شركة Shougang تقدم مبادرات ESG معززة وبذلك تقدم إنتاجها المستدام للصلب.

بكين، 24 نوفمبر 2023 /PRNewswire/ -- تركز شركة Beijing Shougang Co.,Ltd (Shougang)، إحدى الشركات التي تُتداول في بورصة شنتشن منذ عام 1999 تحت رمز التداول 000959، على المبادرات الخضراء ومنخفضة الكربون. وتبلغ القدرة الإنتاجية السنوية للشركة 21.7 مليون طن متري (MT) من الصفائح المعدنية عالية الجودة، وهو الأمر الذي تفخر به الشركة.

Shougang Advances ESG Initiatives, Bolstering Its Sustainable Steel Production

تواصل شركة Shougang تركيزها على تطوير ثلاث منتجات رئيسية تتمثل في الصلب الكهربائي والصفائح المعدنية للسيارات والصفيح المقصدر. وقد بلغ إنتاج الشركة من الصفائح المعدنية للسيارات في الأرباع الثلاثة الأولى من هذا العام ما يقرب من 2.94 مليون طن، بنسبة زيادة 9% عن العام السابق. كما بلغ إنتاج الشركة من الصلب الكهربائي في الفترة ذاتها 1.25 مليون طن، بنسبة زيادة 18% على أساس سنوي. والجدير بالذكر أن منتج الصلب الكهربائي الرقيق عالي النفاذية المغناطيسية والموجه نحو الحبوب، بمواصفات 0.20 ملم أو أقل، قد قاد حركة المبيعات المحلية للشركة لمدة خمس سنوات متتالية.

وقد أفادت الشركة أن إجمالي مخرجات منتجاتها الاستراتيجية والرئيسية بلغ 11.65 مليون طن في الأرباع الثلاثة الأولى من العام، وهو ما يمثل 67% من إجمالي إنتاج الشركة من الصلب. الأمر الذي يمثل زيادة سنوية قدرها 1% للشركة. وقد حققت الشركة، من الناحية المالية، إجمالي إيرادات بلغ 85.02 مليار يوان في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2023، وبلغت أرباحها 1.229 مليار يوان. كما شهد الربع الثالث أرباحًا بلغت 663 مليون يوان، بنسبة نمو ربع سنوية بلغت 14.45%.

وفي سعيها المستمر لتبوء مكانتها الرائدة في صناعة الصلب ببصمة عالمية وتأثير قوي، أعطت شركة Shougang أولوية أكبر للمبادئ البيئية والاجتماعية ومبادئ حوكمة الشركات (ESG). وعلى إثر ذلك، أطلقت الشركة العديد من مبادرات ESG، إلى جانب تركيزها المنصب على الجوانب المختلفة والمتنوعة لممارسات الاستدامة الخاصة بها.

اكتسبت شركة Shougang، كونها إحدى الشركات الصينية الرائدة في قطاع الحديد والصلب، اهتمام المجتمع الدولي، وذلك منذ أن أصبحت أول شركة في العالم تعمل في مجال الحديد والصلب تدعم العمليات التشغيلية ذات الانبعاثات المنخفضة للغاية. وتكشف المقاييس أن انبعاثات الشركة، سواء من الجسيمات أو ثاني أكسيد الكبريت أو أكاسيد النيتروجين، لكل طن من الصلب جاءت أفضل من الانبعاثات التي تنتج من متوسط الصناعة ومعايير الإنتاج النظيف الصارمة في جمهورية الصين الشعبية.

منذ فترة وجيزة، كشفت شركة Shougang، وفاءً بتعهدها والتزامها بالشفافية، عن تقريرها السنوي للاستدامة لعام 2022. ويقدم هذا التقرير، الذي يلتزم بمبادئ ESG، تفصيلًا شاملاً لإجراءات الشركة المركزة على ESG ونتائجها للعام الماضي. ويمكن للأطراف المهتمة الوصول إلى التقرير الكامل من خلال الرابط التالي:

sggf.com.cn/tzzgx/gsgg1/0b6f45b2f2d44337a85fb392a439ac6e/5461bc8ee47240f8bd7ded9905afd56f.pdf