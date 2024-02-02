شركة SM: لا يزال هناك مجال كبير للنمو في عام 2024

مدينة باساي، الفلبين، 2 فبراير 2024 /PRNewswire/ -- تَرى شركة SM للاستثمارات، إحدى الشركات الرائدة في الفلبين، أنه لا يزال هناك مجال للنمو، حيث تُظهر الفلبين نموًا استهلاكيًا بصفة مستمرة.

قال Frederic C. DyBuncio، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة SM للاستثمارات: "حتى في ذروة الأزمة الآسيوية، كان استهلاك الأُسر في الفلبين مرنًا للغاية، مما أدى في المقام الأول إلى دفع النمو الاقتصادي المستدام".

إن الإنفاق التقديري في فئات أساسية؛ مثل الأزياء والأغذية والمشروبات وكذلك الترفيه، من بين أمور أخرى، يعزز النشاط الاستهلاكي.

وقال السيد DyBuncio: "نحن إيجابيون بشأن أعمالنا في مجال البيع بالتجزئة، ونستمر في مراعاة احتياجات عملائنا حيث نقدم الخيارات التي يمكن أن تتناسب مع حجم إنفاقهم".

تساعد التحويلات المالية الكبيرة من العَمالة الفلبينية في الخارج (OFWs) في عملية دعم الاستهلاك في الفلبين. إن العامل المُحَفز في نمو الاستهلاك هو التوسع في تعهيد العمليات التجارية BPO وتحسين أرقام البطالة، وقد انتقلت العديد من شركات التعهيد الخارجي للعمليات التجارية (BPO) إلى المناطق الإقليمية لتوفير قوة إنفاق إضافية للشباب.

وتتوسع SM بشكل كبير في المناطق الإقليمية مما يوفر فرصًا لإنشاء أشكالًا حديثة للبيع بالتجزئة في قطاع غير مُخترَق بشكل كبير.

ويقع أكثر من 80 بالمئة من المتاجر الجديدة للبيع بالتجزئة التابعة لشركة SM خارج مترو مانيلا، كما أن توسعة السوق موجهة نحو المقاطعات.

كما يمثل مجال الإسكان أيضًا فرصة كبيرة. تتمتع شركة SM Development Corporation (SMDC)، وهي القطاع السكني لشركة SM، بحضور متزايد في المقاطعات ذات الموقع الاستراتيجي بالقرب من مراكز التسوق التابعة لشركة SM ومحطات النقل.

وفي مجال الخدمات المصرفية، يواصل BDO Unibank وقطاعه المصرفي المجتمعي BDO Network Bank تقديم الحلول المالية ذات الصلة لتلبية الاحتياجات المصرفية الفريدة في المقاطعات، وبالنسبة للمجتمعات الموجودة في المناطق النائية التي ليس لديها فروع بنكية تقليدية، يتيح BDO Cash Agad الوصول بسهولة إلى الأموال لتغطية النفقات اليومية أو حالات الطوارئ أو احتياجات العمل.

وقد استثمرت SM في قطاعات عالية النمو مثل الخدمات اللوجستية من خلال 2GO، أكبر مزود للنقل والخدمات اللوجستية في البلاد وAirspeed، وهي شركة حلول لوجستية شاملة والبريد السريع وهما شركتان تتمتعان بمواقع جيدة، لتلبية الاحتياجات الاقتصادية المختلفة.

وفي السباق نحو الطاقة النظيفة، تستثمر SM في إمدادات الطاقة المتجددة من خلال شركة الطاقة الحرارية الأرضية الفلبينية Geothermal Production لدعم الدعوة المتزايدة في البلاد للطاقة الخضراء (النظيفة) والتنمية المستدامة.

"ينظر إلينا المستثمرون كوكيل لأن جميع أعمال SM تعني بالحياة اليومية لملايين الفلبينيين."