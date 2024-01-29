شركة Sirius Aviation AG تطلق أول مجموعة نقل حركة تعمل بالهيدروجين في العالم بالتعاون مع Sauber F1 وGlobal Automotive Giant

Sirius Jet تكشف عن نظام الدفع الهيدروجيني الكهربي بالتعاون مع الخبرة المبتكرة التي تتمتع بها مجموعة BMW Designworks في التصميم الداخلي والخارجي

باييرن، سويسرا، 29 يناير 2024 /PRNewswire/ -- تعد Sirius Aviation AG شركة سويسرية ناشئة رائدة في مجال الطيران والفضاء، وهي تعلن بفخر عن الكشف التاريخي لابتكارها نظام الدفع بمروحة أنبوبية تعمل بالهيدروجين والكهرباء للطائرة Sirius Jet، جنبًا إلى جنب مع الشركاء الكرام BMW Group Designworks وSauber Group F1. وقع هذا الحدث المهم في 17 يناير 2024، في مطار باييرن في سويسرا؛ بمناسبة المعرض العام الأول والتشغيل الافتتاحي لنظام الدفع الثوري.

Sirius Aviation AG Debuts World's First Hydrogen Powertrain with Sauber F1 and Global Automotive Giant Sirius Aviation AG Debuts World's First Hydrogen Powertrain with Sauber F1 and Global Automotive Giant

كانت هذه الفعالية التاريخية هي الإطلاق الافتتاحي لمحرك طيران داخل غرفة العرض، ما تم بإطلاق بخار الماء فقط وبدون أي ملوثات، وهي لحظة تاريخية في تكنولوجيا الطيران. كما استعرض الحدث وهي الطائرة Sirius Jet العالية الأداء، والخالية من الانبعاثات، ذات الإقلاع والهبوط العمودي (VTOL)، التي تعمل بنظام الدفع الهيدروجيني الكهربي؛ والتي ستضع معايير جديدة في مستقبل السفر الجوي العالمي.

قال Alexey Popov، الرئيس التنفيذي لشركة Sirius Aviation AG: "يمثل هذا حقبة جديدة في الطيران المستدام، حيث نقدم مركبة ستحدث تحولًا كاملاً في صناعة الطيران. ونحن نعرب عن بالغ الامتنان لشركائنا وفريقنا الرائد لدعمهم المستمر في هذه الرحلة التاريخية."

حضر قادة الصناعة المشهورون عالميًا وشركاء مشروع Sirius Jet وألقوا خطبًا في هذا الحدث التاريخي، ومنهم:

John Schoenbeck، مدير الشراكة الإستراتيجية في BMW Group Designworks

Tommy Forsgren، كبير المصممين في BMW Group Designworks

Jonathan Herzog، الرئيس التجاري (CCO) في Sauber Group F1

Giuseppe Sernicola، نائب الرئيس الأول في Leonardo Aerostructures

Zigmund Bluvband، رئيس ALD Service

أعرب شركاء التعاون عن تفاؤلهم بشأن عصر استخدام الهيدروجين في صناعة الطيران واعتبروا طائرة Sirius Jet عنصرًا محوريًا في الرحلات الجوية الإقليمية التي تستخدم الهيدروجين.

وقال John Schoenbeck، مدير الشراكة الإستراتيجية في BMW Group Designworks: "يتعلق هذا المشروع بالابتكار والنقل والتنقل، الأمر الذي يجعله المجال المثالي لشركة Designworks. يتطرق عملنا لجوانب التصميم الخارجي والداخلي، مواد ألوان الطلاء، وواجهة المستخدم، وتصميم التجربة. ونحن فخورون جدًا بكوننا جزءًا من رحلة هذه الشركة الرائدة التي تهدف إلى إحداث ثورة في النقل جوًا."

يتمتع نظام الدفع النفاث الذي يعمل بالطاقة الهيدروجينية-الكهربية بالقدرة على إحداث تغيير هائل في صناعة الطيران من خلال توفير خيار خالي من الانبعاثات. ويسر شركة Sirius Aviation AG أن تعلن عن قبول الطلبات المسبقة لنظام الدفع الهيدروجيني الكهربي، المقرر تسليمه في الربع الأخير من عام 2025.

وقد سهّل هذا الحدث إجراء مناقشات تجارية حيوية بين الشركاء المتعاونين لمشروع Sirius Jet، وتحديد الخطوات والأهداف التالية.

قال Jonathan Herzog، الرئيس التنفيذي للعمليات في Sauber Group F1: "أنا فخور وسعيد جدًا بخروج هذا النظام إلى النور اليوم ويمكنني أن أضمن أننا في مجموعة Sauber، سنواصل هذا التعاون؛ ونستثمر الكثير من قوتنا للمساعدة في إطلاق Sirius Jet في رحلات جوية قريبًا."

في عام 2025، يحلق طرازان من طائرة Sirius Jet في الجو:Sirius Business Jet المصممة خصوصًا لاحتياجات الطائرات الخاصة، وSirius Millennium Jet، المصممة للطيران التجاري.

يمثل نجاح هذا الحدث علامة فارقة تاريخية في مجال الطيران المستدام، مما يعزز مكانة Sirius Aviation AGكقوة رائدة في هذه الصناعة.

معلومات عن شركة Sirius Aviation AG:

تأسست شركة Sirius Aviation AG في عام 2021 على يد عائلة من الطيارين العريقين، وهي شركة طيران رائدة يقع مقرها الرئيسي في سويسرا. يلتزم مهندسونا ذوو المستوى العالمي الذين يتمتعون بخبرة واسعة في مجال الطيران والفضاء بالريادة في الابتكار المستدام والسلامة التي لا مثيل لها والعمليات الفعالة من حيث التكلفة. للمزيد من المعلومات، تفضَّل بزيارة www.siriusjet.com.

للاستفسارات الإعلامية، يرجى الاتصال بـ:

Kristin Cason

مديرة العلاقات العامة

[email protected] المواد الصحفية: المواد الصحفية لـ Sirius Jet

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2328000/sirius_jet_image_1.jpg

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2328001/sirius_jet_image_2.jpg

الشعار - https://mma.prnewswire.com/media/2314624/siriusjetlogo_black_Logo.jpg