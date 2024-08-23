شركة Sineng Electric تُوفر حلول تخزين الطاقة لأكبر مشروع لتخزين الطاقة في العالم باستخدام بطاريات أيون الصوديوم

ووشي، الصين، 23 أغسطس 2024 /PRNewswire/ -- شركة Sineng Electric الرائدة في الابتكار في قطاع تخزين الطاقة تم اختيارها لتوفير مجموعة محطاتها الجاهزة ذات الجهد المتوسط PCS لأكبر نظام تخزين طاقة في العالم باستخدام بطارية أيون الصوديوم (BESS). تم توصيل المرحلة الأولى بنجاح إلى الشبكة بقدرة 50 ميغاوات/100 ميغاوات من هذا المشروع الطموح الذي تصل قدرته إلى 100 ميغاوات/200 ميغاوات في الساعة في مقاطعة هوبي في الصين، وتم بدء العمليات التجارية. ومن الجدير بالذكر أن المشروع الذي تم تشغيله هو أيضًا أول محطة لتخزين الطاقة بقدرة 100 ميغاوات في الساعة في الصين باستخدام بطاريات أيونات الصوديوم.

Sineng Electric to Power the World’s Largest Sodium-Ion Battery Energy Storage Project

يمكن لمشروع تخزين الطاقة الذي تبلغ قدرته 50 ميغاوات/100 ميغاوات في الساعة، والذي تم تطويره وإدارته من قبل شركة Datang Hubei Energy Development، تخزين 100000 كيلو وات في الساعة من الكهرباء بشحنة واحدة، مما يوفر الطاقة لما يقرب من 12000 أسرة لمدة يوم كامل.

في محاولتها لتنويع اقتصادها بعيدًا عن الليثيوم، بدأت الصين في استكشاف تقنيات تخزين الطاقة البديلة. أصبحت بطاريات أيون الصوديوم خيارًا واعدًا نظرًا لموادها الخام الوفيرة وأدائها الفائق في درجات الحرارة المنخفضة وكفاءة الرحلة ذهابًا وإيابًا والسلامة الممتازة.

تتكون محطة توليد الكهرباء من 42 حاوية BESS مزودة ببطاريات أيون الصوديوم 185أمبير في الساعة، و 21 وحدة نظام تحويل الطاقة (PCS)، ومحطة تعزيز بقدرة 110كيلو فولت. تم تصميم حل PCS MV الجاهز للاستخدام بقدرة 2.5 ميغاوات من Sineng بعناية فائقة ليتماشى مع نطاق الجهد المستمر الواسع لنظام تخزين طاقة بطارية أيون الصوديوم، مما يدعم طاقة الخرج المقدرة من 700 فولت إلى 1500 فولت. ويتميز حل Sineng بإدارة الطاقة على مستوى المجموعة، مما يعزز قدرة موازنة مستوى المجموعة لبطاريات أيون الصوديوم. بالإضافة إلى ذلك، تم تصميم وحدات PCS ذات السلسلة مع تصنيف حماية IP66 لضمان المتانة في درجات الحرارة القصوى والرطوبة العالية.

مع دخول المشروع حيز التنفيذ، فإنه يخفف من ذروة الطلب على الطاقة بفاعلية، ويعزز من مرونة الشبكة، ويضمن إمدادات طاقة موثوقة. يمثل هذا المشروع علامة بارزة في انتقال الصين نحو حلول تخزين الطاقة المتنوعة. يوضح نشر تقنية بطاريات أيون الصوديوم على هذا النطاق الواسع جدوى ومزايا أنظمة تخزين الطاقة البديلة، مما يمهد الطريق لاعتمادها على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم. علاوة على ذلك، فإنه يجسد دور Sineng الرائد في دفع عجلة الابتكارات في الصناعة، مما يؤكد من جديد التزامها الراسخ بتقديم الحلول المتطورة التي تلبي الاحتياجات الديناميكية لمشهد الطاقة العالمي.

نبذة عن شركة Sineng

شركة Sineng Electric هي المورد العالمي الرائد لمجموعة المنتجات الشاملة التي تتضمن محولات الطاقة الشمسية الكهروضوئية PV، ومحولات تخزين الطاقة، ومنتجات الطاقة عالية الجودة.

وقد مكّن الالتزام الراسخ لشركة Sineng بالابتكار التكنولوجي، من خلال إنشاء أربعة مراكز للبحث والتطوير والاستفادة من الموارد المتميزة، المزيد من الناس من الوصول إلى طاقة موثوقة ومستدامة وفعالة من حيث التكلفة. تشتهر شركة Sineng، ببراعتها الهندسية ومعايير الاختبار الصارمة والجودة العالية المتسقة، وقد حصلت على تقدير الجميع بصفتها شركة مصنعة لمحولات الطاقة الشمسية الكهروضوئية PV من الفئة الأولى وفقًا لتصنيف BloombergNEF، كما تحتل المرتبة الرابعة عالميًا في صادرات محولات الطاقة الشمسية الكهروضوئية PV لعام 2023.

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