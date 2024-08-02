شركة Sinopec تعلن إطلاق تحالف البصمة الكربونية لتعزيز التنمية الخضراء في مجال الطاقة والكيماويات

بكين، 2 أغسطس، 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة الصين للبترول والكيماويات المسجلة بالرمز (HKG: 0386، "Sinopec")، عن تدشين تحالف البصمة الكربونية لسلسلة صناعة الطاقة والكيميائيات في بكين، الصين. هذه المبادرة، التي تقودها ثماني شركات صينية رائدة في قطاعي الطاقة والكيميائيات، بما فيها Sinopec و شركة البترول الوطنية الصينية CNPC، والشركة الوطنية الصينية للنفط البحري CNOOC، ستشهد قيام أعضاء التحالف بإنشاء نظام مشترك لإدارة البصمة الكربونية مع آلية محسنة لحساب البصمة الكربونية بحلول عام 2027، مما يُمكّن الصين وقطاعات مختلفة من تسريع التَوَجُّه نحو مستقبل منخفض الكربون.

China's first megaton carbon capture, utilization and storage (CCUS) project, the Qilu-Shengli Oilfield CCUS, designed to reduce carbon emission by 1 million tons per year, the equivalent of planting nearly 9 million trees and shutting down 600,000 economy cars.

وأصدر التحالف إعلانًا بمهامه، مُلتزمًا بإنشاء منصة عالية الجودة ومفتوحة لتبادل الخبرات الفنية والتعاون، ويستعد الأعضاء لإنشاء نظام لإدارة البصمة الكربونية للمنتجات ووضع معايير محاسبة البصمة الكربونية لـ 20 منتجًا رئيسيًا بحلول عام 2027، إلى جانب قاعدة بيانات محلية لعوامل البصمة الكربونية للمنتجات، مما يعزز التبادل الدولي والاعتراف المتبادل بالمعايير لتعزيز الحوكمة المناخية العالمية.

ويشير مصطلح البصمة الكربونية إلى إجمالي انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الناتجة بشكل مباشر وغير مباشر عن فرد أو منظمة أو منتج أو دولة على مدى فترة زمنية. وتقف الصين في طليعة الإجراءات المناخية العالمية بفضل ابتكارها الرائد عالميًا في مجال الطاقة الجديدة والتزامها الطموح بالحد من انبعاثات الكربون، حيث وضعت إدارة البصمة الكربونية كأولوية قصوى، وأنشأت خطة لتكوين نظام شامل مُصمَّم لحساب وتقييم واعتماد البصمات الكربونية الرئيسية للمنتجات في السنوات القليلة المقبلة.

وخلال إبرازه لاستراتيجية Sinopec الخضراء ومساهماتها في أهداف التنمية منخفضة الكربون العالمية في السنوات الأخيرة، أشار Wan Tao، نائب المدير العام لشركة Sinopec، إلى أن الشركة تشجع تطوير الوقود الأحفوري النظيف مع توسيع استخدام الطاقة المتجددة وخفض الكربون في عمليات الصناعة وأضاف خلال حديثه، أن Sinopec تهدف بالتعاون مع أعضاء التحالف، إلى تعزيز التعاون وتبادل المعلومات وتوحيد الموارد لإنشاء نظام لإدارة البصمة الكربونية، وتوجيه الصناعة نحو التنمية الخضراء منخفضة الكربون.

ومنذ عام 2015، قادت Sinopec المسار في حساب البصمة الكربونية للمنتجات داخل الصناعة، حيث قامت بتقييم ما يقرب من 100 منتج عبر 40 شركة، ووضعت Sinopec خطة لإنشاء نظام لإدارة البصمة الكربونية لمنتجاتها، مع التركيز على معايير حساب البصمة الكربونية، وإنشاء قاعدة بيانات، وإدارة سلسلة التوريد، وقد أكملت الشركة حتى الآن، بناء وحدات معلومات البصمة الكربونية لست شركات تجريبية وتهدف إلى توسيع نطاق الوحدات ليشمل جميع الشركات.

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