قائمة في الأصل على الذكاء الاصطناعي لخدمات القطاع المالي العالمي. كما أنها حاصلة على شهادتي ISO 27001 وISO 27701. البريد الإلكتروني: [email protected]

