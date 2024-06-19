شركة Sojern متاحة الآن في Oracle Cloud Marketplace

عزِّز تفاعُل العملاء في الوقت الفعلي وبسّط جهودك في التسويق مع حلول تجارب النزلاء من Sojern المقترنة بمنصة التكامل الخاصة بشركة Oracle لخدمات الضيافة

سان فرانسيسكو، 19 يونيو 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت اليوم منصّة Sojern الرائدة في مجال التسويق الرقمي لخدمات السفر وأحد أعضاء Oracle PartnerNetwork (OPN) عن توفّر مجموعة حلول تجارب النزلاء على Oracle Cloud Marketplace وإمكانية نشرها في Oracle Cloud Infrastructure (OCI) وتكاملها مع OPERA Cloud عبر منصّة التكامل الخاصة بشكرة Oracle لخدمات الضياقة (OHIP). وOracle Cloud Marketplace هو مستودع مركزي لتطبيقات المؤسسات التي تقدمها شركة Oracle وشركاؤها.

تُمكِّن حلول تجربة العملاء من Sojern مسوقي الفنادق من الإجابة عن الأسئلة وحل مشاكل النزلاء ورفع مستوى الخدمات طوال رحلة النزلاء بأكملها.

يُعد Oracle Cloud Marketplace متجرًا شاملاً لعملاء Oracle الذين يبحثون عن تطبيقات وخدمات تجارية موثوقة تقدم حلولاً فريدة من نوعها، ومنها التي تعمل باعتبارها مُلحقًا لتطبيقات Oracle Fusion Cloud.

جدير بالذكر أن OCI منصّة عميقة وواسعة تقدّم خدمات البنية التحتية السحابية، والتي تُمكِّن العملاء من إنشاء وتشغيل مجموعة واسعة من التطبيقات في بيئة قابلة للتطوير تتميز بالأمان والإتاحة وبيئة ذات أداء عالٍ. توفّر منصّة OCI أمانًا شاملاً وأداءً عاليًا وكذلك وفورات في التكالف، اعتبارًا من تطوير التطبيقات وتحليلات الأعمال وصولاً إلى إدارة البيانات والتكامل والأمن وتقنيّة الذكاء الاصطناعي وخدمات البنية التحتية، ومنها Kubernetes وVMware. بالإضافة إلى ذلك، فمع الخيارات السحابية المتعدّدة والهجينة والعامة والمُخصّصة، تزوِّد السحابة الموزّعة لـ OCI العملاء بميزات السحابة وتمنهحهم مزيدًا من التحكم في إقامة البيانات والموقع والصلاحيات، حتى عبر السحابات المتعدّدة. ونتيجة لذلك، يمكن للعملاء نقل أحمال العمل المؤسسية إلى السحابة بسرعة وكفاءة مع الوفاء بأشدّ متطلبات الامتثال التنظيمي.

يمثل الانضمام إلى Oracle Cloud Marketplace علامة بارزة لعملاء خدمات الضيافة في Sojern؛ إذ تعزز هذه الواجهة ثنائية الاتجاه مشاركة النزلاء في الوقت الفعلي، وتأتي بمجموعة من الأدوات المُصمّمة لتعزيز تجربة النزلاء والكفاءة التشغيلية في OHIP. يعزز برنامج Reputation Manager من Sojern من قدرة أصحاب الفنادق على جمع ومراجعة الملاحظات بكفاءة وعناية فائقة. بالإضافة إلى ذلك، فسيحظى عملاء خدمات الضيافة أيضًا بإمكانية الوصول إلى الخدمات التسويقية المتقدّمة عبر الرسائل النصية والبريد الإلكتروني، إلى جانب التسوية التلقائية وتبسيط التسويق والأداء والقياس،" هكذا صرّحت نورين هنري مسؤولة الإيرادات الأولى لدى Sojern، وأكملت حديثها "إن مشاركة Sojern في Oracle Cloud Marketplace تُعزّز التزامنا نحو مجتمع Oracle وتتيح للعملاء إمكانية الاستفادة بسهولة من فوائد حلول تجربة النزلاء من Sojern. نتطّلع إلى الاستفادة من فاعلية OCI لمساعدتنا في تحقيق أهدافنا التجارية."

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نبذة عن Sojern

تعتبر Sojern منصة رائدة في مجال التسويق الرقمي لخدمات السفر مصممة لتعزيز النمو والربحية بمجال السفر والسياحة. ومنصة Sojern Travel Marketing هي عبارة عن مجموعة متكاملة من البرامج والخدمات سهلة الاستخدام، والتي توفر رؤى ثاقبة عن المسافرين، وتعمل على استقطاب الجماهير عن طريق البرامج الذكية، فضلًا عن تنشيط القنوات المتعددة وتحسينها، وتوفير تجارب ثرية للنزلاء، كل ذلك في مكان واحد. وجدير بالذكر أن هناك أكثر من 10,000 من مسوقي الوجهات السياحية والسفر يعتمدون على منصتنا سنويًا للعثور على المسافرين وجذبهم وتحولهم والتفاعل معهم. تأسست Sojern في عام 2007 ويقع مقرها الرئيسي في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا، ولديها فرق في الأمريكتين وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ.

نبذة عن Oracle PartnerNetwork

يُعد Oracle PartnerNetwork (OPN) برنامجًا شريكًا لـ Oracle تم تصميمه لتمكين الشركاء من تسريع الانتقال إلى السحابة وتحقيق نتائج أعمال عملاء فائقة. ويسمح برنامج OPN للشركاء بالتفاعل مع Oracle من خلال المسار (المسارات) المتوافق مع كيفية ذهابهم إلى السوق: Cloud Build للشركاء الذين يقدمون منتجات أو خدمات مبنية على Oracle Cloud أو متكاملة معها؛ وCloud Sell للشركاء الذين يعيدون بيع تقنية Oracle Cloud؛ وCloud Service للشركاء الذين يقومون بتنفيذ خدمات Oracle Cloud ونشرها وإدارتها؛ وIndustry Healthcare للشركاء الذين يقدّمون المنتجات و/أو الخدمات المتوفرة تجاريًا التي تم إنشاؤها بواسطة Oracle Cloud وتقنيات Oracle Health؛ وLicense & Hardware للشركاء الذين ينشئون أو يقدمون خدمات أو يبيعون تراخيص برامج Oracle أو منتجات الأجهزة. قد يتمكَّن العملاء من تسريع أهداف أعمالهم مع شركاء OPN الذين حققوا الخبرة في مجموعة منتجات أو خدمة سحابية. لمعرفة المزيد، تفضّل بزيارة: https://www.oracle.com/partnernetwork

العلامة التجارية

تُعد Oracle، وجافا، وماي إس كيو إل (MySQL) وNetSuite علامات تجارية مُسجّلة لصالح شركة Oracle Corporation. وشركة NetSuite هي أول شركة سحابية تدخل في العصر الجديد للحوسبة السحابية.

الشعار - https://mma.prnewswire.com/media/249299/4769177/Sojern_Logo_V1.jpg

للتواصل: Teesta Raha، [email protected]