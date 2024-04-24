شركة Solus Power المتخصصة في حلول شحن المركبات الكهربائية توقع مذكرة تفاهم مشتركة مع شركة QinetiQ لإيجاد حلول الطاقة الكهربائية في مجال الدفاع

لندن،, 23 أبريل / نيسان 2024 /PRNewswire/ -- وقعت شركة Solus Power، إحدى الشركات الرائدة في مجال حلول شحن المركبات الكهربائية (EV)، مذكرة تفاهم مشتركة (MOU) مع شركة QinetiQ، الشركة العالمية للدفاع والأمن.

تهدف الشراكة الاستراتيجية إلى بحث وتطوير حلول شحن متطورة للمركبات الكهربائية EV، تتناسب مع شحن أسطول السيارات والبنية التحتية الخاصة بوزارة الدفاع (MOD)، فضلًا عن تلبية احتياجات الوزارة المحددة، وذلك بالاستفادة من الخبرات الخاصة بكلتا المؤسستين.

Kratos power packs being handled with ease.

تعمل شركة Solus Power على تطوير حلول متنقلة للمركبات الكهربائية EV تركز على وحدات طاقة معيارية وقابلة للتركيب وسهلة النقل، حيث يبلغ حجم كل منها حجم حقيبة الملابس ويمكن نشرها ومشاركتها بسهولة بين المستخدمين.

بالتوازي، تعمل شركة QinetiQ مع العملاء في قطاع الدفاع والأمن لفهم التحديات والتهديدات والفرص التي تفرضها قضية تغير المناخ. فأحد هذه التحديات يتمثل في كيفية شحن المركبات الكهربائية EVs بمرونة عبر مواقع متنوعة وإعدادات البنية التحتية، مما يعكس في بعض الجوانب التحديات التي تواجهها التطبيقات المدنية عالية الطلب مثل مواقف السيارات بالمطارات وإدارة تأجير السيارات وتشغيل مواقف السيارات بشكل عام.

يأتي التعاون بين الشركتين في إطار يدل دعم وتعزيز شركة QinetiQ لخبرات شركة Solus Power في مجال فهم احتياجات العملاء العسكريين حول العالم، كما تساهم بخبراتها الواسعة في مجال مصادر الطاقة والكهرباء. كما يؤكد جهود شركة QinetiQ المستمرة للتعاون مع الشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الأكاديمية لمعالجة تحديات العملاء الملحة، بما في ذلك تلك المتعلقة بتغير المناخ وتحول الطاقة. وينصب التركيز على حلول شحن المركبات الكهربائية المتنقلة EV، لتواكب تطور البنية التحتية الدفاعية والأمنية، إدراكًا لأهمية حلول الطاقة المستدامة والقابلة للتكيف.

وكانت شركة Solus Power قد عرضت تقنيتها في نوفمبر الماضي خلال فعالية " استشراف تقنيات الاستدامة للمستقبل " التي نظمتها شركة QinetiQ، حيث أبرزت إمكاناتها للمساهمة في مستقبل يتميز بالاستدامة والفاعلية والمرونة على صعيد الطاقة للعمليات الدفاعية.

وفي هذا الصدد، صرح السيد Stas Leonidou، الرئيس التنفيذي CEO لشركة Solus Power، قائلًا: "ترحب شركة Solus من خلال مذكرة التفاهم هذه MOU بفرصة التعاون مع مؤسسة عريقة بحجم QinetiQ، لما تتمتع به من تاريخ حافل بالابتكار وتطوير الحلول في قطاع الدفاع".

هذا وقالت السيدة Victoria Doherty، رئيسة قسم الكهرباء لدى شركة QinetiQ: "إن القدرة على توفير الطاقة الكهربائية بمرونة أينما ومتى ما احتاجنا إليها ستشكل ركيزة أساسية للميزة التشغيلية المستقبلية. ومن خلال العمل عبر القطاعات المختلفة لنقل الحلول القائمة، سنعجل بالنجاح في هذا المجال".

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نبذة عن شركة QinetiQ:

شركة QinetiQ هي شركة عالمية متكاملة تعمل في مجال الدفاع والأمن، تتميز بأنها تضع الابتكار في قلب كل مهمة. هدفنا الأسمى هو حماية الأرواح من خلال خدمة المصالح الأمنية الوطنية لعملائها. لدى الشركة أكثر من 8500 موظف ذو مهارة عالية، يجمعهم شغف ابتكار طرق جديدة لاختبار التقنيات والأنظمة والعمليات، والتأكد من تلبيتها للاحتياجات التشغيلية، وتمكين العملاء من نشر قدرات جديدة ومتطورة مع ضمان تحقيق الأداء المطلوب.