شركة Sinopec ترسم خارطة طريق منخفضة الكربون لتعزيز التحول الأخضر من خلال الابتكار والتعاون بين الصناعة والتعليم

بكين, 26 أغسطس، 2024 /PRNewswire/ -- استضافت شركة الصين للبترول والكيماويات المسجلة بالرمز (HKG: 0386، "Sinopec") بالتعاون مع جامعة تسينغهوا منتدى جامعة تسينغهوا لعام 2024 حول الاقتصاد المحايد للكربون ("المنتدى") في مدينة بكين بالصين، حيث شارك خبراء وعلماء بارزون في مناقشات تركزت على الطاقة الخضراء والابتكار التكنولوجي والتعاون المتبادل المنفعة لاستكشاف مسار التحول منخفض الكربون واستشراف آفاق التنمية الخضراء.

Sinopec Maps A Low-Carbon Roadmap to Promote Green Transformation through Innovation and Industry-Education Cooperation.

وألقى ما يونغ شينغ، رئيس شركة Sinopec، كلمةً هامة في افتتاح المنتدى أكد فيها أن تعزيز التنمية الخضراء لبناء علاقات متناغمة بين الناس والطبيعة سمة بارزة في طريق الصين نحو التحديث. وقد حصلت شركة Sinopec على لقب "نموذج الصين منخفض الكربون" لمدة 13 عامًا على التوالي، مما يجعلها الشركة الأكثر حصولًا على هذه الجوائز في مجال الطاقة والكيماويات.

وأشار السيد ما إلى أن "Sinopec تطبق باجتهاد استراتيجية التنمية الخضراء والمنخفضة الكربون، وتضع خطة عمل لتحقيق ذروة الكربون، مع تعزيز الطاقة الأحفورية وتوسيع نطاق عمليات الطاقة النظيفة، كما أننا نقوم أيضًا بإزالة الكربون من عمليات الإنتاج بأكملها". وأضاف: "ندرك تمامًا أن الصناعة الخضراء منخفضة الكربون تحمل إمكانيات هائلة خلال الثلاثين عامًا المقبلة، ويمكننا أن نأخذ زمام المبادرة من خلال الابتكار التكنولوجي وبناء النظام البيئي بالتعاون مع شركائنا. وتلتزم Sinopec بالقيادة باعتبارها شركة رائدة في هذه الصناعة وبتعزيز الابتكار التكنولوجي وكذلك التعاون المفتوح لتمهد الطريق أمام تحول الصناعة وتطويرها."

وصرح لي لومينغ، رئيس جامعة تسينغهوا، أن الكليات والجامعات هي المركز الرئيسي الذي يربط بين القوى الإنتاجية الأولية وموارد المواهب والابتكارات، ويجب أن تتحمل المزيد من المسؤوليات وأن تلعب دورًا أكبر في تنفيذ استراتيجيات "الكربون المزدوج". واستشرافًا للمستقبل، ستدمج جامعة تسينغهوا تدريب المواهب والتعليم والبحث العلمي والتحول لتعميق التعاون مع جميع القطاعات وتقديم مساهمات أكبر في بناء مستقبل أكثر خضرة وأكثر استدامة للجميع.

تم افتتاح برنامج الشراكة البيئية المحايدة للكربون ("البرنامج") الذي شاركت Sinopec وجامعة تسينغهوا في استضافته أثناء المنتدى، والذي يهدف إلى بناء منصة متعددة التخصصات وعابرة للقطاعات من خلال استكشاف التعاون بين الجامعات والشركات والتقارب بين الصناعة والتعليم. وسيقوم البرنامج بصقل معارف خبراء رائدين في مجال الحياد الكربوني برؤية دولية وروح مبتكرة وقدرات عملية لتوفير الدعم الفني لصنع السياسات وتعزيز التعاون في مختلف حلقات سلسلة الصناعة.

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