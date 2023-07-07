شركة Solenis تكمل الاستحواذ على Diversey مقابل 4.6 مليار دولار

تجمع الصفقة بين رائدين في الصناعة في أسواق متجاورة ولكنها مكملان لبعضهما البعض على أعلى مستوى.

ويلمنجتون، ديل.، 7 يوليو 2023 /PRNewswire/ -- أكملت شركة Solenis، الشركة الرائدة في مجال المواد الكيميائية المتخصصة المستخدَمة في الصناعات ذات الاستخدام الكثيف للمياه، استحواذها المعلن سابقًا على شركة Diversey Holdings،Ltd.القابضة، ليصبح ساريًا اعتبارًا من 5 يوليو، في صفقة نقدية بالكامل بقيمة تبلغ حوالي 4.6 مليار دولار. Diversey هي شركة رائدة في توفير منتجات وتكنولوجيا النظافة والوقاية من العدوى وصناعة مواد التنظيف.

Solenis has completed its acquisition of Diversey for $4.6 billion.

نمت الشركة بهذا الاستحواذ Solenis لتصبح مؤسسة تعمل في أكثر من 130 دولة بواقع امتلاكها 71 منشأة تصنيع وأكثر من 15000 موظف. يقع المقر الرئيسي لشركة Solenis في ويلمنجتون، ديلاوير، وقد استحوذت عليها شركة Platinum Equity في عام 2021. وستمتلك شركة Bain Capital، المساهم الأكبر في شركة Diversey، حصة الأقلية في Solenis نتيجة لهذه الصفقة.

قال جون بانيشيلا، الرئيس التنفيذي لشركة Solenis: "إن هذا الاندماج يجعل شركة Solenis شركةً أكثر تنوعًا وذات نطاق متزايد بشكل كبير، ووصول عالمي أوسع، والقدرة على تقديم مجموعة" شاملة "من الحلول التي تلبي طلب العملاء وتعالج قضايا إدارة المياه والتنظيف والنظافة والصرف الصحي في جميع أنحاء العالم". "نمتلك مع بعضنا البعض أساسًا يمكننا من خلاله الاستمرار في الاستفادة من شراكاتنا القوية مع العملاء، والابتكار الرائد وتقديم الخدمات ذات القيمة المضافة لدفع مسار النمو القوي لشركة Solenis. ونحن على ثقة من أننا سنزيد من الفرص الواعدة في المستقبل بفضل الدعم المستمر من شركة Platinum Equity ".

وذكر السيد بانيشيلا أن إضافة مجموعة متنوعة من منتجات وتقنيات التنظيف والنظافة تساعد على توفير فرص بيع إضافية من شأنها أن تجعل شركة Solenis شريكًا أقوى وأعلى قيمة لعملائها. وقال: "لدينا الآن قدرات معززة بشكل كبير لمساعدة عملائنا على مواجهة تحديات الاستدامة الحرجة، والحد من تأثيرها البيئي والمساعدة في بناء عالم أنظف وأكثر أمانًا".

قال جاكوب كوتزوبي، الرئيس المشارك لشركة Platinum Equity: "هذه فرصة انتقالية للجمع بين شركتين مبتكرتين تعمل كل منهما على تطوير الحلول للعديد من التحديات الأكثر إلحاحًا في العالم لأكثر من 100 عام". "من خلال توحيد القوى، تصبحان في وضع أفضل لتسريع وتيرة التقدم عبر مجموعة واسعة من الأسواق النهائية عالية النمو وبنطاق أوسع."

وأضاف المدير الإداري لشركة Platinum Equity السيد ناثان إلدريدج: "نحن متحمسون لإنشاء منصة أكبر وأكثر توسعية من شأنها أن تمنح شركة Solenis القدرة على اكتساب المزيد من الفرص للنمو العضوي ومن خلال عمليات استحواذ إضافية في الأسواق الأساسية والأسواق المجاورة في المستقبل".

المستشارون

عمل كل من BofA Securities (بنك أوف أميركا للأوراق المالية) وGoldman Sachs و Piper Sandler كمستشارين ماليين لشركة Solenis بشأن هذه الصفقة. قدمت شركة Gibson, Dunn & Crutcher LLP المشورة القانونية وقدمت شركة Willkie Farr & Gallagher LLP المشورة بشأن تمويل الديون لشركتي Platinum Equity و Solenis قاد بنك BofA Securities (بنك أوف أميركا للأوراق المالية) وGoldman Sachs تمويل الديون لعملية الاستحواذ.

لمزيد من المعلومات حول شركة Solenis، يرجى زيارة موقع الويب www.solenis.com .

لمزيد من المعلومات حول شركة Platinum Equity، يرجى زيارة موقع الويب www.platinumequity.com .

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