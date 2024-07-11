شركة Sineng Electric ترتقي إلى المركز الرابع لصادرات محولات الطاقة الشمسية الكهروضوئية PV لعام 2023

ووشي، الصين, 11 يوليو / تموز 2024 /PRNewswire/ -- حققت شركة Sineng Electric، الشركة العالمية الرائدة في مجال توفير حلول الطاقة الشمسية الكهروضوئية PV وحلول تخزين الطاقة ESS، المركز الرابع على مستوى العالم لصادرات محولات الطاقة الشمسية الكهروضوئية PV لعام 2023. ويعد هذا التصنيف المرموق الذي جاء من قبل شركة S&P Global Commodity Insights - المزود الأول في العالم للتصنيفات الائتمانية والمعايير والتحليلات وحلول سير العمل - دليلاً قويًا على التزام شركة Sineng بالتميز والريادة في هذا المجال.

Sineng Electric Ranks No.4 Worldwide in PV Inverter Shipments for 2023

علاوة على ذلك، احتلت شركة Sineng المرتبة الثالثة عالميًا في صادرات محولات الطاقة الشمسية الكهروضوئية PV ثلاثية الطور، والمرتبة العاشرة في صادرات محولات الطاقة الشمسية الكهروضوئية PV المخصصة للمشاريع التجارية، محافظة بذلك على موقعها ضمن أفضل 10 موردين لمحولات الطاقة الشمسية الكهروضوئية PV لمدة 11 عامًا متتالية. وتتمثل رؤية الشركة، كونها الشركة العالمية الرائدة في صناعة محولات الطاقة الشمسية الكهروضوئية، في تعزيز التبني الواسع النطاق لحلول الطاقة الموثوقة والفعالة من حيث التكلفة والمستدامة من خلال التقدم التكنولوجي المستمر.

وتقدم شركة Sineng، من أجل تلبية الطلب المتزايد على الطاقة النظيفة، حلولًا شاملة للطاقة الشمسية الكهروضوئية PV مصممة لتتناسب مع المتطلبات المتنوعة للعملاء. تُستخدم سلسلة محولات الشركة في المشاريع السكنية والتجارية والخدمية، في حين تتراوح محولاتها المركزية من 500 كيلووات إلى 8.8 ميجاوات، وجميعها تتميز بمستوى عالٍ من الموثوقية والأداء الفائق والسلامة القصوى. على مر السنين، وسعت شركة Sineng وجودها الاستراتيجي في جميع أنحاء أوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط والأمريكيتين وأفريقيا. وانطلاقًا من التزامها بتحسين الدعم الفني وخدمة ما بعد البيع، تخلق شركة Sineng قيمة للعملاء وتعزز تأثير علامتها التجارية.

بفضل النمو الملحوظ والتوسعات الاستراتيجية، من المقرر أن تلعب Sinengدورًا رئيسيًا في التحول العالمي نحو الطاقة المتجددة، مما يعزز مكانتها كشركة رائدة في مجال الطاقة الشمسية الكهروضوئية PV.

نبذة عن شركة Sineng

شركة Sineng Electric هي المورد العالمي الرائد لمجموعة منتجات شاملة تتضمن محولات الطاقة الشمسية الكهروضوئية PV، ومحولات تخزين الطاقة، ومنتجات جودة الطاقة.

وقد مكّن الألتزام الراسخ لشركة Sineng بالابتكار التكنولوجي، من خلال إنشاء أربعة مراكز للبحث والتطوير R&D والاستفادة من موارد رفيعة المستوى، المزيد من الناس من الوصول إلى طاقة فعالة من حيث التكلفة وموثوقة ومستدامة. حصلت شركة Sineng، من خلال براعتها الهندسية ومعايير الاختبار الصارمة والجودة العالية المتسقة، على تقدير الجميع بصفتها شركة مصنعة لمحولات الطاقة الشمسية الكهروضوئية PV من الفئة الأولى وفقًا لتصنيف BloombergNEF، كما تحتل المرتبة الرابعة عالميًا في صادرات محولات الطاقة الشمسية الكهروضوئية PV لعام 2023.

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