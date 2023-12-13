شركة Sinopec تسلط الضوء على إنجازات مشاريع CCUS في مؤتمر COP 28 وتصدر أول تقرير أداء لها على مدى 10 سنوات حول دعم مبادرة "الحزام والطريق"

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 13 ديسمبر / كانون أول 2023 /PRNewswire/ -- تقرير أُعد بواسطة CSR-China:

سلطت شركة China Petroleum & Chemical Corporation (HKG:0386، "Sinopec")، الضوء على الإنجازات الرئيسية التي حققتها الشركة في مجال تكنولوجيا احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه (CCUS)، وقد أصدرت الشركة أول تقرير عن الأداء لمدة عشر سنوات يدعم مبادرة "الحزام والطريق" ("BRI") خلال فاعلية "التقدم الذي يشهده مجال احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه في الصين" وكذلك "المؤتمر العالمي حول أفضل ممارسات الحياد الكربوني" واللذان أقيما خلال فعاليات جناح الصين في مؤتمر COP28 الذي عُقد في الفترة ما بين 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر بمدينة دبي الإماراتية، والذي أبرز الإجراءات الخضراء ومنخفضة الكربون التي اتخذتها شركة Sinopec.

تعتبر تكنولوجيا CCUS بمثابة عملية تهدف إلى تقليل الكربون عن طريق استخلاص انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من الانبعاثات الصناعية واستخدامها بشكل فعال، وهي تقنية لها القدرة على تقليل الانبعاثات بشكل كبير على نطاق واسع، كما تعتبر أحد المكونات الرئيسية في سبيل تحقيق الحياد الكربوني.

وقد بدأت شركة Sinopec، في عام 2022، تشغيل مشروع Qilu-Shengli CCUS الضخم بشكل رسمي، وهو ما يعد إنجازاً كبيراً للصين في مجال المشاريع التي تعتمد على تكنولوجيا CCUS وخطوة تجارية رشيدة وناضجة. ويعتبر هذا المشروع أول مشروع تجريبي ضخم في جمهورية الصين الشعبية، ومن المقدر أن يقلل من انبعاثات الكربون بمقدار مليون طن سنويًا، أي ما يعادل زراعة ما يقرب من 9 ملايين شجرة. وللمشروع أهمية كبيرة لإنشاء "دورة الكربون الاصطناعية" ويوفر خبرة هندسية عملية شاملة وبيانات تقنية لمشروعات CCUS بمقياس كبير في الصين.

في نوفمبر 2022، وقعت شركة Sinopec اتفاقية تعاون غير ملزمة مع شركة Shell وشركة China Baowu وكذلك شركة BASF، وذلك لإطلاق الدراسة المشتركة حول مشروع CCUS مفتوح المصدر الذي يبلغ سعته 10 ملايين طن، والذي يهدف إلى توفير حلول إزالة الكربون والتحول إلى الطاقة النظيفة لمنتجي الصناعة في شرق الصين كذلك من أجل بناء سلاسل توريد منتجات منخفضة الكربون.

إن أداء شركة Sinopec خلال العشر سنوات الماضية في مشاركتها في تنمية مبادرة الحزام والطريق BRI، والذي جاء في تقرير الأداء، يؤكد التزام شركة Sinopec القوي بالتنمية المستدامة ومساهماتها التي تغطي مجالات التعاون في مجال الطاقة، وحماية البيئة، والتبادلات الثقافية، والرفاهية الاجتماعية. كما يسلط التقرير الضوء أيضًا على مسار شركة Sinopec في تعزيز التعايش السلمي بين البشر والطبيعة والتقدم النشط في الإنتاج الأخضر والنظيف وتطوير اقتصاد دائري والحفاظ على التنوع البيولوجي، وكذلك اتخاذ إجراءات مناخية نشطة.

وقد جذب مؤتمر الأطراف COP28 الذي استمر انعقاده لمدة أسبوعين، والذي ركز في جدول أعماله على تسريع وتيرة عملية الانتقال للطاقة النظيفة وتمويل التغير المناخي، أكثر من 70 ألف مشارك وهو أكبر مؤتمر مناخي حتى الآن.