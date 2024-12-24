شركة Sinopec تكشف عن توقعات مذهلة للطاقة العالمية والصينية، بالتركيز على رؤية 2060 وتطوير الصناعة

أصدرت الشركة أيضًا تقرير تطوير صناعة الطاقة والكيماويات في الصين لعام 2025

مدينة بكين، 24 ديسمبر 2024 /PRNewswire/ -- شركة الصين للبترول والكيماويات (المؤشر في بورصة هونغ كونغ: 0386، "Sinopec") كشفت عن توقعات كبيرة تقدم رؤية شاملة لمشهدي الطاقة العالمي والصيني على مدى العقود القادمة، وهذا يمثل إنجازًا هامًا لشركة Sinopec حيث تنشر تقريرها طويل الأجل الأول من نوعه بشأن الطاقة العالمية.

وفيه تقدم Sinopec تنبؤات مفصلة لمستقبل كل من الطاقة الأحفورية والمتجددة على الصعيد العالمي. وتشمل الأفكار الرئيسية ما يلي:

الاستهلاك العالمي للطاقة الأولية: من المتوقع أن تصل ذروة استهلاك الطاقة إلى ما يكافئ 26.71 مليار طن من الفحم بحلول عام 2045، مع توقع أن تشكل الطاقة المتجددة 51.8% من إجمالي استهلاك الطاقة بحلول عام 2060.

تباطؤ نمو استهلاك الطاقة: سيتباطأ استهلاك الطاقة العالمي تدريجيًا، ليصل إلى ما يكافئ 25.25 مليار طن من الفحم بحلول عام 2060. بحلول ذلك الوقت، سيشكل النفط والغاز معًا نسبة 35.7% من إجمالي استهلاك الطاقة.

ذروة الطلب على النفط: من المتوقع أن يصل استهلاك النفط إلى ذروته عند 4.66 مليار طن تقريبًا بحلول عام 2030. وفي حين يتحول التركيز في الاستهلاك من النقل إلى المواد الخام الصناعية، فإن النفط سيظل الوقود السائد في النقل، مع حصة تبلغ 40% من إجمالي الطلب على الطاقة في النقل بحلول عام 2060.

بزوغ الطاقة غير الأحفورية: ثمةَ نمو كبير في مصادر الطاقة غير الأحفورية مثل الهيدروجين، وتقنيات احتجاز واستخدام وتخزين الكربون ( CCUS )، وتقنيات تخزين الطاقة المتقدمة. ومن المتوقع أن يتجاوز استهلاك الهيدروجين 340 مليون طن بحلول عام 2060، مع زيادة حصته من استخدام الطاقة من 2% في عام 2023 إلى ما يقارب 50% بحلول عام 2060. ومن المتوقع أن تصل قدرة تقنيات احتجاز واستخدام وتخزين الكربون ( CCUS ) إلى 110 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون المُحتجز بحلول عام 2030، و4.7 مليار طن بحلول عام 2060.

تستعرض توقعات الطاقة في الصين 2060 (إصدار 2025) استهلاك الصين للطاقة وتحوله، مع تسليط الضوء على:

ذروة استهلاك الطاقة: من المتوقع أن يستقر استهلاك الطاقة الأولية في الصين بعد عام 2030، لتصل ذروته إلى ما يكافئ 6.8 إلى 7.1 مليار طن من الفحم. ومن المتوقع أن يصل استهلاك النفط إلى ذروته قبل عام 2027، مع حد أقصى قدره 800 مليون طن. كما يُتوقع أن يشهد الغاز الطبيعي فترة من النمو المعتدل أو المرتفع، خاصة ما بين عامي 2026 و2030، حيث يُتوقع أن يرتفع الاستهلاك بأكثر من 110 مليار متر مكعب.

التحول إلى الطاقة غير الأحفورية: بحلول عام 2035، من المتوقع أن يتجاوز توليد الطاقة غير الأحفورية نظيرتها القائمة على الوقود الأحفوري، لتصل إلى 8,400 تيراواط/ ساعة. وسوف ترتفع حصة استهلاك الطاقة غير الأحفورية إلى 27% ما بين عامي 2026 و2030. كما سيعتمد التحول في استهلاك الطاقة في الصين بشكل متزايد على مزيج متنوع من المصادر، بما في ذلك الكهرباء، والهيدروجين، والأمونيا، والبدائل النظيفة الأخرى.

ذروة انبعاثات الكربون: من المتوقع أن ترتفع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن إنتاج الطاقة في الصين بشكل طفيف من 10.66 مليار طن لتصل ذروتها ما بين 10.8 إلى 11.2 مليار طن. وسيساعد هذا المسار في ضمان تحقيق البلاد لذروة مستوى الكربون بحلول عام 2030.

يقدم تقرير تطوير صناعة الطاقة والكيماويات في الصين لعام 2025 نظرة ثاقبة على تطور صناعات الطاقة والكيماويات في الصين:

قدرة تكرير النفط: تقترب قدرة الصين على تكرير النفط من ذروتها، ومن المتوقع استقرار إجمالي ناتج التكرير عند 960-970 مليون طن سنويًا بحلول عام 2025.

التحديات في القطاع الكيميائي: على الرغم من النمو الكبير، فإن سوق المواد الكيميائية يواجه تحديات مثل فائض الطاقة الإنتاجية في صناعات الأوليفينات والهيدروكربونات العطرية، بالإضافة إلى استمرار الإنتاج المرتفع في المواد الكيميائية الأساسية.

الابتكار يدفع النمو: يُعرف الابتكار بأنه القوة الأساسية التي تدفع صناعات الطاقة والكيماويات في الصين نحو مستقبل أكثر استدامة.

من خلال هذه التقارير، تقدم Sinopec خارطة طريق لصناع السياسات، وقادة الصناعة، والجهات المعنية لمجابهة التحديات واقتناص الفرص في العقود القادمة. وستظل الشركة ملتزمةً بقيادة انتقال الطاقة، وتطوير التكنولوجيا، وتعزيز الحلول المستدامة منخفضة الكربون في قطاعي الطاقة والكيماويات.